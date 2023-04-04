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Война санкций ,  
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Путин обвинил западных партнеров в падении производства в автопроме

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В России самое большое падение производства произошло в автомобильной промышленности из-за нарушений обязательств со стороны партнеров с Запада. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Тулу, его слова приводит ТАСС.

«Они повели себя в высшей степени некорректно, нарушили все свои обязательства. И у нас падение в автомобильной промышленности составило свыше 60%», — рассказал Путин про причины падения производства в автопроме.

Путин добавил, что текущих мер поддержки автопрома достаточно, чтобы увеличить производство автомобилей. По мнению президента, увеличение уровня поддержки автопрома приведет только к росту цен на машины, поэтому льготы ввели только для «отдельных категорий граждан». «В целом генеральный путь решения этой проблемы — это кратное увеличение выпуска наиболее востребованных автомашин. И, уверен, мы это сделаем в ближайшее время», — отметил Путин.

После начала ввода санкций поставки в Россию приостановили зарубежные автопроизводители. Так, Volvo, General Motors, Volkswagen, Daimler прекратили поставки. Так же поступил Ford.

На российском авторынке к концу 2022 года осталось только 14 брендов из 60. Из оставшихся брендов в России только три являются отечественными: Lada, ГАЗ и УАЗ. Остальные китайские: Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda.

В феврале производство легковых автомобилей в России снизилось на 70% по сравнению с февралем предыдущего года, следовало из данных агентства «Автостат».

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Автомобили Владимир Путин производство
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