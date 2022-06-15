Глава оператора «Мир» сообщил о сложностях с приемом части карт в Турции

Карты «Мир» подсанкционных банков могут работать не во всех банкоматах и POS-терминалах Турции, где принимается эта платежная система. Ряд турецких банков делают различия между картами санкционных и несанкционных российских банков

Фото: Murad Sezer / Reuters

Турецкие банки-эквайеры могут не принимать карты российский платежной системы «Мир», если выпустивший ее банк находится под санкциями западных стран. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал глава Национальной системы платежных карт (оператора карт «Мир») Владимир Комлев.

«В каких-то странах — в первую очередь речь может идти здесь о Турции — мы знаем случаи, когда в банкоматах и POS-терминалах конкретных банков, они (местные банки. — РБК) делали различия между картами санкционных и несанкционных российских банков, но это не массовая история», — сказал он.

При этом система передачи финансовых сообщений SWIFT, от которой ЕС отключил ряд российских банков, никаким образом не влияет на возможность банков работать с картами «Мир», в том числе за рубежом. «Практически в любой стране, где принимаются сегодня карты «Мир», можно производить оплату картами любого российского банка», — подчеркнул Комлев.

В мае прием карт «Мир» на своем сайте отключил крупнейший турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines. Тогда в НСПК пояснили, что банки-эквайеры, обеспечивающие прием карт «Мир» в зарубежных странах, могут самостоятельно принимать решение о приостановке обслуживания карт некоторых российских банков, которые находятся под блокирующими санкциями.

Сейчас карты «Мир» работают в десяти странах: Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Под самыми жесткими блокирующими санкциями США (они включают риск вторичных санкций для компаний, работающих с фигурантами санкционного списка) находятся Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк и банк «Россия».

В марте из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. Их карты продолжают действовать в России, но перестали работать за границей. Поэтому сейчас у россиян есть две возможности расплачиваться бесконтактно за рубежом: с помощью карт «Мир» и с помощью карт китайской платежной системы UnionPay. Последняя работает в 180 странах мира, однако работа карт UnionPay российских банков также зависит от санкций, и они могут приниматься не во всех зарубежных банкоматах и POS-терминалах, писал ранее РБК.

Читайте на РБК Pro Pro Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Статьи Pro Как избавиться от стресса с помощью медитации: практическое руководство Как избавиться от стресса с помощью медитации: практическое руководство Саммари Pro Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным Инструкции Pro Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта Статьи Pro x The Economist Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Статьи Pro Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти Статьи Pro Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран Прогнозы Pro Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает Статьи

По словам Комлева, российские банки могут продолжать выпускать новые карты Visa и Mastercard на старых пластиковых «болванках». «Банки какие-то могут еще просто для того, чтобы как-то оптимизировать имеющиеся складские запасы пластика, они могут даже еще новые карты Visa, Mastercard выдавать на этом пластике», — рассуждает Комлев. Они будут работать внутри России так же хорошо, как и старые карты Visa и Mastercard, но их держателям будут недоступны программы лояльности и маркетинговые акции от платежных систем, добавил Комлев.