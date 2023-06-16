Эксперты НКР назвали точки роста для отраслей в 2023 году

Экономика России в 2023 году вырастет в пределах 1%, ожидают эксперты НКР. Главным драйвером роста станет расширение инвестиций в обработке, сельском хозяйстве и строительстве в основном за счет проектов с госучастием

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Двигателем экономического роста в 2023 году, который, по прогнозу, составит до 1%, станет расширение инвестиционной активности предприятий, прежде всего в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. При этом инвестиции в основном будут обеспечены проектами с государственным участием. Такой прогноз дали в обзоре эксперты рейтингового агентства НКР (входит в группу РБК).

Компании нефинансового сектора продолжают вырабатывать адаптационные стратегии, чтобы справиться с санкционным кризисом, констатируют авторы. Для каждой отрасли эксперты НКР оценили перспективы, назвав точки роста и риски. Всем секторам придется так или иначе решать общую проблему замены импортного оборудования и комплектующих, что может отразиться на ценах на продукцию и услуги.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Автопром и телекомы

Для российского автомобилестроения образовалось уникальное окно возможностей, считают эксперты НКР. Ему не только нужно поддержать объемы производства и нарастить долю рынка за счет крупноузловой сборки китайских машин, но и постепенно подтягивать собственные технологии и создавать свои модели. Пока все новые российские модели, появившиеся в 2022 году, имеют китайские корни, отмечается в обзоре. В частности, на освобождающихся мощностях завода «Рено Россия» в Москве запущен выпуск китайских автомобилей под маркой «Москвич».

В 2022 году принята государственная Стратегия развития автомобильной промышленности до 2035 года. Она направлена на обеспечение технологического суверенитета автопрома и производство конкурентоспособной продукции с уровнем локализации не менее 80%. Стратегия предполагает инвестиции в НИОКР и организацию производства компонентов для автопрома в 2023–2035 годах на сумму 2,7 трлн руб.

В секторе телекоммуникаций остро стоит необходимость инвестирования в обновление оборудования в условиях технологических санкций, отмечается в обзоре НКР. Увеличение капитальных затрат на поддержание инфраструктуры может привести к росту тарифов телеком-операторов на 10–15% в 2023 году, предупреждают они. Частично этот рост может быть компенсирован расширением объемов трафика и спектра услуг, включенных в новые тарифы.

Существенного расширения абонентской базы в сфере мобильной связи и широкополосного доступа в интернет ожидать не стоит, так как потенциал органического роста почти исчерпан, считают эксперты. Точкой роста телекоммуникационной отрасли может стать предоставление дополнительных услуг как потребителям, так и бизнесу, указывают авторы.

Энергетика и транспорт

Электроэнергетика преимущественно ориентирована на внутренний рынок, поэтому в меньшей степени подвержена влиянию внешних факторов, отмечается в обзоре. Основное влияние на энергопотребление в стране оказывают температурный фактор, динамика промышленного производства, объемы грузовых и пассажирских перевозок. С учетом необходимости адаптации экономики к новым условиям НКР ожидает увеличения энергопотребления на 1–2% в 2023 году.

С точки зрения обеспеченности сырьем ситуацию в отрасли можно считать относительно безопасной. Выработку электроэнергии в России в основном осуществляют тепловые электростанции (более 60%), главным видом топлива для которых являются газ и уголь. Запасов этих полезных ископаемых в России достаточно на ближайшие десятилетия при текущем уровне добычи и потребления. Главной задачей для отрасли на ближайшие годы будут реализация программы ускоренного замещения импортного оборудования и налаживание обслуживания и ремонта оборудования на действующих электростанциях.

Для топливно-энергетического комплекса 2023 год будет сложнее предыдущего, полагают в НКР. Санкционные ограничения в отношении нефтегазового сектора привели к проблемам с логистикой, что обусловило увеличение инвестиций в преодоление этой ситуации. Принятые меры в итоге позволили поддержать объемы экспорта нефти и нефтепродуктов. Однако нефтяным компаниям предстоит и дальше решать вопросы поиска альтернативных каналов для проведения расчетов, расширения используемых валют, поставки необходимого оборудования и запчастей из дружественных стран (прежде всего — Китая), а также в рамках параллельного импорта.

