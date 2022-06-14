«Начать с чистого листа». Костин — о новых принципах финансового рынка

Андрей Костин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

События последних месяцев изменили каждого из нас и каждого — в разных измерениях. И конечно, изменения неизбежны во всех ключевых сферах жизни нашей страны.

За 30 лет существования современной России появились определенные инструменты и ориентиры, которые стали привычными, удобными. И их утрата не должна вывести нас из равновесия. Сегодня необходимо трезво осмыслить происходящее, сделать выводы и продолжать двигаться вперед.

Именно это, очевидно, и будет темой всех дискуссий на Петербургском экономическом форуме.

На мой взгляд, основная задача — оценить характер и глубину перемен по всему спектру социально-экономической повестки и сформулировать приоритеты работы государства и бизнеса в эпоху «игры без правил». Мы свою сессию так и назвали: «Новые реалии нового мира: игра без правил?». И один из главных вопросов для меня — в чем точки опоры банковского сектора, каковы его перспективы.

Для начала следует вспомнить, как и когда появились глобальные «правила игры».

Вплоть до 1970-х годов в мире параллельно существовали две социально-экономические системы, каждая со своим набором внутренних правил, норм и ценностных установок. При этом полноформатное взаимодействие в области финансов было попросту невозможно — ведь в СССР не было коммерческого банкинга.

«Разрядка» установила первую версию «правил игры» на международной арене. Это было своего рода «джентльменское соглашение», которое в целом реалистично отражало баланс сил между СССР и США, основанный на ядерном паритете, сопоставимости экономических потенциалов и взаимном признании легитимных интересов в сфере безопасности.

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Что произошло дальше — хорошо известно: хаотичный распад СССР, кардинальная трансформация российской экономики и казавшийся логичным и правильным курс на полную интеграцию России в глобализирующийся по западным лекалам мир.

На практике это означало добровольное принятие во всех сферах жизни — от экономики до образования — чужих стандартов и норм, которые приобрели глобальный характер. Россия вступила в игру «глобализация», правила которой были сформулированы не ею и без ее участия. Было бы неверно утверждать, что этот процесс не принес нашей стране существенных экономических выгод. Одним из бенефициаров стал современный финансовый сектор, который был создан всего за несколько лет практически с нуля на основе американских и европейских (других просто не было!) технологических платформ, инструментов и практик ведения бизнеса.

Понимание уязвимости модели, основанной на технологическом и ресурсном заимствовании, пришло позднее. Кризис 2008 года продемонстрировал риски зависимости фондирования экономики от внешних рынков. Но по-настоящему серьезным звонком стал 2014 год. Крупнейшие отечественные банки были отрезаны от западных рынков капитала, а некоторые коллеги — отключены от международных платежных систем. Стало понятно: нас могут легко «отменить».

Глядя из дня сегодняшнего, очевидно, что интеграция нашей страны в глобальный рынок и политические структуры на условиях «вторичности» не могла быть устойчивой, потому что не предусматривала не только учета национальных интересов России в ключевых сферах, но даже равноправного и взаимоуважительного диалога.

Безопасность — важнейший, но не единственный пример. Подзабытый, но примечательный факт: за 16 лет членства в «Большой восьмерке» (1998–2014) Россия так и не получила права обсуждать на равных финансовые и экономические вопросы.

Так или иначе, сегодня эта страница отношений России и «коллективного Запада» уже перевернута. Каковы приоритеты финансового сектора на новом этапе развития?

Первое. Для банкиров мир действительно уже «никогда не будет прежним».

Это не фигура речи. Теперь уже бывшие «партнеры» не устают повторять, что business as usual больше невозможен. Россия лишена доступа к основным рынкам капитала и платежным системам, международным рейтингам, аудиторским услугам. Поэтому чем быстрее мы и наши клиенты примем этот факт, начнем искать действенные альтернативы и новые возможности для роста, тем лучше.

Не стоит забывать об уникальной особенности нашего сектора — умении быстро «перенастраиваться», находить эффективные ответы на управленческие вызовы. У многих из нас за плечами опыт прохождения кризисов 1998, 2008, 2014, 2020 годов. Кризис для нас — новая нормальность.

Второе. Самое активное участие в структурной трансформации экономики. Первоочередная задача — помочь оперативно восстановить и при необходимости выстроить новые производственные, логистические и торговые цепочки и одновременно с этим — адаптировать инструментарий и возможности финансовой системы к резко изменившейся среде.

Стране предстоит комплексно перезапустить промышленность, заместить зарубежную продукцию где только можно. Все это требует значительных долгосрочных финансовых ресурсов. При этом нам не на кого рассчитывать, кроме самих себя.

Отсюда — еще один приоритет. Не уверен, что, находясь сегодня за периметром западной финансовой системы, Россия должна продолжать полностью придерживаться откалиброванных по западным же рынкам базельских нормативов.

Регулятор уже выразил готовность провести «тонкую настройку» применения Базеля с учетом нынешних реалий, что, безусловно, окажет существенную поддержку сектору и экономике в целом.

Сегодня у нас есть уникальный шанс начать с чистого листа. Создать собственные версии банковского регулирования и национального кредитного рейтинга. В них вполне могут найти свое место релевантные положения действующих международных нормативов. Но прежде всего такие будущие стандарты должны отражать реалии и приоритеты экономики России.

Третье. Санкции — надолго. Глобализация в прежнем виде закончилась. Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на «своих» и «чужих». Это холодная война 2.0.

Допуск на мировой рынок (где действуют не наши правила) необходимо заслужить хорошим поведением, то есть «игрой по правилам», следует из недавнего заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которое она сделала в лондонском Сити. Россия получила «красную карточку». Китай — пока «желтую».

Для банковского сектора это означает необходимость дальнейшей девалютизации балансов в долларах и евро. Приоритеты на внешнем контуре — диверсификация валютных платежей, переход на торговлю с дружественными странами в рублях и национальных валютах с использованием защищенной платежно-расчетной инфраструктуры, разработка и запуск инвестиционных инструментов в мягких валютах. В том числе в рамках БРИКС, экономики которого сегодня формируют 25% мирового ВВП.

Что будет дальше — решать нам. В бизнесе, как и в спорте, действует проверенный принцип: чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть. На этот раз — по своим правилам.