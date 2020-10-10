Силовики задержали экс-президента Киргизии Атамбаева

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Тест на COVID-19 у патриарха Кирилла оказался отрицательным Общество, 15:35 Дзюба сообщил об улучшении общения с Соболевым после конфликта Спорт, 15:34 Как изменится выручка компаний на 2020 год из-за пандемии. Исследование РБК и SAP, 15:33 Ким Чен Ын на параде заявил об отсутствии случаев COVID-19 в КНДР Общество, 15:25 Доставленных в больницу активистов в Хабаровске отпустили домой Общество, 15:03 Черчесов выразил соболезнования в связи со смертью Кулькова Спорт, 14:50 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 14:34 Суд в Москве арестовал жительницу Дагестана за попытку продать дочь Общество, 14:33 Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец в Кубке России Спорт, 14:28 Силовики задержали экс-президента Киргизии Атамбаева Политика, 14:23 Президент Киргизии отправил в отставку секретаря Совета безопасности Политика, 14:17 «Порту» назвал Кулькова творцом одного из чемпионских титулов Спорт, 14:04 Врач объяснил плохие анализы Навального при поступлении в больницу Омска Политика, 14:03 Победное шествие ресейла: дайджест шеринга Экономика шеринга, 14:00 
Протесты в Киргизии ,  
0 

Силовики задержали экс-президента Киргизии Атамбаева

Бывшего президента задержали в рамках уголовного дела об организации беспорядков. Это произошло спустя четыре дня после того, как бывшего главу государства выпустили из СИЗО под давлением протестующих в Бишкеке
Алмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев (Фото: Carsten Koall / Getty Image)

Сотрудники силовых структур задержали бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) страны.

По информации ведомства, также были задержаны Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев. По данным агентства «АКИПресс», они были личными телохранителями президента.

Все трое были задержаны в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке, говорится в сообщении ГКНБ. В задержании также участвовало МВД Киргизии.

Сейчас правоохранители продолжают искать «других соучастников данного преступления», уточнили в комитете нацбезопасности.

В Бишкеке ввели комендантский час
Политика
Фото:Владимир Воронин / AP

Алмазбека Атамбаева освободили из СИЗО Госкомитета национальной безопасности, где он отбывал срок по делу о коррупции, 6 октября. Его освобождения потребовали протестующие, которые сломали ворота в здание комитета, вошли на его территорию и начали переговоры с начальством.

9 октября советница Атамбаева Кундуз Жолдубаева сообщила, что на экс-президента было совершено покушение. Она утверждала, что в машину Атамбаева стреляли боевыми пулями и опубликовала видео. Бывший президент при этом не пострадал.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Это произошло после того, как Атамбаев выступил на митинге, который был организован в его поддержку и в поддержку бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова. Во время акции происходили потасовки между участниками митинга и сторонниками экс-депутата Садыра Жапарова, выдвижение которого на пост премьера поддержал парламент. Атамбаев и Бабанов покинули площадь, на которой проходил митинг.

Президент Киргизии отправил в отставку секретаря Совета безопасности
Политика
<p>Дамир Сагынбаев и Сооронбай Жээнбеков</p>

4 октября в столице Киргизии Бишкеке прошли выборы в парламент, по официальным итогам которых в законодательный орган прошли четыре из 16 партий. После завершения голосования в Бишкеке начались протесты, которые переросли в столкновения с правоохранителями. В митингах также участвовали сторонники проигравших партий.

На фоне протестов ЦИК отменила итоги выборов и предложила снизить избирательный порог, который сейчас составляет 7%.

Президент Сооронбай Жээнбеков распорядился ввести в Бишкеке режим ЧП, также по его указу в город вошли войска. С 10 октября в столице действует комендантский час.

Авторы
Михаил Юшков, Мария Лисицына
Алмазбек Атамбаев Киргизия задержание
Материалы по теме
Президент Киргизии отправил в отставку секретаря Совета безопасности
Политика
Президент Киргизии приказал ввести войска в Бишкек
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter