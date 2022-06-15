Сделка по продаже Сберу киностудии «Союзмультфильм» не состоялась

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 59,25 (-1,72) Инвестиции, 14:23
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 57,09 (-0,69) Инвестиции, 14:23
Даниил Медведев назвал отличной новостью допуск россиян на US Open Спорт, 17:11
Госдума ввела в России госпошлину за автотюнинг Авто, 17:10
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 17:09
Какие стройматериалы и насколько зависят от импорта. Инфографика Экономика, 17:00
Цена газа в ЕС превысила $1200 за тыс. куб. м после объявления «Газпрома» Инвестиции, 16:56
Глава Тихвина назвал «огромной проблемой» закрытие фабрики IKEA в городе Бизнес, 16:54
Щербакова сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл Спорт, 16:50
Гендиректор Hoff заявил о готовности рассмотреть покупку активов IKEA Бизнес, 16:48
Что нужно знать о технологиях коррекции фигуры РБК и Вирсавия, 16:46
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 16:46
Минфин сообщил о повышении экспортной пошлины на нефть с июля Экономика, 16:35
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:31
Сделка по продаже Сберу киностудии «Союзмультфильм» не состоялась Бизнес, 16:27
Microsoft прекратила поддержку Internet Explorer Технологии и медиа, 16:25
ПМЭФ-2022 ,  
0 

Сделка по продаже Сберу киностудии «Союзмультфильм» не состоялась

«Союзмультфильм» не успел завершить сделку со «Сбером» по созданию совместного предприятия, сообщила в интервью РБК председатель правления компании. Новым партнером станет инвестиционный фонд
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

«Союзмультфильм» нашел нового партнера для своего дочернего предприятия ООО «Союзмультфильм», сделку со «Сбером» завершить не успели, заявила в интервью телеканала РБК глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

«Вы знаете, в связи со сложившейся ситуацией, совместное предприятие… «Союзмультфильм», я напомню, основной «Союзмультфильм», акционерное общество «Союзмультфильм» продолжает быть стопроцентным государственным активом. Мы не успели сделать сделку по отчуждению «Сберу», — сказала она.

Сбербанк станет совладельцем «Союзмультфильма»
Технологии и медиа
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

По словам Слащевой, у дочерней компании «Союзмультфильма» вместо «Сбера» появился другой партнер. «В данный момент просто завершается подписание всех документов, поэтому я не могу сказать, но это открытый инвестиционный фонд, который будет партнером и будет гарантировать продолжение финансирования тех проектов, которые уже начаты», — заявила Слащева.

С конца апреля 2022 года ЕГРЮЛ не дает сведения об учредителях ни головного АО «Киностудия «Союзмультфильм», ни дочернего одноименного ООО, в котором раньше 80% принадлежало Сбербанку. Доступ к сведениям об учредителях ограничен на основании закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Сбербанк и ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» предложили правительству рассмотреть возможность инвестиций банка в дочернюю компанию студии в августе 2019 года. Слащева отмечала, что ФГУП планирует создать СП со Сбербанком на базе дочернего ООО «Союзмультфильм». Вместе с кредитной организацией студия собиралась разработать стратегию развития анимационной отрасли и создать анимационный кластер.

В 2020 году в Сбербанке сообщили, что банк и ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм» создали совместное предприятие ООО «Союзмульфильм», банк получил в нем 80%.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Евгений Разумный / ТАСС Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса
Статьи
Pro
Фото: Kirsty Wigglesworth / AP «Голубые фишки» искусства: как заработать на инвестициях в арт-рынок
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Siegfried Modola / Getty Images Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии
Статьи
Pro
Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть
Инструкции
Pro
Фото: Sandra Mu / Getty Images Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта
Статьи
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Что делать, если клиент торгуется и требует скидки
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20»
Статьи
Pro
Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать
Статьи

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Юлия Выродова Юлия Выродова, Сергей Соболев
Сбербанк Союзмультфильм
Материалы по теме
Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»
Финансы
Сбербанк станет совладельцем «Союзмультфильма»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter