Парламент Киргизии со второго раза утвердил режим ЧП в Бишкеке

Изначально Жээнбеков ввел чрезвычайный режим 9 октября. Заместитель главы МВД Алмазбек Орозалиев стал комендантом столицы республики. Были установлены особый порядок въезда и выезда из города, по указу президента в Бишкек введены войска.

Ситуация в стране накалилась после парламентских выборов. На улицы вышли сторонники партий, которые не смогли преодолеть 7% барьер. По мнению протестующих, результаты голосования были сфальсифицированы. Несанкционированные акции переросли в столкновения с силовиками.

Участники протестов смогли прорваться на территорию Белого дом в Бишкеке и сломать ворота Государственного комитета нацбезопасности, где в СИЗО содержался бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Он вышел на свободу, протестующие также добились освобождения двух премьер-министров и депутата.

В результате ЦИК отменила итоги выборов и предложила снизить избирательный порог. Президент отправил в отставку правительство, премьер-министра и главу Генштаба. Он также заявил, что готов покинуть пост, когда ситуация вернется в правовое русло.