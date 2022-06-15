Робот Дуняша и говорящая сода: чем ПМЭФ встречает гостей. Фоторепортаж

В Санкт-Петербурге стартует международный экономический форум, он продлится до 18 июня. Этот ПМЭФ юбилейный, 25-й, он проходит на фоне усиления санкций в последние месяцы. Участники — компании, государственные агентства и органы — по традиции соревнуются в оформлении своих стендов. Чем встречают участники ПМЭФ-2022 гостей — в фоторепортаже РБК

Стенд Башкирии и герой от БСК (Башкирской содовой компании) — ожившая пачка соды Андроид-кассир «Дуняша» компании «Промобот» приветствует гостей, рассказывает интересные факты и продает мороженое Первый электрогрузомобиль российского производства EVM Pro, допустимая полезная нагрузка — 1 т, запас хода на одном заряде — 300 км «Дом будущего» от «Ростеха». На сайте госкорпорации указано, что экспозиция — «аудиовизуальная концепция будущего российской промышленности» Стенды «Народного фронта» с «Единой Россией» с указанием о поддержке Донбасса Стенд Ростовской области оформлен музыкальными инструментами Девушки в национальных костюмах у стенда Минвостокразвития Стенд Крыма Делегации из Крыма добирались на форум полтора дня на поезде, поделился с РБК участник ПМЭФ из республики. После начала военной спецоперации на Украине 11 аэропортов российского юга закрыли, среди них — аэропорт Симферополя Стенд Российского экспортного центра (РЭЦ) Стенд компании 1С Образцы экипировки для работы спасателей в Арктике на стенде МЧС Объединенный стенд компаний «Уралхим» и «Уралкалий» Стенд Ростуризма Министерство спорта Стенд Росреестра Генпрокуратура. Со стенда на гостей смотрит глава ведомства Игорь Краснов Стенд Республики Дагестан Российское военно-историческое общество (РВИО) Стенд Роспотребнадзора