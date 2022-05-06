В ЕС попросят страны договориться об эмбарго нефти из России за выходные

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что руководство Евросоюза даст постпредам стран-членов ЕС срок до конца недели, чтобы договорится о запрете импорта российской нефти. Против выступают Венгрия и Словакия

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Постоянные представители стран-членов Евросоюза должны до конца предстоящих выходных договорится насчет введения запрета на импорт в ЕС российской нефти, сообщил в интервью Financial Times верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Постпредам стран ЕС в Брюсселе дадут время до конца выходных, чтобы договориться [о запрете импорта нефти], но если вопрос не сдвинется с мертвой точки, то решать его будет предложено министрам иностранных дел стран Евросоюза», — цитирует издание Борреля.

Он напомнил, что против запрета выступает Венгрия, и назвал сложившуюся ситуацию объективной проблемой. Боррель напомнил, что в ЕС должны учитывать особенности каждой страны.

«Венгрия — страна, не имеющая выхода к морю. В Венгрию нет другого трубопровода, по которому поступает нефть, кроме того, что идет из России и направляется прямо на их нефтеперерабатывающий завод, построенный с учетом физических характеристик российской нефти», — пояснил глава европейской дипломатии.

Боррель заявил, что Евросоюз может помочь Венгрии переоборудовать этот нефтеперерабатывающий завод, но это потребует времени и затрат.

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Евросоюз рассчитывает поэтапно отказаться от импорта сырой российской нефти в течение полугода, а от импорта нефтепродуктов — к концу 2022 года. Как сообщила 4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, эта мера станет частью нового, шестого, пакета санкций против России, который должен одобрить Совет ЕС. Его ближайшие заседания пройдут 10 и 16 мая.

Запрет импорта стал причиной длительных дискуссий между членами Евросоюза, так как некоторые страны, в частности Германия, Австрия, Словакия и Венгрия, заявили о зависимости от российских энергоресурсов и невозможности быстро отказаться от них. В начале мая Германия заявила, что готова поддержать запрет, и вслед за ней вето на эмбарго отозвали Австрия и Словакия.

Для Словакии и возражающей против запрета российской нефти Венгрии в ЕС предусмотрели исключение: на отказ от импорта им рассчитывают дать больший срок — 20 месяцев.

В Словакии заявили о намерении добиваться ждля себя исключений. Вице-премьер и министр экономики Рихард Сулик заявил, что страна не в состоянии быстро адаптироваться к переработке более легкой нефти, а подготовка к переходу на другие сорта займет несколько лет.

Категорически против запрета выступили власти Венгрии. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что страна не проголосует за новый пакет санкций, если в него будет включено положение о полном отказе от импорта российской нефти. Министр отметил, что Венгрия требует, чтобы запрет не распространялся на импорт сырой нефти по трубопроводам.

О том, что запрет на импорт российской нефти в Евросоюзе может нанести ущерб энергобезопасности Венгрии и является неприемлемым, заявил изданию Bloomberg госсекретарь по вопросам международных связей в канцелярии премьер-министра страны Золтан Ковач.

6 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя намерение Евросоюза ввести эмбарго на импорт нефти, заявил, что Брюссель перешел красную черту. Он назвал запрет «атомной бомбой, которую хотят сбросить на венгерскую экономику» и сказал, что на то, чтобы перестроить энергетический сектор страны, уйдут годы.

В России считают, что отказ Европы от российской нефти не выгоден никому. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что это решение ударит по всем. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал решение Орбана не поддерживать эмбарго «мужественным для безгласной Европы шагом».

В начале марта от российской нефти отказались США и Канада.