Компании оценили свои возможности работать без импортного оборудования

Две трети промышленных предприятий в России испытывают высокую зависимость от импортного оборудования, показал опрос ВШЭ среди руководителей. Наиболее острая нехватка ощущается в добыче угля, полиграфии и текстильном производстве

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

К началу 2023 года почти пятая часть российских предприятий (18%) сообщили о крайне высокой потребности в зарубежном оборудовании, а около половины (47%) оценили зависимость от импортного оборудования как высокую. Такие результаты показал пилотный опрос руководителей более 1 тыс. предприятий промышленности, проведенный центром конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ в конце 2022 года (материалы исследования есть у РБК). Выборка репрезентативна по отраслевому признаку и критерию численности занятых, отмечено в обзоре.

В добывающей отрасли наибольшую зависимость испытывают предприятия по добыче угля, а в обрабатывающей — в сфере полиграфических производств, текстиля, одежды и деревообработки.

Полностью отказаться от импортных составляющих в производстве в ближайшие один-три года была готова только каждая десятая компания, а основная часть — две трети — допускают лишь частичный отказ.

Каковы масштабы импортозависимости

О низкой зависимости от импортного оборудования (самый «оптимистичный» вариант ответа из всех возможных) сообщила треть (32%) опрошенных компаний. Как пояснила РБК один из авторов исследования, заместитель директора центра конъюнктурных исследований ВШЭ Инна Лола, из добывающей отрасли самая низкая степень зависимости от импортного оборудования зафиксирована на предприятиях по добыче нефти и природного газа: на нее указала половина респондентов.

Что касается отказа от импортозависимости в ближайшие три года, то наиболее популярный сценарий — частичный отказ: этот вариант выбрали 65% опрошенных. На полное избавление от импортозависимости готовы лишь 9% опрошенных. А вовсе невозможным отказ считают 18% респондентов. Наиболее пессимистичные взгляды сложились на производствах текстиля, а также бумаги и бумажных изделий: 39 и 34% их руководителей соответственно не верят в независимость от импорта.

Низкую зависимость отрасли добычи и газа от импортного оборудования «интуитивно необъяснимой» назвал заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. По его мнению, весь сектор добычи сырья сильно нуждается в поставках зарубежного оборудования. В качестве предположения он отметил, что нефтяные компании, имея больше денежных ресурсов, успели в 2022 году в большей степени заместить недоступное из-за санкций импортное оборудование. «Поддерживать добычу на уже действующих скважинах можно с помощью отечественных аналогов оборудования, тем более что задачи наращивания добычи сейчас нет», — отметил он. Предприятия по добыче нефти и газа являются абсолютными лидерами по наличию нового отечественного оборудования, которое не уступает по качеству зарубежным аналогам, парируют исследователи ВШЭ.

Январский опрос экспертов Центробанка свидетельствовал, что наиболее высокая степень использования иностранного оборудования отмечается в металлургии, легкой промышленности, производстве изделий из резины и пластмассы, прочих готовых изделий, деревообработке, а также в фармацевтическом производстве.

Среди участников опроса РСПП, проведенного в сентябре 2022 года, треть сообщили, что им критически необходимо замещение комплектующих и оборудования, а на ответе «потребность у компании высокая» остановилось чуть менее половины опрошенных.

Чем компании заменяют зарубежное оборудование

Как следует из результатов опроса ВШЭ, пятая часть предприятий (22%) проводят закупки критически важных составляющих производственного процесса в рамках параллельного импорта (ввоз в страну товаров без согласия их производителя или правообладателя. — РБК). Более половины всех опрошенных руководителей находят данную процедуру сложной, у 35% она не вызывает затруднений. В лидерах по ощущению сложности процедуры поставки и закупки критически важных составляющих в обрабатывающем сегменте оказались предприятия полиграфии, а также по производству компьютеров, электронных и оптических изделий, текстиля, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, лекарственных средств.

Ранее РБК писал, что данные Eurostat зафиксировали сильный рост импорта из Евросоюза в соседние с Россией страны: руководитель отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотас Землис-Балевичус тогда предположил, что значительная часть этих товаров перенаправляется в Россию. Перевалочным хабом по доставке западных товаров в Россию эксперты называли Турцию. О переходе на оборудование из Китая заявили 67% предприятий в опросе Института Гайдара в начале 2023 года.

Альтернатива импортному оборудованию — это сопоставимые по качеству отечественные аналоги. В такой продукции нуждаются 87% промышленных предприятий, показал опрос. Самую большую востребованность демонстрируют отрасли с самой высокой импортозависимостью — добыча угля и полезных ископаемых, производство текстиля, одежды, а также химических веществ, пищевых продуктов, лекарств. Однако, несмотря на повышенную потребность в новом отечественном оборудовании, только 25% промышленных предприятий фактически им располагают.

В лидерах оказалась отрасль добычи нефти и газа: исходя из ответов руководителей, 90% компаний сектора обзавелись сопоставимыми по качеству отечественными аналогами. Среди обрабатывающей промышленности о наличии отечественного оборудования, сравнимого с зарубежным, в большей степени сообщили руководители предприятий по производству химических веществ и химических продуктов (35%), транспортных средств и оборудования (30%). Минимальное присутствие российского оборудования зафиксировано на предприятиях по производству текстильных изделий, мебели, деревообработки, лекарственных средств и материалов, а также автотранспорта.

Сальников обратил внимание на то, что в ходе конъюнктурных опросов зачастую определить реальную страну происхождения оборудования или оценить импортозависимость предприятия в целом сложно. Так, часто на анкеты отвечают бухгалтеры предприятий, которые не знают, чье именно оборудование закуплено, — отечественной продукцией они могут посчитать ту, что была заказана у российского перекупщика, например китайских запчастей.

Поиск новых поставщиков сырья, материалов и комплектующих — это самая популярная стратегия адаптации к санкционным шокам 2022 года, которой придерживалась пятая часть компаний, следует из данных другого исследования под эгидой ВШЭ. При этом чаще всего происходило переключение на новых зарубежных поставщиков, а не российских. Об этом говорится в исследовании экспертов Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ «Стратегии адаптации компаний к санкциям 2022 года», представленном 6 июня на конференции «Российские промышленные предприятия в условиях внеэкономических шоков: первые результаты опроса предприятий обрабатывающей промышленности 2022 года» (за ней следил РБК).

Что касается способности компаний самим производить импортозамещающую продукцию, то, по собственной оценке компаний, таким потенциалом в разной степени обладают 65% производств. Наиболее оптимистичны производители лекарственных средств и материалов: 83% руководителей отрасли оценили свой потенциал выпуска импортозамещающей продукции как средний или высокий. Также в топе этого рейтинга находятся производители машин и оборудования (не включенных в другие группировки), производители электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий.

Говорить о полном отказе от импортозависимости не приходится, это неэффективно в текущих условиях разделения труда в мире, говорит Сальников. «Речь идет о том, чтобы перестроить цепочки поставок, переориентироваться на Восток. Многие компании раньше по привычке использовали западное оборудование и на Китай даже не смотрели, а сейчас выяснилось, что там китайские производители предлагают сопоставимое по качеству оборудование, при этом более дешевое. Какие-то комплектующие все равно придется как-то закупать на Западе — такие способы находил даже Иран», — подытожил он. Даже при полном и эффективном замещении импорта в стране, нуждающейся в замене зарубежных товаров, снижается уровень жизни из-за необходимости отвлекать трудовую силу на импортозамещение и поддерживать капиталоемкость ВВП на более высоком уровне, предупреждали экономисты Банка России в декабре.