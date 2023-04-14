Минэк спрогнозировал максимальный за 5 лет рост зарплат в России

Минэкономразвития предложило оптимистический взгляд на российскую экономику, спрогнозировав рост ВВП в 2023 году на 1,2% — больше консенсуса. По мнению ведомства, двигателем роста будет потребление благодаря сильному росту зарплат

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Реальный ВВП России в 2023 году вырастет на 1,2% (после снижения на 2,1% в прошлом году), а основным драйвером роста будет частичное восстановление потребительского спроса под влиянием растущих зарплат, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития (ведомство разработало сценарные условия российской экономики на 2023–2026 годы).

Если в 2022 году экономическая картина складывалась из падающего потребления (минус 6,7% в обороте розничной торговли) и неожиданно уверенного роста инвестиций в основной капитал (плюс 4,6%), то в 2023 году ситуация развернулась: ожидается рост розничных продаж на 5,3% при расширении инвестиций лишь на 0,5%.

«Спрос будет восстанавливаться и по мере нормализации у населения склонности к сбережению, и по мере роста потребительского кредитования», — заявил министр экономического развития Максим Решетников на совместной коллегии с Минфином 14 апреля.

Ожидаемый министерством рост ВВП в 2023 году существенно превосходит оценки независимых экспертов и международных организаций. Так, Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП России на 0,2% в текущем году, Международный валютный фонд — рост на 0,7%. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, Москва) ожидает, что динамика российского ВВП составит в этом году от минус 0,4% до нуля (прогноз от марта).

В 2024 году российская экономика ускорится до 2%, в 2025 году покажет темп в 2,6%, а в 2026-м — 2,8%, привел представитель Минэкономразвития прогнозные оценки из сценарных условий.

Повышенный рост зарплат

Способствовать увеличению потребления в 2023 году будет ожидаемый рост доходов населения, в том числе в части оплаты труда. Ведомство ожидает, что зарплаты увеличатся на 10,9% в номинальном выражении и на 5,4% — в реальном. Последний показатель станет максимальным с 2018 года, следует из статистических рядов Росстата (в 2022 году реальные зарплаты снизились на 1%).

«В результате фонд оплаты труда [в организациях] вырастет с 21,5% ВВП в 2022 году до 23,4% в 2023-м, а в 2026 году достигнет 24%», — сообщил представитель министерства. Денежные доходы россиян вырастут в 2023 году в номинальном выражении на 9,2%, что превысит темп роста номинального ВВП на 6,4 процентного пункта (реальные располагаемые доходы при этом увеличатся на 3,4%).

Прогноз Минэкономики по росту доходов населения находится на верхней планке ожиданий, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Он объясняет довольно высокие прогнозные показатели эффектом низкой базы прошлого года, а также снижением инфляции и ростом зарплат во многих секторах.

Прогнозируемый рост потребительского спроса соответствует увеличению реальных зарплат, полагает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. «Это не сценарий растрачивания сбережений, а согласованная динамика зарплат и спроса. Технически мы видим очень высокий рост реальных зарплат: инфляция замедлилась, а зарплаты остались достаточно высоко», — сказала она.

Перестройка российской экономики происходит в условиях рекордно низкой безработицы (3,5% в феврале. — РБК), высокого спроса на работников и сжатия предложения на рынке труда, конкуренция за кадры ведет к росту зарплат вне прямой зависимости от производительности труда, указывал департамент исследований и прогнозирования Банка России в январе. Эти тенденции усугубляются частичной мобилизацией 300 тыс. человек и отъездом за границу нескольких сотен тысяч россиян, говорили РБК эксперты. «Жесткость» рынка труда (исторически низкая безработица, дефицит работников) будет сдерживать восстановление экономики, предупредили аналитики Альфа-банка в конце марта. Минэкономики ждет сохранения безработицы на среднегодовом уровне 3,5% на всем прогнозном горизонте.

«Мы не оперируем понятием «дефицит на рынке труда», так как не видим глобального дефицита — скорее локальные проблемы в отдельных отраслях. Мы говорим, что сохраняется повышенный спрос на работников при ограничениях на стороне предложения», — подчеркнули в Минэкономразвития.

