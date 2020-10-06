Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 78,51 (+0,38) Инвестиции, 14:00
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 92,52 (+0,86) Инвестиции, 14:00
Адвокат сообщил об изменении меры пресечения экс-президенту Киргизии Политика, 14:10 В Лондоне на первом массовом шоу после пандемии распылят антисептик Стиль, 14:02 Как добывают уран «РБК Стиль» и «Росатом», 14:00 Собянин обязал предоставлять номера машин и телефонов ушедших на удаленку Общество, 13:56 В Ачинске 260 человек переселились из аварийного жилья Пресс-релиз, 13:48 Виктор Горбатов — РБК: «Мы хотим сами делать что-то лучше государства» Экономика образования, 13:40  Захват парламента и отмена итогов выборов в Кигризии. Фоторепортаж Политика, 13:38  Вирусологи оценили сроки роста заболеваемости COVID-19 в России Общество, 13:30 Наука хендмейда: мастер-классы, онлайн-курсы и монетизация РБК Стиль и Яндекс Дзен, 13:28 АвтоВАЗ из-за падения рынка решил на полгода урезать рабочую неделю Авто, 13:27 Протесты после выборов в Киргизии. Главное Политика, 13:24 Путин сообщил о росте продолжительности жизни россиян на 4,5 года Общество, 13:20 Собянин заявил о ставшей более драматичной ситуации с COVID-19 в Москве Общество, 13:12 Нобелевку по физике дали за раскрытие «самых темных секретов Вселенной» Общество, 13:11
Политика ,  
0 

Захват парламента и отмена итогов выборов в Кигризии. Фоторепортаж

5 октября в Бишкеке митинг сторонников проигравших парламентские выборы партий перерос в стычки с милицией. Протестующие захватили Белый дом и освободили из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. По данным Минздрава, пострадали около 600 человек и один погиб. 6 октября ЦИК признала недействительными результаты выборов. Что происходит в Киргизии — в фоторепортаже РБК
Фото:Владимир Воронин / AP
Фото: Владимир Воронин / AP

В столице Киргизии 5 октября начались протесты с участием сторонников партий, не прошедших семипроцентный барьер на выборах в законодательное собрание страны, куда прошли лишь четыре из 16 участвовавших партий. Митингующие не согласились с результатами и потребовали повторного голосования

Фото:Абылай Саралаев / ТАСС
Фото: Абылай Саралаев / ТАСС

В ночь на 6 октября протестующие захватили Белый дом, в котором находятся парламент и администрация президента Киргизии

Фото:Владимир Пирогов / Reuters
Фото: Владимир Пирогов / Reuters

Неизвестные подожгли один кабинет, затем огонь распространился на другие помещения, но пожар в Белом доме удалось потушить

Фото:Владимир Воронин / AP
Фото: Владимир Воронин / AP

По данным Минздрава, при беспорядках пострадали 590 человек, 150 из них госпитализированы. Один человек погиб

Фото:Владимир Пирогов / Reuters
Фото: Владимир Пирогов / Reuters

Демонстранты освободили из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, осужденного на 11 лет по нескольким делам, включая незаконное освобождение чеченского криминального авторитета Азиза Батукаева из местной колонии, а также нарушения при модернизации ТЭЦ. Также из колонии были освобождены бывший премьер Киргизии Сапар Исаков, бывший премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев, экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов и экс-сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев

Фото:Владимир Пирогов / Reuters
Фото: Владимир Пирогов / Reuters

Утром 6 октября ЦИК признал итоги выборов недействительными. Президент страны Сооронбай Жээнбеков не исключал, что итоги выборов могут быть отменены. Однако он назвал протесты попыткой незаконной смены власти

Фото:Владимир Пирогов / Reuters
Фото: Владимир Пирогов / Reuters

Лидер оппозиционной партии «Ата-Журт» Камчыбек Ташиев заявил, что предварительно на пост премьера предлагается назначить Садыра Жапарова — экс-депутата парламента, которого ночью под давлением протестующих освободили из заключения. Окончательное решение о составе временного правительства оппозиция планирует принять к вечеру 6 октября

Фото:Турсунбек Бейшенбеков / Facebook
Фото: Турсунбек Бейшенбеков / Facebook
Утром во вторник участники протестной акции захватили мэрию города. Комендантом Бишкека объявили бывшего замглавы МВД Курсана Асанова (на фото справа). Против него возбуждено три уголовных дела. В частности, он обвинялся в том, что во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в августе 2019 года укрыл вещественные доказательства и другие предметы, имевшие ценность и важное значение для органов следствия
Фото:Владимир Пирогов / Reuters
Фото: Владимир Пирогов / Reuters
Посольство России в Киргизии призвало участников протестов урегулировать ситуацию в правовом поле
Фото:АКИpress
Фото: АКИpress
Автор
Дарья Минько
мультимедиа Киргизия выборы протесты
Материалы по теме
Протестующие захватили мэрию Бишкека
Политика
Мэр Бишкека подал в отставку
Политика
Протесты после выборов в Киргизии. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter