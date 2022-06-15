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Глава оператора «Мир» сообщил о сложностях с приемом части карт в Турции

Карты «Мир» подсанкционных банков могут работать не во всех банкоматах и POS-терминалах Турции, где принимается эта платежная система. Ряд турецких банков делают различия между картами санкционных и несанкционных российских банков
Фото: Murad Sezer / Reuters
Фото: Murad Sezer / Reuters

Турецкие банки-эквайеры могут не принимать карты российский платежной системы «Мир», если выпустивший ее банк находится под санкциями западных стран. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал глава Национальной системы платежных карт (оператора карт «Мир») Владимир Комлев.

«В каких-то странах — в первую очередь речь может идти здесь о Турции — мы знаем случаи, когда в банкоматах и POS-терминалах конкретных банков, они (местные банки. — РБК) делали различия между картами санкционных и несанкционных российских банков, но это не массовая история», — сказал он.

При этом система передачи финансовых сообщений SWIFT, от которой ЕС отключил ряд российских банков, никаким образом не влияет на возможность банков работать с картами «Мир», в том числе за рубежом. «Практически в любой стране, где принимаются сегодня карты «Мир», можно производить оплату картами любого российского банка», — подчеркнул Комлев.

Российские подсанкционные банки не смогут выпускать карты UnionPay
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Фото:x99 / Xinhua / Global Look Press

В мае прием карт «Мир» на своем сайте отключил крупнейший турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines. Тогда в НСПК пояснили, что банки-эквайеры, обеспечивающие прием карт «Мир» в зарубежных странах, могут самостоятельно принимать решение о приостановке обслуживания карт некоторых российских банков, которые находятся под блокирующими санкциями.

Сейчас карты «Мир» работают в десяти странах: Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Под самыми жесткими блокирующими санкциями США (они включают риск вторичных санкций для компаний, работающих с фигурантами санкционного списка) находятся Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк и банк «Россия».

В марте из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. Их карты продолжают действовать в России, но перестали работать за границей. Поэтому сейчас у россиян есть две возможности расплачиваться бесконтактно за рубежом: с помощью карт «Мир» и с помощью карт китайской платежной системы UnionPay. Последняя работает в 180 странах мира, однако работа карт UnionPay российских банков также зависит от санкций, и они могут приниматься не во всех зарубежных банкоматах и POS-терминалах, писал ранее РБК.

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В НСПК объяснили, как будут работать карты Visa и Mastercard в России
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По словам Комлева, российские банки могут продолжать выпускать новые карты Visa и Mastercard на старых пластиковых «болванках». «Банки какие-то могут еще просто для того, чтобы как-то оптимизировать имеющиеся складские запасы пластика, они могут даже еще новые карты Visa, Mastercard выдавать на этом пластике», — рассуждает Комлев. Они будут работать внутри России так же хорошо, как и старые карты Visa и Mastercard, но их держателям будут недоступны программы лояльности и маркетинговые акции от платежных систем, добавил Комлев.

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Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Элина Тихонова
Карты «Мир» российские банки санкции Visa MasterCard
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