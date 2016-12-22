План по дедолларизации российской экономики. Главное

Власти на фоне внешних угроз активизировали обсуждение снижения зависимости российской экономики от доллара. Все, что известно про план дедолларизации, — в обзоре РБК

Дедолларизация во внешней торговле России идет, но медленно. С начала 2013 года доля расчетов в долларах в российском экспорте снизилась с 81,2 до 70,7%, а по импорту в страну — с 40,6 до 36,2% (статистика Банка России на конец марта 2018 года). За те же пять лет доля расчетов в рублях за поставки российских товаров и услуг за рубеж увеличилась с 9 до 13,2%, а за импорт товаров и услуг в Россию — с 28,5 до 31%.

В расчетах с крупнейшим внешнеторговым партнером Китаем доля доллара по-прежнему очень высока — 88,4% в экспорте и 73,6% в импорте.

Во внешнем долге России на обязательства в долларах приходится 53% (на конец марта 2018 года) по сравнению с пиковыми 68% в начале 2016 года. В том числе нефинансовые компании снизили долю долларовой задолженности с 70 до 56%.

В общем объеме средств клиентов в российских банках счета в долларах и других иностранных валютах занимают 27% (по состоянию на 1 сентября 2018 года), в том числе валютные депозиты физлиц — 22%.

В структуре золотовалютных резервов Банка России на доллар приходится 43,7% (на конец марта 2018 года). Это меньше, чем годом ранее (45,3%), но примерно столько же, сколько было в самом начале западных санкций (43,3% в марте 2014 года). Доллар является фактически мировой резервной валютой и останется в этом статусе на десятилетия, прогнозирует Moody's.

Инициативы по дедолларизации поспособствуют расширению объемов несырьевого экспорта, считают в Минфине. Сложнее будет перевести в национальную валюту экспорт российского сырья, где ценообразование традиционно привязано к доллару.