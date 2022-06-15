В Кремле ответили на вопрос о признании «Талибана» на фоне визита на ПМЭФ

Фото: Донат Сорокин / фотохост-агентство ТАСС

На данный момент о признании запрещенного в России террористического движения «Талибан» речь не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В настоящий момент об этом речи не идет, мы об этом неоднократно говорили. Давать какие-то прогнозы бесполезно», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможности признания новых афганских властей.

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе прошлого года. Боевики перешли в наступление после начала вывода из страны войск США и их союзников. Талибы занимали один крупный город за другим и в середине августа вошли в Кабул, объявив о полном захвате государства. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ.

В сентябре 2021 года «Талибан» сформировал временное правительство. Страны Запада и Россия не признают его власть, однако допустили поддержание контактов.

Спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов говорил, что для официального признания правительства талибов необходимы создание инклюзивного правительства и соблюдение прав человека в Афганистане.

В конце марта Россия аккредитовала в Москве дипломата талибов. Сообщая об этом, глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что «основным препятствием» для признания правительства талибов является «его недостаточная репрезентативность», а именно отсутствие во власти представителей разных политических сил. По его мнению, если данное условие будет соблюдено, то «определяющую роль» в признании нового правительства должна сыграть ООН. Организация в целом должна стать «главным координатором при решении всего комплекса проблем постконфликтного восстановления Афганистана», считает министр.

Читайте на РБК Pro Pro Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Инструкции Pro Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Инструкции Pro Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Статьи Pro Биохакинг в стиле Джека Дорси: почему миллиардер ест раз в день Биохакинг в стиле Джека Дорси: почему миллиардер ест раз в день Статьи Pro Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Статьи Pro Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Статьи Pro Успех по Фрейду: как ларек с хот-догами стал фастфуд-империей McDonald's Успех по Фрейду: как ларек с хот-догами стал фастфуд-империей McDonald's Статьи Pro «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей Статьи

15 июня представители талибов посетили Петербургский международный экономический форум, в их числе замглавы Торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммад Юнис Хоссейн и глава афганской дипмиссии Джамал Насир Гарвал. По информации агентства, ожидается, что они могут обсудить с российскими партнерами поставки пшеницы.