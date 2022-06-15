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В Кремле ответили на вопрос о признании «Талибана» на фоне визита на ПМЭФ

Фото: Донат Сорокин / фотохост-агентство ТАСС
Фото: Донат Сорокин / фотохост-агентство ТАСС

На данный момент о признании запрещенного в России террористического движения «Талибан» речь не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В настоящий момент об этом речи не идет, мы об этом неоднократно говорили. Давать какие-то прогнозы бесполезно», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможности признания новых афганских властей.

Россия аккредитовала первого дипломата от правительства талибов
Политика
Кабул, Афганистан

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе прошлого года. Боевики перешли в наступление после начала вывода из страны войск США и их союзников. Талибы занимали один крупный город за другим и в середине августа вошли в Кабул, объявив о полном захвате государства. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ.

В сентябре 2021 года «Талибан» сформировал временное правительство. Страны Запада и Россия не признают его власть, однако допустили поддержание контактов.

Спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов говорил, что для официального признания правительства талибов необходимы создание инклюзивного правительства и соблюдение прав человека в Афганистане.

В конце марта Россия аккредитовала в Москве дипломата талибов. Сообщая об этом, глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что «основным препятствием» для признания правительства талибов является «его недостаточная репрезентативность», а именно отсутствие во власти представителей разных политических сил. По его мнению, если данное условие будет соблюдено, то «определяющую роль» в признании нового правительства должна сыграть ООН. Организация в целом должна стать «главным координатором при решении всего комплекса проблем постконфликтного восстановления Афганистана», считает министр.

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15 июня представители талибов посетили Петербургский международный экономический форум, в их числе замглавы Торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммад Юнис Хоссейн и глава афганской дипмиссии Джамал Насир Гарвал. По информации агентства, ожидается, что они могут обсудить с российскими партнерами поставки пшеницы.


 

Теги
Талибан Кремль признание Афганистан
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