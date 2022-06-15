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Война санкций ,  
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Токаев пообещал следовать санкциям Запада против России

От союзнических обязательств перед Россией Казахстан не отказывается, но взаимодействие с Москвой будет строиться в рамках санкционного режима, сообщил президент страны
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Павел Михеев / Reuters)

Казахстан будет соблюдать все ограничения, которые мировое сообщество наложило на Россию, хотя работа с Москвой продолжится, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики», — объяснил он.

Вместе с тем «Казахстан ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств». «Это было бы неправильно, это было бы, в конце концов, неоправданно с точки зрения перспективы», — утверждает Токаев.

По его словам, Казахстан сегодня взаимодействует с российским правительством «в учащенном ритме» и пытается выстроить формат взаимодействия, который не предполагает нарушения санкционного режима. «Идет очень сложная, деликатная работа, которую я мог бы назвать прохождением между Сциллой и Харибдой... Ситуация уникальная. Никто не мог ожидать, что мы будем жить именно в этой реальности», — констатировал политик.

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Фото:Шамиль Жуматов / Reuters

В апреле со схожими заявлениями выступил помощник президента Казахстана Тимур Сулейменов, который сообщил, что «Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза». «Хотя мы и входим в экономический союз с Россией и Белоруссией, мы также являемся частью международного сообщества», — объяснял Сулейменов. Поддерживать взаимоотношения с Россией для Казахстана необходимо в силу тесной связи экономик, объяснял он, но Астана будет делать все, чтобы не попасть под вторичные санкции. «Мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары, мы сделаем все, чтобы контролировать инвестиции от попавших в санкционные списки граждан и компаний», — заключил он.

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