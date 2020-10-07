Нацбанк Киргизии отключил систему банковских переводов из-за рубежа

Национальный банк Киргизии временно заблокировал возможность трансграничных переводов. Так регулятор намерен избежать оттока капитала из страны

Жители Киргизии у здания парламента страны (Фото: Абылай Саралаев / ТАСС)

Нацбанк Киргизии принял решение отключить систему межбанковски трансграничных переводов SWIFT, сообщила официальный представитель регулятора Аида Карабаева.

Временно не работают и другие схожие системы. «Приостановлены системы, обеспечивающие перечисление денежных средств по национальным, а также международным платежным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи», — говорится в информационном сообщении банка.

Карабаева пояснила, что это решение было принято во избежание оттока капитала из Киргизии. Все принятые меры нацелены на «обеспечение безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций», подчеркнули в Нацбанке.

Нацбанк Киргизии 6 и 7 октября рекомендовал всем коммерческим банкам приостановить работу. Накануне в республике перестали работать банкоматы. Президент местного Союза банков Анвар Абдраев объяснил, что аппараты отключены, а деньги из них изъяты, чтобы избежать массовых ограблений, как это было в период прошлых протестов.