Замедление инвестиций

Инвестиции продолжат расти (плюс 0,5%) в 2023 году несмотря на высокую базу прошлого года, а в 2024–2026 годах среднегодовой темп роста капиталовложений составит 3,8%. «Основной вклад — это транспортно-логистический комплекс и его перенастройка в направлении дружественных стран», — пояснили в министерстве. «По инвестициям закладываем постепенное восстановление инвестиционного импорта (но он будет расти медленнее, чем промежуточный и потребительский импорт), а также продолжение инвестпрограмм естественных монополий», — добавил представитель министерства.

«По инвестициям Минэкономразвития заложило скромный прогноз, что соответствует нашему видению», — отметила Донец. По ее словам, на динамику инвестиций и спрос могут влиять риски, которые не стоит пока снимать со счетов. Среди них как ухудшение внешних условий, так и возможный эффект усталости от стресса.

Сальдированный финансовый результат бизнеса (прибыль прибыльных компаний минус убыток убыточных по всем видам деятельности) в 2023 году покажет «небольшой» рост, будут восстанавливаться отрасли, пострадавшие в прошлом году. «Далее ожидаем стабильный рост [сальдированной прибыли в экономике] на 6% в номинале ежегодно», — указал представитель Минэкономразвития.

Министерство прогнозирует стоимостный объем экспорта товаров России в 2023 году на уровне $466 млрд (минус 21% к прошлому году) с последующим ростом до $505 млрд к 2026 году. Импорт будет восстанавливаться — с фактических $280 млрд в 2022 году до оценочных $314 млрд в 2023-м, $363 млрд к 2026 году. На фоне стабильного внешнеторгового баланса (в районе $150 млрд в среднем за год) курс доллара к рублю прогнозируется в 76,5 руб. в 2023 году (в среднем) с небольшим его ростом к 2026 году (до 78,8 руб. в среднем). Из этого следует, что после недавнего скачка курса (по состоянию на 14:00 мск 14 апреля — 81,55 руб. за доллар) ведомство ждет его укрепления.

Риски для прогноза

Из-за санкционного давления Минэкономразвития закрыло для публики часть прогнозных показателей, прежде всего относящихся к топливно-энергетическому комплексу (в том числе стоимость нефтегазового экспорта и средние экспортные цены на российскую нефть). Прогноз по ценам на нефть дан на базисе мирового эталонного сорта Brent вместо российской марки Urals (ожидается $80,7 за барр. в среднем за текущий год). По нефтегазовому экспорту в 2023 году возможен спад в физическом выражении, что связано с объявленным добровольным сокращением нефтедобычи, сказал представитель министерства.

В целом прогноз Минэкономразвития на текущий год выглядит реалистичным и даже умеренно инерционным, но следующие два года выглядят гораздо более оптимистичными, считает Донец. «Вопрос будет в том, как мы пройдем второе полугодие — и с точки зрения формирования доходов, и с точки зрения эффекта усталости от неопределенности, и с точки зрения того, как постепенно будет в экономику доходить некоторое сужение бюджетного стимула, намеченное на этот год», — пояснила она. Сейчас, по словам эксперта, на показатели влияет высокий бюджетный стимул прошлого года, а к концу 2023 года и в 2024 году «может доходить эффект сжатия».

«Прогноз роста ВВП реалистичный. Одновременно с подготовкой прогноза в правительстве создана система мониторинга рисков. В ее фокусе — риски рецессии мировой экономики, ужесточения санкционного давления, дефицита на рынке труда, роста издержек при перестройке логистики», — сообщил Решетников на коллегии.

Руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Олег Шибанов считает прогноз Минэкономразвития вполне последовательным. «Рост ВВП и относительно низкая инфляция соответствуют вероятной динамике восстановления экономики после снижения 2022 года», — сказал он.

Цены на нефть теперь еще сложнее предсказывать: как мировые обстоятельства, так и логистические цепочки российских экспортеров стали менее понятными, отметил Шибанов. По его словам, прогнозный курс рубля, хотя и выглядит слишком крепким по текущим обстоятельствам на рынке, может в итоге соответствовать прогнозу Минэкономразвития после того, как рубль укрепится во втором полугодии.