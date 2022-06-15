В Сбербанке предложили привлекать самозанятых к параллельному импорту

Необходимо допустить самозанятых до параллельного импорта, поскольку это будет востребованный сервис для предприятий, который даст им возможность легально закупать товары, считают в Сбербанке.

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Нужно расширить налоговый режим для самозанятых на занимающихся торговлей и параллельным импортом, а также расширить список стран, граждане которых могут получить такой статус в России, заявил заместитель председателя Сбербанка Анатолий Попов на сессии ПМЭФ «Самозанятые: сохранить и приумножить».

«Мы понимаем, что наша промышленность сейчас столкнется с такими ограничениями. Все помнят, как память для компьютеров оперативную возили в чемоданах из Сингапура — это точно востребованный механизм и востребованный сервис, очень нужный для предприятий, возможность легальной покупки таких товаров», — сказал он.

По словам Попова, параллельный импорт предполагает механизмы, которые традиционным импортом сделать нельзя.

«Конечно, для этого нужен налоговый режим, [чтобы предприятия] могли произвести легальную закупку у частного лица какого-то товара, потому что сейчас самозанятые в большей степени оказывают те или иные услуги, а вот для поставок товаров механизм не предусмотрен на текущий момент. И, возможно, имело бы смысл его предусмотреть», — сказал он журналистам. Попов не уточнил, обсуждал ли Сбербанк эту тему с профильными ведомствами.

Он добавил, что необходимо также расширить число стран, граждане которых могут стать самозанятыми в России. «Сейчас ограничение — это только граждане ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия), но мы прекрасно понимаем, что далеко не только эти граждане работают в том числе и курьерами», — отметил зампред Сбербанка.

Параллельный, или серый, импорт предполагает возможность ввоза в страну товаров без согласия правообладателя через третьи страны. В России он был запрещен, но в марте на фоне западных санкций премьер-министр Михаил Мишустин отменил ответственность за данное нарушение.

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Как уточнили в Минпромторге, разрешение импортировать в страну товары иностранного производства без лицензии правообладателя коснется продукции только тех предприятий, которые прекратили или приостановили работу в России.

В перечень таких товаров вошли электроника (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony, HP, Siemens), автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley и другие), редкоземельные металлы, спортинвентарь, моторное топливо, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, лодки и другая продукция. В Минпромторге отметили, что бренды могут быть исключены из списка, если компания возобновит работу в России.