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Предприятия сообщили о рекордном за 11 лет желании инвестировать

Институт Гайдара: индекс инвестиционных планов в промышленности достиг максимума за 11 лет
Инвестиционные планы промышленных предприятий в апреле оказались на максимуме с 2012 года, показал индекс Института Гайдара. Среди причин — необходимость расширять перегруженные на фоне импортозамещения производственные мощности
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Индекс инвестиционных планов промышленных предприятий, отражающий соотношение позитивных и негативных ожиданий в этой сфере, в апреле 2023 года достиг максимального значения за последние 11 лет. Это значит, что компаний, которые собираются вкладываться в основной капитал, заметно больше тех, кто инвестировать не планирует. Инвестиционные планы — один из нескольких индикаторов настроений промышленности, которые в ежемесячном режиме с 1995 года отслеживает лаборатория конъюнктурных опросов Института Гайдара.

По итогам апреля сводный индекс прогнозов, сообщаемых промышленными предприятиями, почти вернулся на досанкционный уровень 2021-го — начала 2022 года, следует из обзора лаборатории, поступившего в РБК. Индекс прогнозов составляется на основе опросов промышленных предприятий, дающих оценки по нескольким аспектам своей деятельности, таким как спрос, выпуск продукции, инвестиции в основной капитал, потребность в кадрах, загруженность производственных мощностей.

Чем обусловлен рост инвестиционных планов

Баланс инвестиционных планов предприятий (индекс может меняться от минус 100 до плюс 100 пунктов), который измеряется как разница между долей позитивных и негативных прогнозов, в апреле достиг 20 пунктов. Еще в марте показатель составлял 3 пункта, за месяц он прибавил сразу 17 пунктов. Апрельское значение — не только максимальное за последние 11 лет, но и в два раза лучше досанкционных уровней января—февраля 2022 года.

Предприятия сообщили о рекордном за 11 лет желании инвестировать

Как писал завлабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло в обзоре, посвященном итогам первого года «санкционной войны», лишь в феврале 2023 года «промышленность избавилась от инвестиционного пессимизма»: значение индекса впервые с февраля 2022-го вошло в положительную зону (2 пункта). Тогда больше всего предприятий назвали основной помехой инвестиционной активности в 2023 году высокие цены на оборудование и строймонтаж, а на втором месте среди ограничений был «недостаток собственных средств». На третье место предприятия поставили «неуверенность в скором оживлении российской экономики».

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Тем не менее спустя два месяца произошел резкий рывок в балансе ожиданий относительно капиталовложений. «Подобная динамика инвестиционных планов российской промышленности выглядит совершенно логично в условиях исторически минимального навеса избыточных мощностей», — объясняет апрельскую динамику Цухло. Доля предприятий с незагруженными мощностями составила 9% — это минимум за всю историю Российской Федерации.

Рост инвестиционных планов предприятий для развития производственных мощностей логичен, потому что компаниям нужно удовлетворять спрос на продукцию в условиях ухода импортных производителей, считает замдиректора центра развития ВШЭ Валерий Миронов. «Пока были свободные мощности, предприятия не стремились инвестировать, особенно с учетом экономической неопределенности. Теперь появилась потребность в их наращивании, чтобы не уступать место на рынке китайским конкурентам», — говорит он.

По словам Миронова, еще одним фактором, объясняющим всплеск инвестиционных намерений, может быть желание компаний заодно сократить размер разового сбора, который правительство готовится взимать с бизнеса. В конце февраля в Минфине допустили, что размер капитальных вложений будет выведен из расчета прироста финансового результата предприятий, с которого может уплачиваться платеж.

Предприятия сообщили о рекордном за 11 лет желании инвестировать

По данным Росстата, за 2022 год объем инвестиций в России вырос на 4,6% в реальном выражении. В номинальном выражении совокупные инвестиции составили 27,865 трлн руб. Рост оказался лучше прогнозов Минэкономразвития (прошлой осенью оно ожидало падения на 2%) и стал сюрпризом для большинства экспертов. Аналитики ЦБ отмечали, что главными драйверами инвестиций в условиях структурной трансформации экономики стали необходимость изменения хозяйственных связей и технологических процессов, а также реализация курса на импортозамещение.