Российская нефть продолжает торговаться с дисконтом, однако в НКР прогнозируют, что скидки на российские энергоресурсы со временем сократятся, хотя полностью и не исчезнут до момента снятия санкций. По данным Минфина, средняя цена нефти Urals в мае составила $55,34 за баррель. По расчетам «БКС Мир инвестиций», дисконт российской марки к международному эталону Brent снизился до минимального уровня с момента введения потолка цен на российскую нефть в декабре 2022 года, составив в мае $20,4 за баррель против $24,8 в апреле. Нефтегазовые доходы российского бюджета в январе—мае оказались в два раза ниже (2,85 трлн руб.), чем за тот же период 2022 года.

В пользу российского нефтегазового сектора играет сохранение спроса на топливно-энергетические ресурсы в мире в ближайшие годы, отмечают в НКР. Предпосылками являются прогнозный рост мирового энергопотребления, восстановление Китая после пандемии как одной из крупнейших мировых экономик. Наметившийся в последние годы тренд на декарбонизацию во многих странах лишь ненамного снизит темпы роста мирового потребления традиционных источников энергии — угля, нефти, газа, считают в рейтинговом агентстве.

Для транспортной отрасли важнейшей тенденцией 2023 года станет концентрация на восточных направлениях, сопровождающаяся изменениями ассортимента перевозимых товаров в сторону грузов с более низким переделом, считают в НКР. Обеспечение бесперебойного функционирования сектора будет зависеть от доступности комплектующих и сервисов. В наибольшей степени под этим риском находятся авиаперевозки — эта отрасль стала одной из наиболее пострадавших из-за введения международных санкций.

В 2022 году авиакомпании понесли убытки на сумму 144 млрд руб., что, как указывает НКР, оказалось лучше ожидаемых 250 млрд руб. Убытки были бы больше, если бы не государственное субсидирование операционной деятельности (плюс 100 млрд руб.) и затраты на авиатопливо (30 млрд руб.). В этом году не ожидается продолжения субсидирования отрасли в таких масштабах, что может привести к росту цен на билеты на 10% и сокращению количества рейсов и маршрутов, предупреждает агентство. Минтранс в апреле пообещал, что в 2023 году власти продолжат субсидировать авиаперевозки: из бюджета выделяются средства на три программы субсидирования, ведомство работает над продлением мер поддержки на летний сезон.

Точкой роста для сектора авиаперевозок могут стать решение логистических и технических проблем в части обслуживания иностранных судов в дружественных странах, замена иностранных судов бортами отечественного производства или других стран.

Строительство и металлургия

В строительстве жилья в 2023 году под влиянием сжатия спроса сокращаются продажи новостроек, а сократившиеся темпы роста цен (с начала этого года на 4% против роста на 10% в тот же период 2022 года) не позволяют компенсировать это снижение. Вероятнее всего, рынок будет консолидироваться вокруг крупных игроков с сокращением числа мелких застройщиков и девелоперов, ожидают эксперты НКР.

По их оценке, точкой роста может стать рынок индивидуального строительства жилья, также с участием крупных застройщиков. По последним данным Росстата, за январь—апрель 2023 года оборот организаций в строительном секторе вырос на 19,2% к тому же периоду прошлого года (в фактически действовавших ценах), а объем строительных работ за тот же период вырос на 7,4% (в сопоставимых ценах).

Основными вызовами для российских компаний черной металлургии в текущем году являются санкционные ограничения, повлиявшие в основном на диверсификацию рынков сбыта и сложности с осуществлением платежей и логистикой. Возросшую стоимость логистики в некоторой степени нивелирует достаточно высокая рентабельность производителей черных металлов, указывают в НКР.

Перспективы восстановления выпуска в 2023 году неоднозначны, поскольку внутренний спрос может сократиться из-за замедления темпов строительства жилья, полагают аналитики. Всемирная ассоциация производителей стали (WSA) прогнозирует дальнейший спад потребления в России: в 2023 году — на 5%, в 2024 году — еще на 7%. При этом «Северсталь» ожидает снижения спроса на сталь в России всего на 1% в текущем году.

Цветная металлургия в отличие от черной намного дольше оставалась не затронутой санкциями. Однако и в этом секторе наблюдаются те же сложности с транспортировкой, страхованием и оплатой грузов. Но основные риски и вызовы для цветмета имеют рыночную природу: это динамика цен на металлы, соотношение спроса и предложения, доступность экспортных рынков. Поскольку мощности по цветным металлам в России преимущественно избыточны, компаниям следует сосредоточить дальнейшее развитие на экспорте, для чего им может потребоваться поддержка государства, рекомендует агентство.

