США призовут Индию и Японию поддержать ограничение цен на нефть из России

США предложат союзникам по Quad поддержать идею ограничения цен на российскую нефть. По данным Bloomberg, речь идет о диапазоне $40–60 за баррель. В JPMorgan допускают, что Москва ответит сокращением добычи

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Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм намерена призвать Индию и Японию поддержать идею ввести верхний предел цен на российскую нефть, сообщает Bloomberg.

Грэнхолм во время визита в Сидней намерена встретиться с коллегами по Quad (четырехсторонний диалог по безопасности; помимо США в нем участвуют Австралия, Индия и Япония). «Мы хотим предложить возможность присоединиться к группе покупателей, которая будет иметь большее влияние на рынке, чтобы позволить снизить цену на российскую нефть», — сказала министр. По ее мнению, это позволит «снизить прибыль для [президента России Владимира] Путина».

Как пишет Bloomberg, в последние месяцы Индия существенно нарастила закупки топлива из России: с 24 февраля, дня начала российской военной операции на Украине, по 30 июня страна импортировала нефти и угля на сумму $8,8 млрд — это больше, чем за весь 2021 год. Япония также сильно зависит от импорта энергоресурсов из России, отмечает агентство.

Установление предельной цены на российскую нефть, чтобы снизить доход от ее продажи, обсуждалось на саммите лидеров стран G7 (США, Япония, Великобритания, Германия, Италия, Канада и Франция) в конце июня. Лидеры «Семерки» договорились искать способы ограничить транспортировку нефти, если она продается по цене выше предельной. Это значение «будет согласовано после консультаций с международными партнерами», отмечалось в коммюнике.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что G7 создаст механизм, в рамках которого верхний порог будет установлен на уровне, составляющем примерно половину нынешней цены (по данным российского Минфина, средняя цена на нефть марки Urals с января по июнь составила $84,09 за баррель). Bloomberg сообщил, что США и их союзники обсуждают предельные цены на российскую нефть на уровне $40–60.

Аналитики JPMorgan Chase предположили, что если страны G7 введут лимит цен, то в Москве ответят сокращением добычи топлива и в этом случае цена барреля нефти может достичь $380. По мнению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, стоимость российской нефти превысит $300–400 за баррель.