Что будет с инвестициями дальше

В середине апреля Минэкономразвития представило сценарные условия развития экономики до 2026 года. По прогнозу ведомства, инвестиции в 2023 году вырастут лишь на 0,5% после высокой базы предыдущего года, а в 2024–2026 годах среднегодовой темп роста капиталовложений составит 3,8%.

Аналитики посчитали такой прогноз скромным. Осторожность связана с тем, что на динамику инвестиций и спрос могут повлиять такие риски, как ухудшение внешних условий и эффект «усталости от стресса» (в ситуации неопределенности бизнес выбирает, инвестировать или нет), говорила главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. Прогноз министерства консервативен, соглашается Миронов: инвестиции могут вырасти больше, если снизится экономическая неопределенность.

В Минэкономразвития ожидают, что основной вклад в инвестиции будут вносить транспортно-логистический комплекс и его перенастройка в направлении дружественных стран. Сфера транспортировки и хранения стала главным драйвером инвестиций в 2022 году: в эту сферу была направлена примерно пятая часть капиталовложений. За прошлый год в эту отрасль пришло на 39% больше средств (по номиналу), чем в 2021 году, а именно 5,3 трлн руб., включая 3 трлн — в деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, следует из данных Росстата по полному кругу инвестиций (с учетом досчетов на вложения, не наблюдаемые прямыми статистическими методами). Значимую роль сыграл и госзаказ: чуть более 20% инвестиций поступило за счет бюджетных средств (против 18,3% годом ранее). Как пишут в Минэкономразвития, государство активно вкладывалось в «крупные инфраструктурные проекты».

Весной 2022 года аналитики предсказывали обвал инвестиций в России, сопоставимый с 1990-ми годами, но устойчивость капиталовложений оказалась главным сюрпризом, указывает ведущий экономист по развивающимся рынкам Oxford Economics Татьяна Орлова в записке по российской экономике. Основным драйвером роста, по ее мнению, стали экспортные сверхдоходы крупных сырьевых производителей, что позволило им придерживаться своих инвестпрограмм и сберечь деньги для будущих инвестиций. Кроме того, тренд на разворот экономики «на Восток» потребовал расширения портовых мощностей, пограничных переходов и другой инфраструктуры, указывала она. Наконец, российским компаниям понадобилось заменять западное оборудование и вкладываться в новые программные продукты — эти факторы также оказали поддержку инвестициям, считает Орлова.

У 13% предприятий, опрошенных Банком России, сложности с поставками оборудования и запчастей из недружественных стран стали ограничивающим фактором для выпуска, сообщал ЦБ в обзоре «Региональная экономика» за март 2023 года. «Часть инвестпроектов, в том числе и направленных на расширение производства инвестиционных товаров, реализуется с переносом сроков. Наиболее частые причины переноса — сложности со своевременными поставками оборудования, а также проблемы с возможностью очного присутствия зарубежных специалистов для его наладки», — отметили в ЦБ. Значимым механизмом импортозамещения становится обратный инжиниринг, то есть разработка комплекта технической документации на базе изучения готового устройства с целью изготовления аналогичных изделий, указал Банк России. Но его задействуют для замещения сравнительно массовой номенклатуры инвестиционных товаров.

В 2023 году импортозамещение за счет дружественных стран и увеличение собственного производства инвестиционных товаров продолжатся, но сохраняющиеся проблемы с импортом оборудования будут сдерживать инвестиции, полагают в ЦБ. В частности, остаются сложности в импортозамещении высокотехнологичных микроэлектронных компонентов и оборудования: «Быстро заместить здесь импорт отечественной продукцией будет трудно».

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Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Инвестиции предприятия прогноз Опрос Институт Гайдара
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