Медведев назвал мужественным шагом отказ Орбана от эмбарго на нефть

По словам замглавы Совбеза, видимо, «наиболее разумным» лидерам стран ЕС «надоело тихо перемещаться к обрыву вместе со всем стерилизованным европейским стадом», посылаемым на убой «американским пастухом»

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, не поддержавший введение эмбарго на российскую нефть, повел себя мужественно, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Премьер Венгрии Виктор Орбан совершил мужественный для безгласной Европы шаг. Он отказался поддерживать разрушительное для экономики своей страны эмбарго на энергоносители из России и безумные санкции против религиозных деятелей», — написал Медведев в Telegram.

Замглавы Совбеза отнес венгерского премьера к числу «наиболее разумных» лидеров стран Евросоюза, которым, видимо, «надоело тихо перемещаться к обрыву вместе со всем стерилизованным европейским стадом», посылаемым на убой «американским пастухом».

«Посмотрим, что предпримет этот пастух. И конечно, как поведет себя та часть стада, которая готова к самопожертвованию ради сытой жизни пастуха», — добавил он.

Ранее Орбан в интервью радио Kossuth заявил, что запрет на поставки российской нефти равносилен «атомной бомбе, которую хотят сбросить на венгерскую экономику». По его словам, страны ЕС перешли красную черту для Будапешта, решив отказаться от российского сырья. Глава правительства просит пятилетней отсрочки эмбарго для страны. До этого Орбан говорил, что, если страна перестанет получать нефть и газ из России, встанет вопрос о существовании венгерской экономики.

О том, что Будапешт не поддержит запрет на импорт российской нефти в ЕС, заявлял и глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

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По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз намерен отказаться от поставок сырой российской нефти в течение полугода, а от импорта нефтепродуктов — к концу 2022 года. Bloomberg и Reuters писали, что Евросоюз также предложил запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российского сырья, в том числе в сфере страхования. Эмбарго входит в шестой пакет санкций Брюсселя против Москвы.

По данным Bloomberg, ЕС предложил дать Чехии отсрочку до июня 2024 года, а Венгрии и Словакии — до 31 декабря 2024 года.