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В России до 2035 года локализуют производство автодвигателей и ABS

Минпромторг: до 2035 года планируется локализовать производство «автомата», ДВС и ABS
Минпромторг до 2035 года планирует инвестировать 2,7 млрд руб. в организацию производства для обеспечения выпуска высоколокализованной продукции и достижения «технологического суверенитета»
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Автоматическая коробка передач, двигатель внутреннего сгорания (ДВС) и антиблокировочная система (ABS) вошли в перечень приоритетных компонентов для локализации в автопроме, следует из проекта стратегии Минпромторга по развитию автопрома в России в 2023–2035 годах.

По данным авторов проекта, для обеспечения конкурентоспособности российской продукции на глобальном уровне до 2035 года необходимо:

  • достижение технологического суверенитета по ключевым компонентам, сложным узлам и системам (автоматические коробки передач (АКП), системы двигателей, системы безопасности, компоненты и системы электрических автомобилей и др.);
  • направление превалирующей части средств (включая бюджетное софинансирование) на разработку автомобилей с перспективными видами силовой установки — электрические, гибридные автомобили, автомобили на водородных топливных элементах — и компонентов к ним;
  • разработка технологии автономизации и роботизации транспортных средств, телематические транспортные системы, интеллектуальные системы безопасности и управления;
  • повышение конкурентоспособности (потребительских свойств и функций) автомобилей путем освоения принципиально новых модульных платформ и электронных архитектур;
  • улучшение энергоэффективности и повышение экологических показателей транспортных средств;
  • применение новых технологий проектирования, моделирования и производства транспортных средств;
  • внедрение гибких и адаптивных производственных технологий, технологий информатизации и компьютеризации производств;
  • расширение применения новых конструкционных и эксплуатационных материалов.

Авторы стратегии считают необходимым до 2035 года вложить в общей сложности 2,7 трлн руб. в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), а также в организацию производства автокомпонентов. Основная инвестиционная нагрузка ляжет на бизнес, но будет оказана и господдержка за счет различных финансовых и регуляторных мер.

При запланированном объеме вложений в производство автокомпонентов на 2022 год в размере 24 млрд руб. к середине срока реализации стратегии (2028–2029 годы) этот показатель должен составить уже 148–151 млрд руб. в год, а к 2035 году — 190 млрд. При этом инвестиции в НИОКР по автокомпонентам должны вырасти с 10 млрд руб. в 2022 году до 82 млрд руб. в 2035 году.

Из материалов Минпромторга также следует, что на стимулирование спроса на высоколокализованную продукцию и программы обновления парка в 2023–2035 годах будет направлено 500–600 млрд руб. Аналогичный объем средств в те же сроки планируется направить на поддержку экспорта продукции автомобильной отрасли из России.

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По оценке авторов стратегии, в 2021 году общий объем производственных мощностей в России составил 2,95 млн автомобилей. Уровень загрузки по сборке легковых и легких коммерческих (LCV) транспортных средств — 60%. По прогнозу Минпромторга, в 2022 году в России будет продано всего 800 тыс. автомобилей всех типов, 600 тыс. из них — легковые, а 40% от общего объема продаж придется на импорт. Авторы документа ожидают, что рынок сможет превзойти показатели 2021 года лишь в 2026–2027 годах.

РБК направил запрос в Минпромторг.

Путин предложил «шире посмотреть» на программы поддержки автопрома
Экономика
Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

После начала спецоперации на Украине многие зарубежные автомобильные бренды приостановили поставки в Россию, в их числе BMW, Mercedes, Jaguar, Land Rover, Volvo, Audi, Skoda, Volkswagen, Porsche, Citroen, Opel, Peugeot. Кроме этого, некоторые зарубежные компании приостановили сборку машин на российских заводах, например в Калужской (завод Stellantis, где собирали Opel, Citroen и Peugeot) и Калининградской областях (завод «Автотор», там собирали BMW, Kia и Hyundai). Ушедшая из России Renault решила продать свой завод в Москве — он перешел в собственность правительства Москвы.

АвтоВАЗ приостанавливал производство из-за недостатка комплектующих. В июне компания возобновила выпуск некоторых моделей, но в так называемой упрощенной версии — без антиблокировочной системы (ABS) и подушек безопасности. Как объяснял вице-премьер Юрий Борисов, «непопулярное» решение приняли, чтобы сохранить рабочие места и избежать простоя заводов.

В середине июня президент Владимир Путин поручил оказать поддержку отрасли. По его словам, в российском автопроме произошло как падение выпуска (в апреле, указал президент, он снизился в пять раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года), так и падение продаж (например, на легковые авто — на 51%).

Глава государства отметил, что на рынке необходимо «обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых», а также «шире посмотреть на различные программы поддержки спроса на коммерческий автотранспорт», спрос на который упал из-за опасений бизнеса и транспортных компаний относительно ситуации в отрасли. Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров обещал представить обновленную стратегию в течение двух месяцев.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
При участии
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