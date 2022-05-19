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«Ведомости» узнали о планах собирать китайские авто под маркой «Москвич»

Мэр Москвы Собянин объявил о планах возобновить производство «Москвичей» на бывшем заводе Renault. Активы группы в Россию перешли в собственность государства
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

КамАЗ локализует на освобождающихся мощностях завода «Рено Россия» в Москве выпуск китайских автомобилей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к компании.

По данным газеты, КамАЗ ведет переговоры с автоконцерном JAC. Одновременно московские власти ведут переговоры с другим китайским автопроизводителем. С каким — не сообщается.

Производство планируют начать не позднее четвертого квартала 2022 года. Принципиального решения о модели производства пока не принято, добавили источники.

На бывшем заводе Renault начнут производство электромобиля «Москвич»
Бизнес
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

РБК направил запросы представителю завода «Москвич», в Минпромторг, а также в пресс-службу мэра и правительства Москвы.

16 мая Минпромторг сообщил о переходе российских активов группы Renault в госсобственность. Доля в АвтоВАЗе отошла Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), завод «Рено Россия» — правительству Москвы. При этом в Минпромторге указали, что важным условием соглашения стал опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АвтоВАЗе, который может быть реализован в течение следующих шести лет.

После этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возобновлении производства автомобилей «Москвич» на бывшем заводе Renault. «Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», — сказал он. Основным технологическим партнером возрожденного московского автомобильного завода «Москвич» станет КамАЗ.

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Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, на заводе планируют выпускать автомобили, которые будут использоваться для такси и каршеринга. По его словам, для рынка московского такси и каршеринга в год нужно выпускать от 30 тыс. до 40 тыс. новых машин. Завод возглавит заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
При участии
Тимофей Дзядко
«Москвич» Москва КАМАЗ Renault «Ведомости»
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