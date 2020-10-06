Захват парламента и отмена итогов выборов в Кигризии. Фоторепортаж

5 октября в Бишкеке митинг сторонников проигравших парламентские выборы партий перерос в стычки с милицией. Протестующие захватили Белый дом и освободили из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. По данным Минздрава, пострадали около 600 человек и один погиб. 6 октября ЦИК признала недействительными результаты выборов. Что происходит в Киргизии — в фоторепортаже РБК

В столице Киргизии 5 октября начались протесты с участием сторонников партий, не прошедших семипроцентный барьер на выборах в законодательное собрание страны, куда прошли лишь четыре из 16 участвовавших партий. Митингующие не согласились с результатами и потребовали повторного голосования В ночь на 6 октября протестующие захватили Белый дом, в котором находятся парламент и администрация президента Киргизии Неизвестные подожгли один кабинет, затем огонь распространился на другие помещения, но пожар в Белом доме удалось потушить По данным Минздрава, при беспорядках пострадали 590 человек, 150 из них госпитализированы. Один человек погиб Демонстранты освободили из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, осужденного на 11 лет по нескольким делам, включая незаконное освобождение чеченского криминального авторитета Азиза Батукаева из местной колонии, а также нарушения при модернизации ТЭЦ. Также из колонии были освобождены бывший премьер Киргизии Сапар Исаков, бывший премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев, экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов и экс-сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев Утром 6 октября ЦИК признал итоги выборов недействительными. Президент страны Сооронбай Жээнбеков не исключал, что итоги выборов могут быть отменены. Однако он назвал протесты попыткой незаконной смены власти Лидер оппозиционной партии «Ата-Журт» Камчыбек Ташиев заявил, что предварительно на пост премьера предлагается назначить Садыра Жапарова — экс-депутата парламента, которого ночью под давлением протестующих освободили из заключения. Окончательное решение о составе временного правительства оппозиция планирует принять к вечеру 6 октября Утром во вторник участники протестной акции захватили мэрию города. Комендантом Бишкека объявили бывшего замглавы МВД Курсана Асанова (на фото справа). Против него возбуждено три уголовных дела. В частности, он обвинялся в том, что во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в августе 2019 года укрыл вещественные доказательства и другие предметы, имевшие ценность и важное значение для органов следствия Посольство России в Киргизии призвало участников протестов урегулировать ситуацию в правовом поле