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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
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FT сообщила о 100 танкерах для перевозки российской нефти

Для перевозки нефти из России на фоне санкций закуплены до 109 танкеров для, пишет FT. Аналитики считают, что Москве понадобится «ошеломительное» число судов для сохранения прежних объемов экспорта
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Фото: David Hecker / Getty Images
Фото: David Hecker / Getty Images

Россия купила более сотни танкеров для продажи нефти и поставок в Индию, Китай и Турцию на фоне западных санкций, пишет Financial Times со ссылкой на опрошенных судовых брокеров и аналитиков.

В реестрах выросло число неназванных или новых покупателей, как правило, танкерам 12-15 лет, их планируется списать в ближайшие несколько лет, рассказал изданию руководитель отдела исследований Braemar Ануп Сингх.

«Это покупатели, с которыми мы, как давние брокеры, не знакомы <...> Мы уверены, что большинство этих судов предназначены для России», — отметил он.

По данным Braemar, для России в этом году закупили более сотни кораблей напрямую или через посредников. В этом году связанные с Россией операторы приобрели до 29 супертанкеров (известны как VLCC), каждый из которых способен перевозить более 2 млн баррелей нефти, считают в Braemar. По данным брокера также был куплен 31 танкер размером Suezmax (каждый способен перевозить около 1 млн баррелей) и 49 танкеров Aframax (около 700 тыс. баррелей), всего — 109 кораблей.

Большое число сделок в последние месяцы с неназванными покупателями заметили и в Гарвардском центре Дэвиса. Эксперт по российской нефти Крейг Кеннеди указал, что спустя несколько недель после продажи многие корабли «оказываются в России».

По его мнению, не все суда, приобретенные анонимными или малознакомыми для брокеров покупателями, могут предназначаться только для России.

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По мнению аналитиков и брокеров, закупка кораблей для «теневого флота» снизит воздействие западных санкций, но не устранят проблемы для Москвы в экспорте нефти.

Кеннеди предупредил, что дефицит может увеличиться в феврале 2023 года, когда санкции распространятся на нефтепродукты из сырья российского производства, из-за чего Москве понадобится больше танкеров, чем раньше, так как топливо перенаправят новым покупателям в Азию.

Дефицит российской нефти составит от 700 тыс. до 1,5 млн баррелей в день, считают в Braemar. В Rystad уверены, что России будет не хватать 60-70 танкеров, а экспорт по морю снизится на примерно 200 тыс. баррелей в сутки. «России нужно более 240 танкеров, чтобы поддерживать текущие экспортные потоки», — заявил аналитик Rystad Виктор Курилов.

5 декабря вступают в силу санкции Евросоюза, запрещающие морской экспорт нефти российского производства. Вместе с этим страны ЕС и Великобритания запретят страховать, финансировать и предоставлять суда для перевозки российской нефти, за исключением случаев, когда стоимость поставок ниже установленного ограничения. В начале декабря потолок цен согласовали на уровне в $60 за баррель.

О подготовке Россией «теневого флота» писал в конце октября Bloomberg, опрошенные агентством аналитики также указывали на выросшее число покупок кораблей неназванными покупателями. Braemer тогда сообщал о закупке Россией 240 малых и больших судов, которые еще в прошлом году перевозили иранскую и венесуэльскую нефть.

Власти России подчеркивали, что не станут поставлять нефть в страны, одобрившим ограничения. Такие меры в Москве считают вмешательством в рыночные инструменты. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Россия будет развивать собственный танкерный флот для экспортной переориентации потоков. Глава ВТБ Андрей Костин затем предупредил, что расширение российского танкерного флота потребует минимум 1 трлн руб.

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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