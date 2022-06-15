Киркоров на ПМЭФ подписал договор о строительстве ТЦ в Ленобласти

По словам Киркорова, торгово-развлекательный комплекс будет готов через 14 месяцев

Филипп Киркоров (Фото: Надежда Федорова / РБК)

Компания «Строительные решения», соучредителем которой является артист Филипп Киркоров, построит торгово-развлекательный комплекс в Ленинградской области, соответствующее соглашение с правительством региона компания подписала на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РБК.

По словам Киркорова, комплекс будет называться «Звезда» и будет готов через 14 месяцев. Партнером Киркорова по этому проекту выступает предприниматель Михаил Баракин. В 2016 году «Фонтанка» называла его самым молодым миллиардером Петербурга.

По данным правительства Ленобласти, строительство комплекса планируется в Новосаратовке Всеволожского района на площади 10–14 тыс. кв. м, планируемый объем инвестиций — более 1,5 млрд руб.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном зале «Экспофорум». Главная тема: «Новый мир — новые возможности». Организаторы считают, что она «отражает глобальные процессы изменений, происходящих в мире, ведущие к формированию новой экономической модели» и позволяет наладить диалог «со всеми заинтересованными сторонами».

