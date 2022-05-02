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Война санкций ,  
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ZDF узнал о трех странах ЕС, отозвавших вето на эмбарго российской нефти

Свое право вето на эмбарго нефти из России отозвали Австрия, Венгрия и Словакия. По данным ZDF, на это решение трех стран повлияло решение правительства Германии поддержать эмбарго
Фото: Radovan Stoklasa / Reuters
Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго Европейского союза (ЕС) в отношении российской нефти. Об этом сообщил телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

По сведениям телеканала, на это заявление трех стран существенно повлияло решение правительства Германии поддержать эмбарго.

ZDF отмечает, что, помимо Австрии, Венгрии и Словакии, против эмбарго также выступают Испания, Италия и Греция, так как ожидаемое повышение цен на энергоносители в этих странах «воспринимается потребителями с большой тревогой».

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Фото:Peter Komka / MTI / AP

Ранее 2 мая Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе сообщил, что Европейская комиссия (ЕК), чтобы «сохранить единство блока», может либо позволить Венгрии и Словакии не присоединяться к нефтяному эмбарго в отношении России, либо предложить этим странам длительный переходный период для отказа от российской нефти. Источники также уточнили, что запрет на поставки нефти из России, скорее всего, будет вводиться поэтапно и вступит в силу только в начале следующего года.

С начала российской военной спецоперации на Украине Евросоюз ввел против России уже пять пакетов санкций. Последний был утвержден в начале апреля, в нем, помимо прочего, прописан запрет на покупку, импорт или транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. В середине апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о работе над шестым пакетом, в рамках которого Брюссель рассматривает вопросы, связанные с энергетическим сектором.

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В то же время источники The New York Times сообщали, что ЕС, вероятно, уже на этой неделе согласует новые санкции, в числе которых окажется эмбарго на российскую нефть.

Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что доля экспорта российских энергоресурсов на мировые рынки составляет 20%. По его словам, в случае запрета на российские углеводороды цены на нефть подскочат до $300–500 за баррель, поэтому отказ Европы от энергоносителей из России является маловероятным.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Австрия Словакия Венгрия нефть эмбарго санкции
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