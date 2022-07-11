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США призовут Индию и Японию поддержать ограничение цен на нефть из России

США предложат союзникам по Quad поддержать идею ограничения цен на российскую нефть. По данным Bloomberg, речь идет о диапазоне $40–60 за баррель. В JPMorgan допускают, что Москва ответит сокращением добычи
BRENT BRENT $105,58 -1,9%
Фото: Amit Dave / Reuters
Фото: Amit Dave / Reuters

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм намерена призвать Индию и Японию поддержать идею ввести верхний предел цен на российскую нефть, сообщает Bloomberg.

Грэнхолм во время визита в Сидней намерена встретиться с коллегами по Quad (четырехсторонний диалог по безопасности; помимо США в нем участвуют Австралия, Индия и Япония). «Мы хотим предложить возможность присоединиться к группе покупателей, которая будет иметь большее влияние на рынке, чтобы позволить снизить цену на российскую нефть», — сказала министр. По ее мнению, это позволит «снизить прибыль для [президента России Владимира] Путина».

Как пишет Bloomberg, в последние месяцы Индия существенно нарастила закупки топлива из России: с 24 февраля, дня начала российской военной операции на Украине, по 30 июня страна импортировала нефти и угля на сумму $8,8 млрд — это больше, чем за весь 2021 год. Япония также сильно зависит от импорта энергоресурсов из России, отмечает агентство.

Bloomberg узнал возможные предельные цены на российскую нефть
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Установление предельной цены на российскую нефть, чтобы снизить доход от ее продажи, обсуждалось на саммите лидеров стран G7 (США, Япония, Великобритания, Германия, Италия, Канада и Франция) в конце июня. Лидеры «Семерки» договорились искать способы ограничить транспортировку нефти, если она продается по цене выше предельной. Это значение «будет согласовано после консультаций с международными партнерами», отмечалось в коммюнике.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что G7 создаст механизм, в рамках которого верхний порог будет установлен на уровне, составляющем примерно половину нынешней цены (по данным российского Минфина, средняя цена на нефть марки Urals с января по июнь составила $84,09 за баррель). Bloomberg сообщил, что США и их союзники обсуждают предельные цены на российскую нефть на уровне $40–60.

Аналитики JPMorgan Chase предположили, что если страны G7 введут лимит цен, то в Москве ответят сокращением добычи топлива и в этом случае цена барреля нефти может достичь $380. По мнению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, стоимость российской нефти превысит $300–400 за баррель.

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