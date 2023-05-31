Росстат впервые зафиксировал посткризисный отскок промышленности

В апреле промышленное производство выросло на 5,2% — такая динамика сравнима с «досанкционным» февралем 2022 года и зафиксирована впервые с начала кризиса. Выйти в рост спустя семь месяцев снижения удалось добывающему сектору

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Объем промышленного производства по итогам апреля вырос на 5,2% в сравнении с предыдущим апрелем, сообщил Росстат. Такой заметный отскок зафиксирован впервые с начала санкционного кризиса, в прошлый раз индекс промышленного производства в годовом выражении увеличивался на сравнимую величину в «досанционном» феврале 2022 года (на 5,5%). В положительную зону в апреле вышла динамика добычи полезных ископаемых — в последний раз производство в этом секторе показывало рост в августе прошлого года.

Отчасти высокие годовые темпы производства в апреле обусловлены эффектом низкой базы: в апреле прошлого года индекс снизился на 2,7% на фоне реакции экономики на введенные санкции.

Практически весь год после введения западных санкций индекс промпроизводства демонстрировал снижение. Тренд развернулся в марте 2023 года, когда показатель вырос на 1,2% относительно прошлого марта. В апреле положительная динамика продолжилась более высокими темпами, что подтверждает и рост в месячном выражении: судя по показателю с исключением сезонности и календарного фактора апрельский результат выше мартовского на 1,7%.

В сравнении с апрелем 2019 года, когда еще не было ни пандемии, ни санкционного кризиса, промпроизводство за четыре года выросло на 6,5%. Добыча полезных ископаемых стала единственным из четырех секторов, который показал снижение за этот период — на 2,3%. При расчете индекса промышленного производства Росстат учитывает динамику выпуска продукции и оказания услуг в сырьевом секторе, обрабатывающих отраслях, тепло- и электроэнергетике, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

Драйверы роста

Основной вклад в динамику индекса внесли обрабатывающие производства, которые показали совокупный рост на 8% по сравнению с прошлым апрелем. Максимальный прирост произошел в отраслях, связанных с производством готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), — на 30%. Этот сектор является лидером по наращиванию объемов выпуска продукции несколько месяцев подряд. Он связан в том числе с оборонными производствами, как говорили ранее РБК экономисты. Также в апреле ускорились производители электрооборудования (+ 29,3%) и автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов (+ 27,3%).

Добыче полезных ископаемых наконец удалось продемонстрировать положительные годовые темпы роста — плюс 3,1% к апрелю прошлого года. В сырьевом секторе больше всего выросли объемы добычи угля — на 8,4%.

В апрельской статистике отдельно не приводятся данные о динамике добычи нефти и газа — по распоряжению правительства их публикация приостановлена еще с прошлого месяца.

Настроения в промышленности

Одновременно с апрельской статистикой Росстата по объемам выпуска вышли индексы на основе опросов предпринимателей, отслеживающие их текущие настроения и прогнозы.

Опрос Росстата для индекса предпринимательской уверенности в мае продемонстрировал небольшой рост в добывающих производствах по сравнению с апрелем. В прошлом мае уверенность организаций добывающего сектора была в минусе, а сейчас в положительной зоне. В обрабатывающем секторе индикатор вернулся к значениям марта 2023 года после спада в апреле.

Сводный индекс деловой среды от РСПП в мае вырос до максимального значения за последний год — 48,5 пункта, однако это значение все же ниже положительной зоны оценки, которая начинается от 50 пунктов.

Как следует из ответов промышленных предприятий лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики Гайдара, в мае подсанкционный промышленный рост, начавшийся еще в марте, продолжился. Организации позитивно оценивают будущий спрос на их продукцию и формирует оптимистичные планы выпуска. При этом удовлетворенность текущими объемами спроса снизилась, что свидетельствуют о неуверенности промышленности в устойчивости позитивных изменений марта-мая, говорится в обзоре заведующего лабораторией Сергея Цухло.

Среди топ-5 ограничений промышленного выпуска, которые называют предприниматели, лидером остается фактор «неясность текущей экономической ситуации и ее перспектив», на втором - недостаточность внутреннего спроса. В мае усилилось негативное влияние «слабого рубля и удорожания импортного оборудования и сырья» — это ограничение вышло на четвертое место в рейтинге по числу ответов после «дефицита кадров», обогнав обеспокоенность снижением «экспортного спроса». Если в октябре 2022 года слабый рубль сдерживал рост выпуска по мнению 6% предприятий и был лишь на 13-м место в рейтинге 17 ограничивающих факторов, то в апреле 2023 года такое влияние отметили ужа треть отечественных предприятий. Больше всего укрепление рубля необходимо для российской промышленности в связи с ростом себестоимости выпускаемой продукции и инвестиционной активностью, говорится в обзоре.