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Власти Афганистана заявили о переговорах с Россией об экспорте без пошлин

Замглавы Торговой палаты Афганистана&nbsp;Мохаммад Юнис Хоссейн
Замглавы Торговой палаты Афганистана Мохаммад Юнис Хоссейн (Фото: Aртем Кореняко / РБК)

Афганистан ведет переговоры с Россией о беспошлинном экспорте минералов и фруктов, сообщил замглавы Торговой палаты страны Мохаммад Юнис Хоссейн на площадке Петербургского международного экономического форума, передает «РИА Новости».

По его словам, 10–20 дней назад российские бизнесмены приезжали в Афганистан, а сейчас стороны ведут переговоры об экспорте пшеницы, стекла и древесины.

«Мы также хотели бы обсудить с российским правительством беспошлинную торговлю, чтобы экспортировать из Афганистана сухофрукты и фрукты, а также минералы», — заявил он.

В МИДе сообщили о решении Путина выделить зерно Афганистану
Политика
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

С августа 2021 года Афганистан находится под полным контролем запрещенной в России террористической организации «Талибан». Талибы объявили, что будут соблюдать жесткие законы шариата. Москва официально не признала власть «Талибана», но 6 апреля российский МИД направил ноту о признании временного поверенного в делах Афганистана Джамала Насира Гарвала. Представитель МИД Мария Захарова назвала это решение шагом на пути к возобновлению двусторонних дипломатических контактов.

После прихода талибов к власти Россия продолжила вести торговлю со страной, следует из базы данных Федеральной таможенной службы. Россия поставляет Афганистану электрооборудование для двигателей, древесину и лесоматериалы, муку, чечевицу, дрожжи, нут, масла. Афганистан экспортирует сушеный виноград и абрикосы, миндаль, сыры, чай и кофе, морковь, свеклу, руды и концентраты, насосы.

Накануне спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что Россия поможет зерном афганцам в случае дефицита.

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