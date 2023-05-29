Власти решили продлить временный порядок для перевозки грузов по сети РЖД

Правкомиссия по транспорту поддержала предложение РЖД продлить до конца года временные правила определения очередности перевозок грузов по ее сети. Они позволяют оперативно реагировать при переориентации грузов на Восток

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На заседании правительственной комиссии по транспорту, которое состоялось 26 мая, было поддержано предложение продлить до конца года применение временных правил определения очередности перевозок грузов по сети РЖД, которые истекают 1 июля. Об этом РБК сообщили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова (возглавляет правкомиссию). Там добавили, что за продление этих правил высказались большинство участников заседания.

До прошлого года в России действовали правила недискриминационного доступа к инфраструктуре РЖД, которые обеспечивали очередность доступа грузоотправителей к перевозкам. Но в марте 2022 года, после начала спецоперации России на Украине и введения международных санкций, правительство отменило этот порядок и ввело временные правила доступа грузов на сеть РЖД, которые, в частности, позволяют вывозить на Восток товары других регионов, потерявших европейские рынки сбыта. Это связано с тем, что часть традиционных рынков для российских экспортеров оказалась закрыта и им пришлось переориентировать поставки из Европы в Азию — в основном через порты Дальнего Востока.

Новый порядок доступа на сеть РЖД уже неоднократно продлевали, последний раз в конце 2022 года. Против этого выступали в первую очередь угольные компании, поскольку они утратили приоритет на вывоз своей продукции по Восточному полигону (БАМу и Транссибу) из ключевых регионов, таких как Кузбасс, Бурятия, Хакасия и Тыва. Но в конце марта глава РЖД Олег Белозеров, выступая на итоговой коллегии Минтранса, предложил продлить правила еще раз, до конца года. «Эти правила [временного доступа к железнодорожной сети] 1 июля заканчивают деятельность, но президентом Российской Федерации даются новые указания, мы сейчас совершенствуем тот формат, который есть. Просили бы [отмену] ПНД продлить до конца года», — сказал тогда он.

Какие были правила доступа на сеть РЖД Правила недискриминационного доступа (ПНД) к инфраструктуре РЖД устанавливают приоритет специальных, ремонтных, пассажирских, почтовых и международных перевозок над грузовыми. При этом грузовые разделены на категории по значимости — от специальных, включая перевозки в регионы, пострадавшие от чрезвычайных происшествий, до транспортировки скоропортящейся продукции, сырьевых энергетических грузов.

Почему власти поддержали новый порядок

На фоне международных санкций против России в 2022 году объем железнодорожных грузоперевозок на Восток (80 млн т) впервые в истории превысил перевозки на Запад (76 млн т), заявил Белозеров на встрече с президентом Владимиром Путиным в феврале. По его словам, компании пришлось перестраивать все процессы, поскольку более 700 предприятий с Запада «поехало на Восток».

После начала спецоперации России на Украине и последовавшими за этим международными санкциями (в том числе против монополии) РЖД столкнулись с самыми серьезными вызовами с точки зрения управления движением, потому что грузопоток не только развернулся с Запада на Восток, но и поменялась структура грузов, говорил замглавы РЖД Михаил Глазков в декабре 2022 года. Так, на северо-западном направлении практически исчезли контейнеры, поэтому два контейнерных терминала в Усть-Луге переориентированы под выгрузку угля, а на Дальний Восток РЖД повезли грузы, которые туда раньше почти не ехали (химия и металлы). «Этот год был турбулентным — не было ни одного месяца, когда бы нам не приходилось вносить коррективы в организацию движения поездов», — рассказывал он.

Правительство дало РЖД возможность оперативно реагировать на изменения в экспорте и перевозке грузов на фоне геополитической ситуации, отмечает президент Национального центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. Правила недискриминационного доступа такой возможности не давали в силу бюрократических особенностей, добавляет он. Но при обновлении временных правил компания выполняет поручения правительства и президента, оговаривается эксперт.

