Замминистра заявил о задаче «не свалиться в базар-вокзал» из-за импорта

Перед Минпромторгом стоит задача обеспечить импорт и «не свалиться в базар-вокзал а-ля девяностые», заявил замглавы ведомства Василий Осьмаков. Тренд на параллельный импорт к осени уступит место заградительным пошлинам, считает он

Василий Осьмаков (Фото: Сергей Фадеичев / фотохост-агентство ТАСС)

Россия к осени может перейти к отмене льготных режимов импорта товаров и введению заградительных пошлин в тех областях, где получится наладить импортозамещение, заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков в рамках форума малого и среднего бизнеса, который проходит в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на сайте ПМЭФа.

«Лично я глубоко убежден, что к осени мы будем совершать разворот от тотального открытия всего — обнуления пошлин, параллельного импорта и так далее — к сегментированному закрытию и введению заградительных пошлин против недружественных стран по тем позициям, где у нас будет происходить эта самая новая индустриализация», — сказал Осьмаков. «Пройти по этой грани и не свалиться в такой базар-вокзал а-ля девяностые — наша задача», — добавил он.

Отвечая на вопрос ведущего сессии о том, будет ли это означать «возвращение протекционизма», Осьмаков отметил, что протекционизм «никуда и не исчезал».

По его словам, после того как будет пройдет этап «борьбы за полку» — когда полки, которые занимали исчезнувшие из-за санкций товары, перестанут быть пустыми, — Россия придет к этапу создания новой логики развития экономики и промышленности, которая подразумевает «разумно сбалансированный протекционизм».

«Потому что, когда мы с вами вводим параллельный импорт и облегчаем все, что только можно облегчить, мы тем самым создаем условия для «посерения» рынка, создаем условия для того, чтобы иностранный поставщик более конкурентоспособный мог убить нашего эмэспэшника (представителя малого и среднего бизнеса. — РБК), наше предприятие. И это очень сложный баланс», — пояснил замминистра.

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По его словам, на этом пути министерство неизбежно столкнется с большим количеством обращений предприятий, так как по каждому виду продукции придется отдельно разбираться, подлежит ли она импортозамещению или это невозможно.

«Тотальная экономическая автаркия и изоляция — это безумно дорого, и это история про постепенную деградацию экономики. И это ни в коем случае нельзя допускать», — сказал Осьмаков.

Постановление, которое отменяет ответственность за серый (параллельный) импорт и позволяет ввозить в страну востребованные товары иностранного производства без согласия правообладателей, премьер-министр Михаил Мишустин подписал в конце марта. Позднее, в начале мая, Минпромторг опубликовал перечень таких товаров.

Список состоит из 23 страниц и содержит сотни наименований товаров и материалов иностранных брендов, в том числе Land Rover, Apple, Samsung, Bentley и другие. Также в Россию разрешается ввозить оружие и боеприпасы, отопительные котлы и ядерные реакторы, мебель, постельное белье, транспортные средства, электронику, в том числе игровые приставки XBox, Nintendo и PlayStation, «умные» часы, музыкальные инструменты, фотоаппараты и кинокамеры, суда, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы и другие категории товаров.

Как пояснило правительство, «в отношении товаров из перечня, ввозимых в нашу страну в рамках параллельного импорта, будут осуществляться все необходимые таможенные и контрольные процедуры. Кроме того, продукция будет подлежать гарантированному обслуживанию». По мнению правительства, «в условиях внешних ограничений» это решение поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них.