План по дедолларизации российской экономики. Главное

Что известно про план
- План дедолларизации российской экономики подготовлен и внесен в правительство, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
- Там есть преференции и послабления для экспортеров, использующих рублевые расчеты: ускоренный возврат НДС для экспортных поставок, постепенная отмена нормы об обязательной репатриации экспортной выручки (рублевой).
- Меры будут реализованы до 2024 года. Почти ничего нового Силуанов на самом деле не сказал: еще в марте Минфин опубликовал законопроект о стимулировании внешнеторговых расчетов в рублях через предоставление экспортерам свободы получать рублевые платежи на иностранные счета. Предполагаемой датой вступления акта в силу был назван 2019 год.
- Дедолларизация российской экономики не предполагает отказ от доллара и никак не затронет валютные счета вкладчиков российских банков, заверил Силуанов. О том, что Россия не собирается отказываться от доллара, говорил и президент Владимир Путин.
- Финансово-экономический блок правительства прорабатывает лишь вопрос снижения зависимости экономики от доллара, среди обсуждаемых мер — «создание стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов компаний на национальные валюты», подчеркивала пресс-служба правительства.
Почему вопрос вновь стал актуальным
- О дедолларизации в России говорят с 1990-х годов. Новая волна была запущена в связи с возможным расширением американских санкций на российский госдолг и долларовые операции госбанков.
- Любые долларовые транзакции в мире осуществляются через корсчета в американских банках, и финансовые санкции США делают такие платежи уязвимыми к блокировке. Пострадать могут и простые вкладчики: в 2014 году у российского гражданина был заблокирован долларовый перевод его отцу из Транскапиталбанка в Мособлбанк, потому что последний находился под санкциями. Банк России не открывает корреспондентские счета в иностранных валютах российским банкам.
- В сентябре глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк согласовал с ЦБ план действий на случай ужесточения санкций в отношении банка. По словам Костина, рассматриваются различные варианты взаимодействия с валютными вкладчиками, в том числе выплата в рублях по текущему курсу и перевод вкладов в рублях в другие банки, с тем, чтобы потом они были переведены в доллары.
- В июле Костин представил президенту предложения по расширению использования рубля в международных расчетах. По его словам, Владимир Путин поддержал его инициативы.
- Отчасти момент для таких инициатив выбран верно — внешнеэкономическая политика и стиль Дональда Трампа отпугивают традиционных партнеров США. Например, Евросоюз ищет способы альтернативных платежных механизмов, неподконтрольных США.
- План ВТБ по дедолларизации экономики 3 октября был направлен в Минфин. Основные предложения:
- Перевести расчеты российских компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, с долларов на рубль и иные валюты.
- Перерегистрировать крупнейшие российские компании из офшоров в российскую юрисдикцию.
- Перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций, уйти от первичного депозитария Euroclear и перейти на российский аналог.
- Стимулировать эмитентов с листингом на иностранных биржах провести листинг акций на Московской бирже с возможностью в дальнейшем отказаться от иностранного листинга.
- Создать российский централизованный клиринг драгоценных металлов.
- Неизвестно, вошли ли какие-то предложения ВТБ в план правительства по дедолларизации.
Реакция
- Глава совета директоров Альфа-банка Петр Авен назвал возможный отказ от доллара неэффективной мерой, равнозначной «замене топора шкурой», то есть замене более эффективного инструмента менее эффективным.
- Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что Россия может вынужденно увеличить долю расчетов в национальных валютах, но такие расчеты несут дополнительные издержки, поскольку национальные валюты более волатильны.
Сколько сейчас доллара в российской экономике
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Дедолларизация во внешней торговле России идет, но медленно. С начала 2013 года доля расчетов в долларах в российском экспорте снизилась с 81,2 до 70,7%, а по импорту в страну — с 40,6 до 36,2% (статистика Банка России на конец марта 2018 года). За те же пять лет доля расчетов в рублях за поставки российских товаров и услуг за рубеж увеличилась с 9 до 13,2%, а за импорт товаров и услуг в Россию — с 28,5 до 31%.
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В расчетах с крупнейшим внешнеторговым партнером Китаем доля доллара по-прежнему очень высока — 88,4% в экспорте и 73,6% в импорте.
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Во внешнем долге России на обязательства в долларах приходится 53% (на конец марта 2018 года) по сравнению с пиковыми 68% в начале 2016 года. В том числе нефинансовые компании снизили долю долларовой задолженности с 70 до 56%.
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В общем объеме средств клиентов в российских банках счета в долларах и других иностранных валютах занимают 27% (по состоянию на 1 сентября 2018 года), в том числе валютные депозиты физлиц — 22%.
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В структуре золотовалютных резервов Банка России на доллар приходится 43,7% (на конец марта 2018 года). Это меньше, чем годом ранее (45,3%), но примерно столько же, сколько было в самом начале западных санкций (43,3% в марте 2014 года). Доллар является фактически мировой резервной валютой и останется в этом статусе на десятилетия, прогнозирует Moody's.
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Инициативы по дедолларизации поспособствуют расширению объемов несырьевого экспорта, считают в Минфине. Сложнее будет перевести в национальную валюту экспорт российского сырья, где ценообразование традиционно привязано к доллару.
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Другая крупная статья российского экспорта — поставки оружия. Летом 2018 года индийское издание Economic Times сообщило, что сейчас оружейные контракты с Россией по-прежнему предусматривают оплату в долларах США, но стороны обсуждают возможность альтернативных платежей, например с привязкой к сингапурскому доллару.