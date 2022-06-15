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ПМЭФ-2022 ,  
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Робот Дуняша и говорящая сода: чем ПМЭФ встречает гостей. Фоторепортаж

В Санкт-Петербурге стартует международный экономический форум, он продлится до 18 июня. Этот ПМЭФ юбилейный, 25-й, он проходит на фоне усиления санкций в последние месяцы. Участники — компании, государственные агентства и органы — по традиции соревнуются в оформлении своих стендов. Чем встречают участники ПМЭФ-2022 гостей — в фоторепортаже РБК
Фото: Кирилл Кухмарь / фотохост-агентство ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / фотохост-агентство ТАСС

Стенд Башкирии и герой от БСК (Башкирской содовой компании) — ожившая пачка соды

Фото:Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК

Андроид-кассир «Дуняша» компании «Промобот» приветствует гостей, рассказывает интересные факты и продает мороженое

Фото:Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Первый электрогрузомобиль российского производства EVM Pro, допустимая полезная нагрузка — 1 т, запас хода на одном заряде — 300 км
Фото:Надежда Федорова / РБК
Фото: Надежда Федорова / РБК

«Дом будущего» от «Ростеха». На сайте госкорпорации указано, что экспозиция — «аудиовизуальная концепция будущего российской промышленности»

Фото:Артем Кореняко / РБК
Фото: Артем Кореняко / РБК
Стенды «Народного фронта» с «Единой Россией» с указанием о поддержке Донбасса
Фото:Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК

Стенд Ростовской области оформлен музыкальными инструментами

Фото:Донат Сорокин / фотохост-агентство ТАСС
Фото: Донат Сорокин / фотохост-агентство ТАСС

Девушки в национальных костюмах у стенда Минвостокразвития

Фото:Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Стенд Крыма
Фото:Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Делегации из Крыма добирались на форум полтора дня на поезде, поделился с РБК участник ПМЭФ из республики. После начала военной спецоперации на Украине 11 аэропортов российского юга закрыли, среди них — аэропорт Симферополя
Фото:Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Стенд Российского экспортного центра (РЭЦ)

Фото:Надежда Федорова / РБК
Фото: Надежда Федорова / РБК
Стенд компании 1С
Фото:Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК

Образцы экипировки для работы спасателей в Арктике на стенде МЧС

Фото:Юлия Кошкина / РБК
Фото: Юлия Кошкина / РБК
Объединенный стенд компаний «Уралхим» и «Уралкалий»
Фото:Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Стенд Ростуризма
Фото:Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Министерство спорта
Фото:Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Стенд Росреестра
Фото:Юлия Кошкина / РБК
Фото: Юлия Кошкина / РБК
Генпрокуратура. Со стенда на гостей смотрит глава ведомства Игорь Краснов
Фото:Надежда Федорова / РБК
Фото: Надежда Федорова / РБК

Стенд Республики Дагестан

Фото:Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК

Российское военно-историческое общество (РВИО)

Фото:Дмитрий Феоктистов / фотохост-агентство ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / фотохост-агентство ТАСС

Стенд Роспотребнадзора

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Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова, Артём Кореняко Артём Кореняко, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
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