Временные правила «при всем своем несовершенстве» играют важную роль в обеспечении стабильности отгрузок, и их отмена привела бы к существенному ухудшению уровня диспетчеризации и ритмичности в ряде отраслей, в первую очередь ориентированных на экспорт, замечает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Какие есть риски у временных правил

Риски для грузоотправителей. Временные правила определения очередности перевозок грузов основаны на аналитике РЖД и не всегда прозрачны, сказали РБК два источника среди железнодорожных операторов. «Временные правила дают РЖД возможность пропускать те или иные виды грузов без обоснования причин. Преимущество правил недискриминационного доступа состояло в том, что грузы транспортировались по сети железных дорог в четкой очередности, сейчас грузоотправители не могут прогнозировать возможность перевозки собственной продукции», — сказал один из них. Но правила недискриминационного доступа требуют корректировок с учетом переориентации грузопотоков, добавил второй собеседник.

Временные правила определения очередности перевозок грузов основаны на аналитике РЖД и не всегда прозрачны, сказали РБК два источника среди железнодорожных операторов. «Временные правила дают РЖД возможность пропускать те или иные виды грузов без обоснования причин. Преимущество правил недискриминационного доступа состояло в том, что грузы транспортировались по сети железных дорог в четкой очередности, сейчас грузоотправители не могут прогнозировать возможность перевозки собственной продукции», — сказал один из них. Но правила недискриминационного доступа требуют корректировок с учетом переориентации грузопотоков, добавил второй собеседник. Правила недискриминационного доступа — более понятный и прогнозируемый механизм для бизнеса, подтверждает представитель третьей по объему добычи угольной компании ЭЛСИ (объединяет «Эльгауголь» и «Сибантрацит») Анастасия Харитонова. Она поддерживает продление временных правил, но только до конца года. «Это «ручной» режим, который основан на объективных показателях. Я не вижу причин говорить о том, чтобы кто-то из грузовладельцев потерял в доходах от продления временных правил», — парирует управляющий партнер «Инфра Проекты» Алексей Безбородов. «Все находится в их руках — в том числе своевременная подача заявок, планирование поставок. РЖД основываются на том, что показывает система мониторинга сети, и в зависимости от ситуации принимают решение о том, кто может проехать», — подчеркивает он.

Риски для РЖД. Правила недискриминационного доступа предполагали, что более дорогие для РЖД грузы имеют приоритет, напоминает Иванкин. А временные правила предусматривают пропуск вперед более «дешевых» грузов, указывает он: приоритет сегодня отдан и продуктам питания, и лесным грузам. Эксперт напоминает о том, что у РЖД большая инвестпрограмма (в 2023 году планируется в объеме 1,1 трлн руб., что почти на четверть больше, чем в 2022 году), но такие доходные грузы, как черные металлы и нефтепродукты, оказываются не в первом приоритете. В марте глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил Белоусову поменять очередность перевозок грузов, чтобы увеличить поставки высокодоходных металлов, удобрений, алюминия и сжиженного углеводородного газа (СУГ). «РЖД вынуждены везти грузы, которые приносят меньший доход. Тем не менее мы видим, что государство прилагает усилия для поддержки холдинга — осуществляются дополнительные вливания в уставный капитал, дотации идут и из Фонда национального благосостояния для реализации инвестпрограммы в тех объемах, в которых она заявлена», — написал он.

Как определяются тарифы на перевозку грузов Тарификация услуг РЖД по перевозке осуществляется по прейскуранту 10-01, утвержденному постановлением правительства в 2003 году. Он предусматривает дифференциацию по трем тарифным классам в зависимости от стоимости самих грузов (первый класс — наиболее дешевые: уголь, песок, щебень и руда; второй класс — нефть и нефтепродукты, зерно, удобрения; третий — продукция высокого передела: химические грузы, черные и цветные металлы и другие), дальности и скорости перевозок, типа подвижного состава и других параметров.

РБК направил запросы в пресс-службы РЖД и Минэкономразвития.