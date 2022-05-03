Германия заявила о готовности поддержать эмбарго на российскую нефть
Германия готова поддержать немедленное эмбарго Европейского Союза на нефть из России, заявил журналистам министр экономики страны Роберт Хабек.
«Германия не против запрета российской нефти. Конечно, это тяжелое бремя, но мы были бы готовы это сделать», — сказал он (цитата по Reuters). Как пишет агентство, согласие Берлина позволит ЕС ввести эмбарго в течение нескольких дней.
Похожую точку зрения высказал в интервью CNN глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер. «Могу вас заверить, что Германия готова сократить импорт нефти, мы знаем, что другие тщательно рассматривают этот вопрос», — добавил он.
По словам политика, Германия уже не так сильно зависит от импорта энергоносителей из России. «Мы можем сократить импорт угля, затем нефти. Потребуется больше времени, чтобы стать независимыми от импорта природного газа», — сказал он.
CNN отмечает, что в 2021 году доля России в импорте нефти в ЕС составляла около 27%, газа — 40%.
Ранее о том, что Германия поддержала планы Евросоюза по запрету нефти из России, сообщило агентство DPA. По его данным, причиной смены курса Берлина мог стать успех в поиске альтернативных поставщиков. Хабек говорил, что за последние восемь недель Германия сократила зависимость от российского топлива с 35% до 12%.
С конца февраля страны ЕС, США, Великобритания, Канада, Япония и другие государства ввели несколько раундов санкций против России. Меры затронули в том числе банковский сектор, экспортно-импортные ограничения, отдельных политиков, чиновников и бизнесменов. Сейчас Евросоюз готовит шестой пакет санкций; по данным Bloomberg и Politico, он включает «определенный запрет» на импорт российской нефти. NBC и The New York Times сообщают, что эмбарго будет поэтапным; страны ЕС могут принять соответствующее решение на этой неделе.
Словакия заявила, что будет добиваться для себя исключения в случае введения Евросоюзом запрета на поставки российской нефти. По данным Reuters, Еврокомиссия может сделать исключение для этой страны, а также для Венгрии.