В Сбербанке предложили привлекать самозанятых к параллельному импорту

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 59,25 (-1,72) Инвестиции, 14:23
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 57,09 (-0,69) Инвестиции, 14:23
Чижов заявил о двукратном росте экспорта из России в ЕС в начале 2022-го Политика, 15:41
Турция, Россия и Украина создали канал связи по вывозу зерна Политика, 15:39
«Зенит» продлил контракт с Михаилом Кержаковым Спорт, 15:38
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 15:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:34
В Сбербанке предложили привлекать самозанятых к параллельному импорту Экономика, 15:34
В Минске заподозрили деда Дуды в службе в карательном батальоне Политика, 15:30
Глава «Роснано» рассказал Путину о «системных ошибках» в корпорации Политика, 15:25
Госдума поддержала упрощенную выдачу ВНЖ иностранным ИТ-специалистам Политика, 15:25
«Голубые фишки» искусства: как заработать на инвестициях в арт-рынок Pro, 15:22
Прокуратура запросила для Блаттера и Платини условные сроки Спорт, 15:22
Путин наградил танковый полк орденом Жукова «за массовый героизм» Политика, 15:20
Игорь Денисов назвал каждый сезон «Зенита» при Семаке «полным провалом» Спорт, 15:20
Рашкина лишили поста в московском горкоме КПРФ Политика, 15:18
ПМЭФ-2022 ,  
0 

В Сбербанке предложили привлекать самозанятых к параллельному импорту

Необходимо допустить самозанятых до параллельного импорта, поскольку это будет востребованный сервис для предприятий, который даст им возможность легально закупать товары, считают в Сбербанке.
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

Нужно расширить налоговый режим для самозанятых на занимающихся торговлей и параллельным импортом, а также расширить список стран, граждане которых могут получить такой статус в России, заявил заместитель председателя Сбербанка Анатолий Попов на сессии ПМЭФ «Самозанятые: сохранить и приумножить».

«Мы понимаем, что наша промышленность сейчас столкнется с такими ограничениями. Все помнят, как память для компьютеров оперативную возили в чемоданах из Сингапура — это точно востребованный механизм и востребованный сервис, очень нужный для предприятий, возможность легальной покупки таких товаров», — сказал он.

По словам Попова, параллельный импорт предполагает механизмы, которые традиционным импортом сделать нельзя.

«Конечно, для этого нужен налоговый режим, [чтобы предприятия] могли произвести легальную закупку у частного лица какого-то товара, потому что сейчас самозанятые в большей степени оказывают те или иные услуги, а вот для поставок товаров механизм не предусмотрен на текущий момент. И, возможно, имело бы смысл его предусмотреть», — сказал он журналистам. Попов не уточнил, обсуждал ли Сбербанк эту тему с профильными ведомствами.

Минпромторг разрешил параллельный импорт Apple, Bentley и PlayStation
Экономика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Он добавил, что необходимо также расширить число стран, граждане которых могут стать самозанятыми в России. «Сейчас ограничение — это только граждане ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия), но мы прекрасно понимаем, что далеко не только эти граждане работают в том числе и курьерами», — отметил зампред Сбербанка.

Параллельный, или серый, импорт предполагает возможность ввоза в страну товаров без согласия правообладателя через третьи страны. В России он был запрещен, но в марте на фоне западных санкций премьер-министр Михаил Мишустин отменил ответственность за данное нарушение.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shelley Pauls / Unsplash Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Правда ли музыка помогает расслабиться и сосредоточиться
Статьи
Pro
Быть веганом полезно. Правда ли это
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Медитация меняет мозг. Так ли это
Исследования
Pro
Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО
Инструкции
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции
Pro
Фото: Tim P. Whitby / Getty Images Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную
Статьи

Робот Дуняша и говорящая сода: чем ПМЭФ встречает гостей. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Как уточнили в Минпромторге, разрешение импортировать в страну товары иностранного производства без лицензии правообладателя коснется продукции только тех предприятий, которые прекратили или приостановили работу в России.

В перечень таких товаров вошли электроника (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony, HP, Siemens), автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley и другие), редкоземельные металлы, спортинвентарь, моторное топливо, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, лодки и другая продукция. В Минпромторге отметили, что бренды могут быть исключены из списка, если компания возобновит работу в России.

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Виктория Полякова Виктория Полякова
параллельный импорт Сбербанк самозанятые
Материалы по теме
Ефимов сообщил, что самозанятые москвичи заработали почти 400 млрд руб.
Экономика
Самозанятые назвали основные трудности и ограничения в своей деятельности
Бизнес
Минпромторг не исключил параллельный импорт оборудования для ТВ и радио
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter