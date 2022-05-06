Еврокомиссар назвал сроки введения полного эмбарго на российскую нефть
Евросоюз намерен ввести полный запрет на нефть из России по истечении девяти месяцев, заявил газете Il Messagero еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.
«Наше предложение — добиться эмбарго в зависимости от разных типов нефтепродуктов в течение девяти месяцев. Выполнение этого в более короткие сроки может иметь последствия для мировых цен на нефть, что противоречит нашим целям», — сказал он.
Брюссель, вводя санкции против Москвы, должен учитывать экономические издержки, отметил Джентилони: «[Необходимо] соизмерять, во сколько наши решения обойдутся России и во сколько — нам самим».
Еврокомиссар признал, что введение эмбарго на российскую нефть отразится на экономике ЕС, однако, по его словам, «влияние на российскую экономику окажется гораздо сильнее».
Ограничения против российской нефти предусмотрены в рамках шестого пакета санкций ЕС, который сейчас обсуждает Брюссель. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз намерен отказаться от поставок сырой российской нефти в течение полугода, а от импорта продуктов нефтепереработки — к концу 2022 года. Bloomberg и Reuters писали, что Евросоюз предложил запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти, в том числе в сфере страхования.
4 мая Reuters сообщил, что послы стран — членов ЕС не достигли соглашения по эмбарго, по данным источника агентства, опасения из-за ограничений на нефть высказали Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия. Bloomberg передавал, что против эмбарго возражал представитель Венгрии, а Греция, Мальта и Кипр подняли вопрос о запрете транспортировки нефти между третьими странами, заявив, что этот шаг просто поможет конкурентам из Европы.
По данным Bloomberg, 6 мая ЕС предложил дать Чехии время для отказа от российской нефти до июня 2024 года, а Венгрии и Словакии — до 31 декабря 2024 года.
О нежелании Венгрии поддерживать санкции ЕС против российской нефти заявил глава МИД страны Петер Сийярто. «Венгрия не проголосует за новый пакет санкций ЕС в его нынешнем виде», — сказал министр, уточнив, что страна хотела бы, чтобы запрет не распространялся на импорт сырой нефти по трубопроводам. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил запрет на поставки российской нефти с «атомной бомбой, которую хотят сбросить на экономику» страны.