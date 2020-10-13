Парламент Киргизии со второго раза утвердил режим ЧП в Бишкеке
Парламент Киргизии на внеочередном заседании одобрил указ президента страны Сооронбая Жээнбекова о введении в Бишкеке чрезвычайного положения. Об этом говорится на сайте парламента.
«Чрезвычайное положение введено на территории Бишкека на период с 20:00 (17:00 мск) 12 октября до 07:00 (4:00 мск) 19 октября», — уточняется в сообщении.
Президент Киргизии дважды подписывал указ об объявлении в Бишкеке ЧП. В первый законодательное собрание не рассмотрело его в течение трех дней, из-за чего возникла необходимость повторного подписания документа.