Торговля и продовольствие

В розничной торговле в 2023 году сохраняется тренд на потребительскую экономию ввиду стагнации покупательной способности населения, смещения потребления в более низкие ценовые сегменты, откладывания приобретения товаров длительного пользования, считают в НКР. В то же время оборот интернет-торговли будет поддерживаться более выгодными ценовыми предложениями по сравнению с традиционными форматами с учетом того, что значительная часть непродовольственных товаров, поставляемых по параллельному импорту, реализуется на интернет-площадках.

Между тем индекс потребительской уверенности среднего класса в России («индекс Иванова») в первом квартале 2023 года вырос до максимума за пять лет, и особенно вырос индекс крупных покупок, сообщал в мае Сбербанк. Минэкономразвития в базовом прогнозе ожидает роста оборота розничных продаж в 2023 году на 5,3% после спада на 6,7% в 2022 году.

Агропромышленный комплекс стал одним из немногих секторов, на которые санкции повлияли лишь незначительно. Уход иностранных брендов позволил российским производителям не только сохранить прежний объем производства, но и обеспечить необходимый уровень рентабельности, отмечают в НКР. В дальнейшем сдерживающими развитие отрасли факторами могут стать стагнация покупательной способности населения и удорожание себестоимости продукции, что может обусловить консолидацию производств АПК.

В сельском хозяйстве будет логичной переориентация экспорта на Ближний Восток и Африку, а из-за удорожания логистики на фоне санкций бизнес задумается о переносе части производства в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Отрасли также потребуется поддержка со стороны государства в процессах импортозамещения ряда ключевых ингредиентов, считают в НКР.

В похожей с АПК ситуации оказалась пищевая промышленность. Российские производители продуктов питания столкнулись с необходимостью брендозамещения и резким ростом количества слияний и поглощений из-за ухода международных игроков. Вместе с сохранением объемов производства активно развивался выпуск продукции с глубокой степенью переработки и большей добавленной стоимостью. Компании начали налаживать дорогостоящее производство ингредиентов для бесперебойного снабжения отрасли. Развитие и модернизация мощностей для углубления переработки, импортозамещения и расширения ассортимента продолжатся и в 2023 году, в том числе активизируется производство готовой еды и полуфабрикатов, полагают в НКР.

Оценки отраслевых перспектив

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах прогнозирует, что драйверами экономического роста в 2023 году станут сектор услуг — за счет роста зарплат, оборонная промышленность — за счет увеличения госрасходов, а также автопром — за счет восстановления загрузки мощностей, существенная часть которых стояла в 2022 году. «Мы ожидаем рост 0,7% год к году. В аутсайдерах, скорее всего, увидим традиционного лидера — нефтегазовый сектор», — говорит он.

В АКРА допускают, что рост ВВП в 2023 году будет близким к 1% — при условии отсутствия новых шоков. «В отраслевом разрезе разумно ждать позитива от розничной торговли, транспортных услуг, обрабатывающей промышленности и строительства, связанных с госзаказом, а также сектора некоторых профессиональных услуг», — говорит директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

Но есть и сдерживающие факторы: «неопределенность будущих условий для бизнеса, отношений с государством, внешних ограничений для экспорта и импорта, дефицит рабочей силы», добавляет Куликов. Со стороны предложения драйвером роста, по его оценке, будут частичная нормализация логистических связей, рост загрузки мощностей и занятости населения.

Минэкономразвития ожидает, что реальный ВВП России в 2023 году вырастет на 1,2% (после снижения на 2,1% в 2022 году). Основным драйвером роста будет частичное восстановление потребительского спроса под влиянием растущих зарплат, считают в ведомстве. Ожидается, что в этом году продолжат расти инвестиции (плюс 0,5%), несмотря на высокую базу прошлого года, а в 2024–2026 годах среднегодовой темп роста капиталовложений составит 3,8%. «Основной вклад — это транспортно-логистический комплекс и его перенастройка в направлении дружественных стран», — поясняли в министерстве. Международный валютный фонд прогнозирует рост российского ВВП на 0,7% в 2023 году.

По итогам первого квартала 2023 года ВВП России снизился на 1,9% в годовом выражении, следует из предварительной оценки Росстата. Среди отраслей наибольший спад показали торговля и водоснабжение/водоотведение/сбор и утилизация отходов. Рост был зафиксирован в сфере пассажирооборота, строительстве, сельском хозяйстве и обрабатывающем производстве. В Минэкономразвития подтверждали, что драйверами восстановления остаются строительный сектор и агропромышленный комплекс, а также обрабатывающая промышленность (металлургический и машиностроительный комплексы, выпуск электронного оборудования, пищевая промышленность).