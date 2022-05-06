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Орбан заявил о перешедшем красную черту ЕС из-за эмбарго на нефть

Запрет на поставки российской нефти премьер Венгрии сравнил с «атомной бомбой, которую хотят сбросить на венгерскую экономику», и потребовал от Брюсселя пятилетнюю отсрочку эмбарго
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о намерении Евросоюза ввести эмбарго на российскую нефть, заявил, что Брюссель перешел красную черту. Об этом он сказал в интервью радио Kossuth, его слова цитирует портал 24.hu.

Запрет на поставки российского сырья глава правительства сравнил с «атомной бомбой, которую хотят сбросить на венгерскую экономику». На то, чтобы перестроить энергетический сектор страны, уйдут «годы», указал он.

Орбан, по его собственным словам, еще был готов согласиться с первыми пятью пакетами санкций против России, но ограничительные меры, затрагивающие энергетику, считает уже «красной чертой» для Венгрии.

«Они [страны ЕС] перешли эту красную черту, [запрет на поставки] угля, может, и не затронет Венгрию. Но они продолжают. Вы должны остановиться здесь», — сказал премьер.

Орбан требует от Евросоюза пятилетнюю отсрочку эмбарго, а не год, который готов предоставить ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на его слова.

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Ранее Орбан, говоря о зависимости его страны от поставок российских энгергоресурсов, указывал, что, например, Германия, Австрия и Болгария находятся «в одной шкуре с Венгрией». Если нефть и газ не будут поступать из России, встает вопрос о существовании венгерской экономики, отмечал он.

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Кейсы

Постепенный запрет на импорт российской нефти, как предполагается, войдет в шестой пакет санкций Евросоюза против России. Исключение хотят сделать для Венгрии и Словакии, на это же рассчитывают Болгария и Чехия.

Как сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС намерен отказаться от поставок сырой российской нефти в течение полугода, а от импорта нефтепродуктов — к концу года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможном отказе ЕС от российской нефти, предупреждал, что это решение «ударит по всем». В то же время США, которые ранее уже отказались от поставок, по его словам, останутся при своем и «будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы».

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Елена Чернышова
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