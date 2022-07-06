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Bloomberg узнал об интересе Экспобанка к российскому подразделению HSBC

HSBC рассматривает возможность продажи российских активов Экспобанку, узнал Bloomberg. Ранее сообщалось, что Экспобанк также заинтересовался покупкой российского бизнеса Citigroup
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Международная финансовая группа HSBC ведет переговоры о продаже российского подразделения Экспобанку, принадлежащему российскому бизнесмену Игорю Киму, сообщили источники Bloomberg.

HSBC — один из крупнейших мировых кредиторов. В 2011 году он свернул розничный бизнес в России и сейчас в основном обслуживает корпоративных клиентов. Как следует из данных СПАРК, по состоянию на 2021 год чистые активы российского Эйч-Эс-Би-Си Банка составляли почти 89,3 млрд руб.

В феврале Reuters со ссылкой на служебную записку сообщил, что HSBC начал сворачивать отношения с рядом российских банков, в том числе с ВТБ и ВЭБ.РФ, на фоне введения антироссийских санкций. А в апреле HSBC объявил, что его дочерний банк в России больше не принимает на обслуживание новых клиентов. Тогда в банке подчеркнули, что не собираются полностью уходить из страны, поскольку несут ответственность перед международными корпоративными клиентами.

FT узнала об интересе Экспобанка и «РЕСО-Гарантии» к активам Citigroup
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Фото:Mario Tama / Getty Images

У Экспобанка, принадлежащего российскому предпринимателю Игорю Киму, есть офисы более чем в 50 городах России. Банк ведет корпоративный и розничный бизнес. Ни кредитная организация, ни ее владелец не находятся под санкциями.

Как сообщали Frank Media и Financial Times, Экспобанк также заинтересовался российскими активами американской Citigroup. В 2021 году российский Ситибанк сообщил о прекращении работы с розничными клиентами, а в начале весны 2022 года в компании заявили об ускорении темпов выхода с российского рынка.

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