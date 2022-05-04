Война санкций , 04 мая, 09:52
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Фон дер Ляйен сообщила о планах ЕС ввести эмбарго на всю российскую нефть
Урсула фон дер Ляйен
Евросоюз планирует запретить импорт всей российской нефти — как сырой, так и очищенной, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.
По словам фон дер Ляйен, Евросоюз намерен отказаться от поставок сырой российской нефти в течение полугода, а от импорта продуктов нефтепереработки — к концу 2022 года.
Помимо этого, шестой пакет санкций ЕС, как сообщила глава Еврокомиссии, предусматривает:
- ограничения против высокопоставленных российских военных и других лиц, «совершивших военные преступления»;
- отключение Сбербанка и ряда других российских крупных банков от международной системы SWIFT — это, по словам фон дер Ляйен, «закрепит изоляцию российского финансового сектора от глобальной системы»;
- запрет вещания в Евросоюзе для трех крупных российских госканалов.
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