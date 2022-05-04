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Война санкций ,  
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Фон дер Ляйен сообщила о планах ЕС ввести эмбарго на всю российскую нефть

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Global Look Press)

Евросоюз планирует запретить импорт всей российской нефти — как сырой, так и очищенной, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз намерен отказаться от поставок сырой российской нефти в течение полугода, а от импорта продуктов нефтепереработки — к концу 2022 года.

Помимо этого, шестой пакет санкций ЕС, как сообщила глава Еврокомиссии, предусматривает:

  • ограничения против высокопоставленных российских военных и других лиц, «совершивших военные преступления»;
  • отключение Сбербанка и ряда других российских крупных банков от международной системы SWIFT — это, по словам фон дер Ляйен, «закрепит изоляцию российского финансового сектора от глобальной системы»;
  • запрет вещания в Евросоюзе для трех крупных российских госканалов.

WSJ узнала о сроках отказа ЕС от российской нефти в рамках новых санкций
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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Материал дополняется.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Урсула фон дер Ляйен санкции нефть Евросоюз
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