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Война санкций ,  
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В Венгрии заявили о невозможности поддержать эмбарго на нефть из России

В Будапеште заявляют, что отказ от импорта российской нефти подорвет энергобезопасность страны. Поддержать инициативу ЕС о запрете поставок нефти из России в Венгрию готовы только на особых условиях
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Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Венгрия не поддержит запрет на импорт российской нефти в Евросоюз. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто в видеозаявлении, опубликованном на его странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

«Венгрия не проголосует за новый пакет санкций ЕС в его нынешнем виде», — сказал министр, уточнив, что его страна хотела бы, чтобы запрет не распространялся на импорт сырой нефти по трубопроводам.

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О том, что запрет на импорт российской нефти в Евросоюз может нанести ущерб энергобезопасности Венгрии и является неприемлемым, заявил также госсекретарь по вопросам международных связей в канцелярии премьер-министра страны Золтан Ковач.

«Мы не хотим отказываться от [поддержания] энергобезопасности Венгрии. Это не вопрос политики, это вопрос безопасности», — написал Ковач на своей странице в Facebook (российский суд запретил соцсеть за экстремистскую деятельность).

При этом изданию Bloomberg Ковач заявил, что в Венгрии называют отказ Евросоюза от нефти из России подрывом энергобезопасности страны, и обвиняют Брюссель в том, что он не предусмотрел никаких мер для решения этого вопроса. «Мы не видим никакого плана или гарантий в нынешнем предложении [о запрете импорта российской нефти], и даже переходный период не гарантирует Венгрии энергетическую безопасность», — сказал госсекретарь.

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Официальный представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер заявлял, что позиция его страны по санкциям в отношении российской нефти не изменилась: в Будапеште такие шаги не поддержат. «Правительство не может поддержать введение санкций на импорт природного газа и нефти, потому что цена [санкционной] войны не может быть оплачена венгерским народом», — сказал он в эфире радиостанции Kossuth.

По словам Менцера, 85% всего потребляемого в Венгрии газа и 65% нефти поставляются из России, что «невозможно заместить за одну ночь». «Закупка энергоресурсов — это не философский вопрос, а вопрос реальности», — добавил Менцер.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 4 мая о планах запретить импорт всей российской нефти: как сырой, так и очищенной. ЕС, по ее словам, намерен отказаться от поставок сырой российской нефти в течение полугода, а от импорта продуктов нефтепереработки — к концу 2022 года. Эта мера станет частью нового, шестого пакета санкций против России, который должен одобрить Совет ЕС. Его ближайшие заседания пройдут 10 и 16 мая.

ЕС запретит перевозить российскую нефть и страховать ее поставки
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Фото:Peter Dejong / AP

Запрет на поставки российской нефти в ЕС стал причиной для длительных дискуссий, так как некоторые страны, в частности Германия, Австрия, Словакия и Венгрия, заявили о зависимости от российских энергоресурсов и невозможности быстрого отказа от них. В начале мая Германия заявила, что готова поддержать запрет, и вслед за ней, как сообщал телеканал ZDF, вето на эмбарго отозвали Австрия, Венгрия и Словакия.

Для последних двух ЕС, как сообщили источники Wall Street Journal, сделает исключение: на отказ от импорта российской нефти им дадут больший срок — 20 месяцев.

На фоне санкций и готовящегося запрета со стороны Евросоюза президент России Владимир Путин поручил ускорить работу по созданию инфраструктуры для перенаправления экспорта нефти и газа с Запада на другие «перспективные рынки — на Юг и Восток». Также 3 мая Путин подписал закон об ответных мерах на санкции.

Австралия ввела санкции против депутатов Госдумы и министров ДНР и ЛНР
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Фото:Andreas Gebert / Reuters

О намерении добиваться исключения страны из эмбарго ЕС на импорт российской нефти заявил вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик. «Мы не в состоянии так быстро адаптироваться к переработке более легкой нефти. <...> Подготовка замены займет несколько лет, поэтому я обязательно буду настаивать на исключении», — сказал он.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Венгрия нефть ЕС импорт запрет санкции
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