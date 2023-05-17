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Росстат оценил спад экономики за первый квартал

Росстат: ВВП России сократился на 1,9% в первом квартале
По итогам первого квартала 2023 года ВВП России снизился на 1,9% в годовом выражении, следует из предварительной оценки Росстата. Среди отраслей наибольший спад показали торговля и водоснабжение
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Росстат предварительно оценил спад ВВП в январе—марте 2023 года в 1,9% в годовом выражении. «Индекс физического объема валового внутреннего продукта в первом квартале 2023 года относительно первого квартала 2022 года, по предварительной оценке, составил 98,1%», — сообщили в статистическом ведомстве.

Сокращение ВВП в годовом выражении наблюдается четвертый квартал подряд, однако его темпы тормозятся. Поквартальная же динамика демонстрирует восстановление экономической активности после провала второго квартала 2022 года. Так, по оценкам департамента исследований и прогнозирования ЦБ (.pdf), в четвертом квартале 2022 года российский ВВП увеличился на 2,5% по отношению к предыдущему кварталу с исключением сезонного фактора.

Официальная оценка годового спада ВВП в первом квартале 2023 года оказалась меньше, чем недавно оценивали Банк России (минус 2,3%) и Минэкономразвития (минус 2,2%). Уже в следующем квартале, скорее всего, будет показан рост ВВП в годовом выражении (ЦБ прогнозирует, что он составит 4,2%).

В отраслевом разрезе наибольший спад в начале года продемонстрировала торговля: оптовый товарооборот потерял 10,8% в годовом выражении, а розничный — 7,3%. При этом в оптовой торговле учитываются показатели «Газпрома», указывали ранее аналитики. Как сообщал Росстат, добыча природного газа в России в первом квартале сократилась на 14,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Отрасль водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов сократилась на 10,2%, сектор добычи полезных ископаемых — на 3,3%, грузооборот — на 2,1%. В то же время рост был зафиксирован в сфере пассажирооборота (+15,7%), строительстве (+8,8%), сельском хозяйстве (+2,9%), а также в обрабатывающем производстве (+1,1%), следует из данных Росстата. Драйверами восстановления остаются строительный сектор и агропромышленный комплекс, а также обрабатывающая промышленность (металлургический и машиностроительный комплексы, выпуск электронного оборудования, пищевая промышленность), подтвердили в Минэкономразвития.

Предварительная оценка была выполнена производственным методом, при котором ВВП представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех отраслей или институциональных секторов в основных ценах и чистых налогов на продукты. Как пояснили в Росстате, расчеты были основаны на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики. Вторая оценка динамики ВВП в первом квартале будет опубликована 15 июня. В ней будут учтены поступившие от респондентов уточнения данных и дополнительная информация из Банка России, а также от министерств и ведомств, сообщили в Росстате.

ВВП рассчитан «без учета статистической информации по Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областям», указывает Росстат. Однако косвенно в составе ВВП все же учитываются товары и услуги, потребленные в новых регионах. Как отмечало Минэкономразвития, в ВВП теперь учитывается «деятельность по производству и выпуску товаров и услуг, осуществленная на территории 85 субъектов, для конечного потребления на территории новых субъектов».

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По прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году ВВП вырастет на 1,2%. Восстановительный тренд первого квартала подтверждает этот прогноз, считают в ведомстве. ЦБ допускает, что ВВП увеличится на 2%. Как ранее писал РБК, Минэкономики полагает, что основным драйвером роста будет частичное восстановление потребительского спроса под влиянием растущих зарплат. В 2022 году на фоне санкций и военной операции на территории Украины российский ВВП сократился на 2,1%.

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