В Сбербанке предложили привлекать самозанятых к параллельному импорту
Нужно расширить налоговый режим для самозанятых на занимающихся торговлей и параллельным импортом, а также расширить список стран, граждане которых могут получить такой статус в России, заявил заместитель председателя Сбербанка Анатолий Попов на сессии ПМЭФ «Самозанятые: сохранить и приумножить».
«Мы понимаем, что наша промышленность сейчас столкнется с такими ограничениями. Все помнят, как память для компьютеров оперативную возили в чемоданах из Сингапура — это точно востребованный механизм и востребованный сервис, очень нужный для предприятий, возможность легальной покупки таких товаров», — сказал он.
По словам Попова, параллельный импорт предполагает механизмы, которые традиционным импортом сделать нельзя.
«Конечно, для этого нужен налоговый режим, [чтобы предприятия] могли произвести легальную закупку у частного лица какого-то товара, потому что сейчас самозанятые в большей степени оказывают те или иные услуги, а вот для поставок товаров механизм не предусмотрен на текущий момент. И, возможно, имело бы смысл его предусмотреть», — сказал он журналистам. Попов не уточнил, обсуждал ли Сбербанк эту тему с профильными ведомствами.
Он добавил, что необходимо также расширить число стран, граждане которых могут стать самозанятыми в России. «Сейчас ограничение — это только граждане ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия), но мы прекрасно понимаем, что далеко не только эти граждане работают в том числе и курьерами», — отметил зампред Сбербанка.
Параллельный, или серый, импорт предполагает возможность ввоза в страну товаров без согласия правообладателя через третьи страны. В России он был запрещен, но в марте на фоне западных санкций премьер-министр Михаил Мишустин отменил ответственность за данное нарушение.
Как уточнили в Минпромторге, разрешение импортировать в страну товары иностранного производства без лицензии правообладателя коснется продукции только тех предприятий, которые прекратили или приостановили работу в России.
В перечень таких товаров вошли электроника (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony, HP, Siemens), автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley и другие), редкоземельные металлы, спортинвентарь, моторное топливо, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, лодки и другая продукция. В Минпромторге отметили, что бренды могут быть исключены из списка, если компания возобновит работу в России.