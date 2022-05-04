Генсек ОПЕК предупредил о невозможности заменить поставки нефти из России

У стран-экспортеров нет свободных мощностей, чтобы восполнить экспорт российского сырья в объеме более 7 млн баррелей в сутки, заявил Мухаммед Баркиндо

Мухаммед Баркиндо (слева) (Фото: Ramzi Boudina / Reuters)

Другие страны — экспортеры нефти не смогут восполнить российские поставки, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо на заседании Объединенного технического комитета ОПЕК+, цитирует его слова Reuters.

«Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 млн баррелей в сутки не может быть заменен откуда-то еще. Свободных мощностей нет», — сказал он.

Потеря российского экспорта будет ощутимой для энергетического рынка, указал Баркиндо.

В середине апреля Баркиндо уже предупреждал ЕС, что текущие и будущие санкции против России могут вызвать серьезные потрясения на нефтяном рынке из-за невозможности возместить недостающий объем.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз планирует отказаться от импорта сырой российской нефти в течение полугода, а от нефтепродуктов — к концу этого года. Эмбарго на поставки нефти, как ожидается, должно войти в шестой пакет санкций Брюсселя против Москвы.

Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники сообщали, что в Брюсселе также предлагают запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российского сырья, в том числе в сфере страхования. Bloomberg указал, что это важный пункт, поскольку 95% договоров страхования ответственности танкеров проводится через Международную группу ассоциаций (клубов) взаимного страхования, которая зарегистрирована в Лондоне и должна соблюдать европейское законодательство.

Читайте на РБК Pro Pro Лучше два плохих, чем ноль хороших. Как искать редких ИТ-кандидатов Лучше два плохих, чем ноль хороших. Как искать редких ИТ-кандидатов Инструкции Pro Делистинг российских компаний с иностранных бирж: как это влияет на акции Делистинг российских компаний с иностранных бирж: как это влияет на акции Статьи Pro Двузначная инфляция и заложники офисов: топ-10 материалов апреля Двузначная инфляция и заложники офисов: топ-10 материалов апреля Статьи Pro Почему сейчас блокировать развитие сотрудников особенно опасно Почему сейчас блокировать развитие сотрудников особенно опасно Инструкции Pro Почему выборы во Франции — первый тревожный сигнал для инвесторов Почему выборы во Франции — первый тревожный сигнал для инвесторов Статьи Pro Спринтам тут не место: как ускорить разработку в условиях нестабильности Спринтам тут не место: как ускорить разработку в условиях нестабильности Кейсы Pro $2 тыс. за увольнение: как Zappos построила самую необычную стратегию $2 тыс. за увольнение: как Zappos построила самую необычную стратегию Статьи Pro Как устроить бардак в финансах компании — восемь вредных привычек Как устроить бардак в финансах компании — восемь вредных привычек Инструкции

4 мая послы стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на российскую нефть. Опасения на этот счет ранее выражали Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия.

В Кремле, говоря о возможном отказе ЕС от российской нефти, предупреждали, что это решение «ударит по всем». При этом США, которые ранее уже отказались от поставок, останутся при своем и «будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы».