Силовики задержали экс-президента Киргизии Атамбаева

Алмазбека Атамбаева освободили из СИЗО Госкомитета национальной безопасности, где он отбывал срок по делу о коррупции, 6 октября. Его освобождения потребовали протестующие, которые сломали ворота в здание комитета, вошли на его территорию и начали переговоры с начальством.

9 октября советница Атамбаева Кундуз Жолдубаева сообщила, что на экс-президента было совершено покушение. Она утверждала, что в машину Атамбаева стреляли боевыми пулями и опубликовала видео. Бывший президент при этом не пострадал.

Это произошло после того, как Атамбаев выступил на митинге, который был организован в его поддержку и в поддержку бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова. Во время акции происходили потасовки между участниками митинга и сторонниками экс-депутата Садыра Жапарова, выдвижение которого на пост премьера поддержал парламент. Атамбаев и Бабанов покинули площадь, на которой проходил митинг.

4 октября в столице Киргизии Бишкеке прошли выборы в парламент, по официальным итогам которых в законодательный орган прошли четыре из 16 партий. После завершения голосования в Бишкеке начались протесты, которые переросли в столкновения с правоохранителями. В митингах также участвовали сторонники проигравших партий.

На фоне протестов ЦИК отменила итоги выборов и предложила снизить избирательный порог, который сейчас составляет 7%.

Президент Сооронбай Жээнбеков распорядился ввести в Бишкеке режим ЧП, также по его указу в город вошли войска. С 10 октября в столице действует комендантский час.