Генсек ОПЕК предупредил о невозможности заменить поставки нефти из России
Другие страны — экспортеры нефти не смогут восполнить российские поставки, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо на заседании Объединенного технического комитета ОПЕК+, цитирует его слова Reuters.
«Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 млн баррелей в сутки не может быть заменен откуда-то еще. Свободных мощностей нет», — сказал он.
Потеря российского экспорта будет ощутимой для энергетического рынка, указал Баркиндо.
В середине апреля Баркиндо уже предупреждал ЕС, что текущие и будущие санкции против России могут вызвать серьезные потрясения на нефтяном рынке из-за невозможности возместить недостающий объем.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз планирует отказаться от импорта сырой российской нефти в течение полугода, а от нефтепродуктов — к концу этого года. Эмбарго на поставки нефти, как ожидается, должно войти в шестой пакет санкций Брюсселя против Москвы.
Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники сообщали, что в Брюсселе также предлагают запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российского сырья, в том числе в сфере страхования. Bloomberg указал, что это важный пункт, поскольку 95% договоров страхования ответственности танкеров проводится через Международную группу ассоциаций (клубов) взаимного страхования, которая зарегистрирована в Лондоне и должна соблюдать европейское законодательство.
4 мая послы стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на российскую нефть. Опасения на этот счет ранее выражали Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия.
В Кремле, говоря о возможном отказе ЕС от российской нефти, предупреждали, что это решение «ударит по всем». При этом США, которые ранее уже отказались от поставок, останутся при своем и «будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы».