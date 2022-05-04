В Венгрии заявили о невозможности поддержать эмбарго на нефть из России

В Будапеште заявляют, что отказ от импорта российской нефти подорвет энергобезопасность страны. Поддержать инициативу ЕС о запрете поставок нефти из России в Венгрию готовы только на особых условиях

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Венгрия не поддержит запрет на импорт российской нефти в Евросоюз. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто в видеозаявлении, опубликованном на его странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

«Венгрия не проголосует за новый пакет санкций ЕС в его нынешнем виде», — сказал министр, уточнив, что его страна хотела бы, чтобы запрет не распространялся на импорт сырой нефти по трубопроводам.

О том, что запрет на импорт российской нефти в Евросоюз может нанести ущерб энергобезопасности Венгрии и является неприемлемым, заявил также госсекретарь по вопросам международных связей в канцелярии премьер-министра страны Золтан Ковач.

«Мы не хотим отказываться от [поддержания] энергобезопасности Венгрии. Это не вопрос политики, это вопрос безопасности», — написал Ковач на своей странице в Facebook (российский суд запретил соцсеть за экстремистскую деятельность).

При этом изданию Bloomberg Ковач заявил, что в Венгрии называют отказ Евросоюза от нефти из России подрывом энергобезопасности страны, и обвиняют Брюссель в том, что он не предусмотрел никаких мер для решения этого вопроса. «Мы не видим никакого плана или гарантий в нынешнем предложении [о запрете импорта российской нефти], и даже переходный период не гарантирует Венгрии энергетическую безопасность», — сказал госсекретарь.

Читайте на РБК Pro Pro Как импортеры смогли защититься от высокой волатильности рубля Как импортеры смогли защититься от высокой волатильности рубля Статьи Pro Amazon: безумные идеи, которые себя окупили. Дайджест инвестора Amazon: безумные идеи, которые себя окупили. Дайджест инвестора Статьи Pro Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату Статьи Pro Как изменить систему мотивации топ-менеджеров в кризис Как изменить систему мотивации топ-менеджеров в кризис Статьи Pro Какие ошибки делают компании при работе с джоб-порталами Какие ошибки делают компании при работе с джоб-порталами Инструкции Pro Двузначная инфляция и заложники офисов: топ-10 материалов апреля Двузначная инфляция и заложники офисов: топ-10 материалов апреля Статьи Pro Почему сейчас недостаточно быть только бенефициаром импортозамещения Почему сейчас недостаточно быть только бенефициаром импортозамещения Статьи Pro Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Статьи

Официальный представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер заявлял, что позиция его страны по санкциям в отношении российской нефти не изменилась: в Будапеште такие шаги не поддержат. «Правительство не может поддержать введение санкций на импорт природного газа и нефти, потому что цена [санкционной] войны не может быть оплачена венгерским народом», — сказал он в эфире радиостанции Kossuth.

По словам Менцера, 85% всего потребляемого в Венгрии газа и 65% нефти поставляются из России, что «невозможно заместить за одну ночь». «Закупка энергоресурсов — это не философский вопрос, а вопрос реальности», — добавил Менцер.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 4 мая о планах запретить импорт всей российской нефти: как сырой, так и очищенной. ЕС, по ее словам, намерен отказаться от поставок сырой российской нефти в течение полугода, а от импорта продуктов нефтепереработки — к концу 2022 года. Эта мера станет частью нового, шестого пакета санкций против России, который должен одобрить Совет ЕС. Его ближайшие заседания пройдут 10 и 16 мая.

Запрет на поставки российской нефти в ЕС стал причиной для длительных дискуссий, так как некоторые страны, в частности Германия, Австрия, Словакия и Венгрия, заявили о зависимости от российских энергоресурсов и невозможности быстрого отказа от них. В начале мая Германия заявила, что готова поддержать запрет, и вслед за ней, как сообщал телеканал ZDF, вето на эмбарго отозвали Австрия, Венгрия и Словакия.

Для последних двух ЕС, как сообщили источники Wall Street Journal, сделает исключение: на отказ от импорта российской нефти им дадут больший срок — 20 месяцев.

На фоне санкций и готовящегося запрета со стороны Евросоюза президент России Владимир Путин поручил ускорить работу по созданию инфраструктуры для перенаправления экспорта нефти и газа с Запада на другие «перспективные рынки — на Юг и Восток». Также 3 мая Путин подписал закон об ответных мерах на санкции.

О намерении добиваться исключения страны из эмбарго ЕС на импорт российской нефти заявил вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик. «Мы не в состоянии так быстро адаптироваться к переработке более легкой нефти. <...> Подготовка замены займет несколько лет, поэтому я обязательно буду настаивать на исключении», — сказал он.