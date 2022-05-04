WSJ узнала о сроках отказа ЕС от российской нефти в рамках новых санкций

По информации источников газеты, ЕС в рамках шестого санкционного пакета зафиксирует отказ от закупок российской нефти в течении шести месяцев. При этом для Венгрии и Словакии будет сделано исключение

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В рамках шестого пакета санкций Евросоюз зафиксирует отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух информированных чиновников.

«Центральным элементом пакета является предложение о том, чтобы страны-члены блока прекратили импортировать российскую сырую нефть в течение шести месяцев и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу этого года», — сказано в публикации.

При этом, по информации источников газеты, Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на отказ от нефтяного импорта из России. Собеседники WSJ добавили, что на такие же льготы претендуют по меньшей мере еще две страны: Чехия и Болгария.

В то же время Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что новый пакет санкций ЕС против России может быть озвучен уже 4 мая, передает Reuters. Она также уточнила, что возможные альтернативные маршруты поставок энергоносителей для каждой из стран ЕС «уже намечены».

С начала российской военной спецоперации на Украине Евросоюз ввел против России уже пять пакетов санкций. Последний был утвержден в начале апреля, в нем, помимо прочего, прописан запрет на покупку, импорт или транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. В середине апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о работе над шестым пакетом, в рамках которого Брюссель рассматривает вопросы возможность эмбарго на российскую нефть.

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Ранее о том, что ЕК в рамках новых санкций может разрешить Венгрии и Словакии импорт российской нефти, сообщало агентство Reuters со ссылкой на двух представителей Евросоюза. По словам одного из них, Еврокомиссия может либо позволить этим странам не присоединяться к эмбарго, либо предложить им длительный переходный период. В то же время министр экономики Германии Роберт Хабек выразил готовность страны поддержать эмбарго на российскую нефть. При этом ФРГ «потребуется больше времени, чтобы стать независимыми от импорта природного газа», заявляли немецкие власти.



Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что доля экспорта российских энергоресурсов на мировые рынки составляет 20%. По его словам, в случае запрета на российские углеводороды цены на нефть подскочат до $300–500 за баррель, поэтому отказ Европы от энергоносителей из России является маловероятным.