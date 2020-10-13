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Протесты в Киргизии ,  
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Парламент Киргизии со второго раза утвердил режим ЧП в Бишкеке

Фото:Мария Гордеева / Reuters
Фото: Мария Гордеева / Reuters

Парламент Киргизии на внеочередном заседании одобрил указ президента страны Сооронбая Жээнбекова о введении в Бишкеке чрезвычайного положения. Об этом говорится на сайте парламента.

«Чрезвычайное положение введено на территории Бишкека на период с 20:00 (17:00 мск) 12 октября до 07:00 (4:00 мск) 19 октября», — уточняется в сообщении.

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Президент Киргизии дважды подписывал указ об объявлении в Бишкеке ЧП. В первый законодательное собрание не рассмотрело его в течение трех дней, из-за чего возникла необходимость повторного подписания документа.

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Изначально Жээнбеков ввел чрезвычайный режим 9 октября. Заместитель главы МВД Алмазбек Орозалиев стал комендантом столицы республики. Были установлены особый порядок въезда и выезда из города, по указу президента в Бишкек введены войска.

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Ситуация в стране накалилась после парламентских выборов. На улицы вышли сторонники партий, которые не смогли преодолеть 7% барьер. По мнению протестующих, результаты голосования были сфальсифицированы. Несанкционированные акции переросли в столкновения с силовиками.

Участники протестов смогли прорваться на территорию Белого дом в Бишкеке и сломать ворота Государственного комитета нацбезопасности, где в СИЗО содержался бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Он вышел на свободу, протестующие также добились освобождения двух премьер-министров и депутата.

В результате ЦИК отменила итоги выборов и предложила снизить избирательный порог. Президент отправил в отставку правительство, премьер-министра и главу Генштаба. Он также заявил, что готов покинуть пост, когда ситуация вернется в правовое русло.

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