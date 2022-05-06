Еврокомиссар назвал сроки введения полного эмбарго на российскую нефть

ЕС рассчитывает отказаться от российской нефти в течение девяти месяцев, введение запрета в более короткие сроки негативно скажется на мировых ценах, заявил Джентилони. По данным Bloomberg, для трех стран сделают исключение

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Евросоюз намерен ввести полный запрет на нефть из России по истечении девяти месяцев, заявил газете Il Messagero еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.

«Наше предложение — добиться эмбарго в зависимости от разных типов нефтепродуктов в течение девяти месяцев. Выполнение этого в более короткие сроки может иметь последствия для мировых цен на нефть, что противоречит нашим целям», — сказал он.

Брюссель, вводя санкции против Москвы, должен учитывать экономические издержки, отметил Джентилони: «[Необходимо] соизмерять, во сколько наши решения обойдутся России и во сколько — нам самим».

Еврокомиссар признал, что введение эмбарго на российскую нефть отразится на экономике ЕС, однако, по его словам, «влияние на российскую экономику окажется гораздо сильнее».

Ограничения против российской нефти предусмотрены в рамках шестого пакета санкций ЕС, который сейчас обсуждает Брюссель. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз намерен отказаться от поставок сырой российской нефти в течение полугода, а от импорта продуктов нефтепереработки — к концу 2022 года. Bloomberg и Reuters писали, что Евросоюз предложил запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти, в том числе в сфере страхования.

4 мая Reuters сообщил, что послы стран — членов ЕС не достигли соглашения по эмбарго, по данным источника агентства, опасения из-за ограничений на нефть высказали Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия. Bloomberg передавал, что против эмбарго возражал представитель Венгрии, а Греция, Мальта и Кипр подняли вопрос о запрете транспортировки нефти между третьими странами, заявив, что этот шаг просто поможет конкурентам из Европы.

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По данным Bloomberg, 6 мая ЕС предложил дать Чехии время для отказа от российской нефти до июня 2024 года, а Венгрии и Словакии — до 31 декабря 2024 года.

О нежелании Венгрии поддерживать санкции ЕС против российской нефти заявил глава МИД страны Петер Сийярто. «Венгрия не проголосует за новый пакет санкций ЕС в его нынешнем виде», — сказал министр, уточнив, что страна хотела бы, чтобы запрет не распространялся на импорт сырой нефти по трубопроводам. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил запрет на поставки российской нефти с «атомной бомбой, которую хотят сбросить на экономику» страны.