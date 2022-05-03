Словакия потребует исключения из эмбарго ЕС на российскую нефть

Власти Словакии будут добиваться исключения страны из эмбарго ЕС на импорт российской нефти в случае, если такой запрет будет одобрен. Об этом заявил вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик по итогам внеочередной встречи министров энергетики Евросоюза, передает SME.

«Для нас это крайне важный момент. Мы не в состоянии так быстро адаптироваться к переработке более легкой нефти. <...> Подготовка замены займет несколько лет, поэтому я обязательно буду настаивать на исключении», — сказал Сулик.

Нефть бывает легкой, «средней» и тяжелой, в зависимости от плотности. Тяжелая нефть требует дополнительной очистки от содержащихся в ней нежелательных примесей. При переработке из нее получают мазут газойль и другие нефтепродукты. Из легкой нефти получают бензин, смазочные и другие материалы. Россия поставляет на мировой рынок оба вида нефти, легкий представлен маркой Siberian Light, а тяжелый — Urals.

По данным Международного энергетического агентства за 2021 год, Словакия зависела от импорта российских нефтепродуктов на 96%.

ЕС может одобрить эмбарго на импорт российской нефти уже на этой неделе, сообщал NBC со ссылкой на европейские и американские дипломатические источники. По его информации, решение должна озвучить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после подписания соответствующего документа всеми послами ЕС.

Запрет на импорт российской нефти по данным телеканала, должны ввести поэтапно. Такую же информацию приводили источники The New York Times. В соглашении могут прописать исключения для Венгрии и Словакии, «чтобы «сохранить единство блока», писал Reuters. В частности, Еврокомиссия, может разрешить им не присоединяться к нефтяному эмбарго или расширить переходный период для отказа от российской нефти.