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Война санкций ,  
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Генсек ОПЕК предупредил о невозможности заменить поставки нефти из России

У стран-экспортеров нет свободных мощностей, чтобы восполнить экспорт российского сырья в объеме более 7 млн баррелей в сутки, заявил Мухаммед Баркиндо
BRENT BRENT $107,35 -1,5%
Мухаммед Баркиндо (слева)
Мухаммед Баркиндо (слева) (Фото: Ramzi Boudina / Reuters)

Другие страны — экспортеры нефти не смогут восполнить российские поставки, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо на заседании Объединенного технического комитета ОПЕК+, цитирует его слова Reuters.

«Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 млн баррелей в сутки не может быть заменен откуда-то еще. Свободных мощностей нет», — сказал он.

Потеря российского экспорта будет ощутимой для энергетического рынка, указал Баркиндо.

В середине апреля Баркиндо уже предупреждал ЕС, что текущие и будущие санкции против России могут вызвать серьезные потрясения на нефтяном рынке из-за невозможности возместить недостающий объем.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз планирует отказаться от импорта сырой российской нефти в течение полугода, а от нефтепродуктов — к концу этого года. Эмбарго на поставки нефти, как ожидается, должно войти в шестой пакет санкций Брюсселя против Москвы.

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Фото:Игорь Зарембо / РИА Новости

Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники сообщали, что в Брюсселе также предлагают запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российского сырья, в том числе в сфере страхования. Bloomberg указал, что это важный пункт, поскольку 95% договоров страхования ответственности танкеров проводится через Международную группу ассоциаций (клубов) взаимного страхования, которая зарегистрирована в Лондоне и должна соблюдать европейское законодательство.

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4 мая послы стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на российскую нефть. Опасения на этот счет ранее выражали Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия.

В Кремле, говоря о возможном отказе ЕС от российской нефти, предупреждали, что это решение «ударит по всем». При этом США, которые ранее уже отказались от поставок, останутся при своем и «будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы».

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Теги
Елена Чернышова
эмбарго на поставки нефти
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в ИК «Фридом Финанс»

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