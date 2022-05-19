«Ведомости» узнали о планах собирать китайские авто под маркой «Москвич»
КамАЗ локализует на освобождающихся мощностях завода «Рено Россия» в Москве выпуск китайских автомобилей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к компании.
По данным газеты, КамАЗ ведет переговоры с автоконцерном JAC. Одновременно московские власти ведут переговоры с другим китайским автопроизводителем. С каким — не сообщается.
Производство планируют начать не позднее четвертого квартала 2022 года. Принципиального решения о модели производства пока не принято, добавили источники.
РБК направил запросы представителю завода «Москвич», в Минпромторг, а также в пресс-службу мэра и правительства Москвы.
16 мая Минпромторг сообщил о переходе российских активов группы Renault в госсобственность. Доля в АвтоВАЗе отошла Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), завод «Рено Россия» — правительству Москвы. При этом в Минпромторге указали, что важным условием соглашения стал опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АвтоВАЗе, который может быть реализован в течение следующих шести лет.
После этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возобновлении производства автомобилей «Москвич» на бывшем заводе Renault. «Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», — сказал он. Основным технологическим партнером возрожденного московского автомобильного завода «Москвич» станет КамАЗ.
Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, на заводе планируют выпускать автомобили, которые будут использоваться для такси и каршеринга. По его словам, для рынка московского такси и каршеринга в год нужно выпускать от 30 тыс. до 40 тыс. новых машин. Завод возглавит заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.