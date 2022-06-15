Сделка по продаже Сберу киностудии «Союзмультфильм» не состоялась
«Союзмультфильм» нашел нового партнера для своего дочернего предприятия ООО «Союзмультфильм», сделку со «Сбером» завершить не успели, заявила в интервью телеканала РБК глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.
«Вы знаете, в связи со сложившейся ситуацией, совместное предприятие… «Союзмультфильм», я напомню, основной «Союзмультфильм», акционерное общество «Союзмультфильм» продолжает быть стопроцентным государственным активом. Мы не успели сделать сделку по отчуждению «Сберу», — сказала она.
По словам Слащевой, у дочерней компании «Союзмультфильма» вместо «Сбера» появился другой партнер. «В данный момент просто завершается подписание всех документов, поэтому я не могу сказать, но это открытый инвестиционный фонд, который будет партнером и будет гарантировать продолжение финансирования тех проектов, которые уже начаты», — заявила Слащева.
С конца апреля 2022 года ЕГРЮЛ не дает сведения об учредителях ни головного АО «Киностудия «Союзмультфильм», ни дочернего одноименного ООО, в котором раньше 80% принадлежало Сбербанку. Доступ к сведениям об учредителях ограничен на основании закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Сбербанк и ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» предложили правительству рассмотреть возможность инвестиций банка в дочернюю компанию студии в августе 2019 года. Слащева отмечала, что ФГУП планирует создать СП со Сбербанком на базе дочернего ООО «Союзмультфильм». Вместе с кредитной организацией студия собиралась разработать стратегию развития анимационной отрасли и создать анимационный кластер.
В 2020 году в Сбербанке сообщили, что банк и ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм» создали совместное предприятие ООО «Союзмульфильм», банк получил в нем 80%.
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