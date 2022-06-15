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Основатель «Амедиатеки» пообещал поток голливудского контента в Россию

По словам Александра Акопова, продукция будет поступать не через мейджоров, а через независимые контракты — некоторые фильмы таким образом уже попали в прокат. Продукта хватит, уверен продюсер
Александр Акопов
Александр Акопов (Фото: Дмитрий Феоктистов / фотохост-агентство ТАСС)

Российский рынок ждет «достаточно приличный поток голливудской продукции», рассказал на ПМЭФе основатель «Амедиатеки» продюсер Александр Акопов, передает корреспондент РБК. Поставщиками контента, по его словам, станут не мейджоры, а независимые продюсерские компании.

«Если мы посмотрим на российский рынок 25 лет назад, то в России были дистрибьюторские компании, которые охотились за этим контентом, — напомнил он. — Независимые продюсеры этот контент с удовольствием перепродавали (или предпродавали) на целый ряд территорий». Некоторые зарубежные фильмы уже попали в прокат по заключенным ранее независимым контрактам, заметил Акопов, предположив, что такая практика в ближайший год станет еще более распространенной.

Ситуация, по его словам, будет зависеть от конкретных ситуаций: «Можешь сначала продать все мейджору и забыть о том, что у тебя есть вопросы с финансированием, но в большинстве случаев люди стараются как-то более гибко подходить к проблеме, и для того чтобы все-таки продукт попадал на наш рынок, я думаю, что будут заключаться вот такие независимые контракты, то есть ручеек будет расширяться. То есть по факту к нам на рынок не попадет голливудская продукция, которая изначально финансировалась мейджором». Продукта хватит в любом случае, уверен Акопов.

Эмин Агаларов — РБК: «Вместо кинозалов будут глухие коробки»
Бизнес
Эмин Агаларов

Американские мейджоры — Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Pictures и Paramount — в начале марта сообщили об отказе выпускать в российский прокат свои новые фильмы из-за спецоперации на Украине.

Главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев назвал сложившуюся ситуацию катастрофой. Он допустил, что будут и независимые релизы, но отметил, что российский рынок — это на 80% рынок мейджоров.

Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов в интервью РБК предупредил, что кинотеатры в ближайшие месяцы могут превратиться в «глухие коробки» — падение их посещаемости он оценил в 70%. По данным Фонда кино, с 5 мая количество посетителей кинотеатров составляло от 0,9 до 1,2 млн в неделю, в то время как годом ранее этот показатель составлял от 1,8 до 3,3 млн.

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В пресс-службе Минкультуры заявляли о возможности изменить график релизов российских картин, выход которых был запланирован на другие даты, чтобы компенсировать потерю голливудских премьер.

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Теги
Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
стриминговый сервис Голливуд Александр Акопов Кино
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