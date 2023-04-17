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Минтранс пообещал продолжить субсидии авиации на фоне риска повышения цен

Минтранс: субсидирование внутренних авиаперевозок продолжат в 2023 году
В прошлом году власти выделили 100 млрд руб. на поддержку внутренних авиаперевозок. В этом году Минтранс обещает продолжить поддержку
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2023 году власти продолжат субсидировать авиаперевозки, говорится в сообщении Минтранса, поступившем в РБК. Сейчас из бюджета выделяют средства на три программы субсидирования, ведомство работает над продлением мер поддержки на летний сезон.

Так, на субсидированные полеты наименее социально защищенных групп граждан и жителей Дальнего Востока выделено 11,6 млрд руб. По этой программе, как рассчитывает Минтранс, будут перевезены 1,2 млн пассажиров.

На программы региональных перевозок по 289 маршрутам выделено 7,3 млрд руб., пассажиропоток должен составить около 2 млн. Еще 5,9 млрд руб. будет выделено на субсидирование деятельности единой дальневосточной авиакомпании.

«Более того, продлено субсидирование программы внутренних перевозок за фактически выполненный пассажирооборот. За период с ноября 2022 года по март 2023 года на эти цели из федерального бюджета выделено 25,3 млрд руб.», — сообщили в Минтрансе.

Ранее замминистра транспорта Игорь Чалик сообщил, что авиабилеты на рейсы внутри России в 2023 году могут подорожать на 15–30% по сравнению с прошлым годом на фоне сокращения объемов субсидирования. «Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд руб. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%. Соответственно, возможно будет уменьшение количества рейсов», — пояснил он.

В 2022 году российские авиакомпании столкнулись с серьезным давлением из-за международных санкций и ограничения авиасообщения в Центральной и Южной России. В этих условиях власти выделили гражданской авиации 172 млрд руб., из которых 100 млрд руб. — на субсидирование внутренних перевозок.

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на том же совещании,. что и Чалик, попросил Минтранс разобраться с вопросом доступности рейсов по ключевым туристическим регионам, а также с риском роста цен. Решетников рекомендовал Минтрансу «напомнить» авиакомпаниям, что, хотя они и являются коммерческими предприятиями, «за деньгами на выкуп они приходят в бюджет, за субсидиями они приходят в бюджет, за дотированием авиационной отрасли в виде организаций воздушного движения и так далее — все это в бюджет». «Поэтому тут, уж извините, колхоз будет дело добровольное», — заключил он.

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
бюджетные субсидии авиация пассажирские перевозки рост цен
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