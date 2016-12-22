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Силуанов раскрыл детали плана по дедолларизации российской экономики
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Силуанов раскрыл детали плана по дедолларизации российской экономики
Дедолларизация, 11:09
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Силуанов раскрыл детали плана по дедолларизации российской экономики
По словам первого вице-премьера, отказаться от обязательного возврата в Россию выручки экспортеров, производящих расчеты в рублях, планируется к 2024 году
Антон Силуанов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов раскрыл подробности плана по дедолларизации российской экономики. По его словам, план уже внесен в правительство, сообщает ТАСС.

В частности, план предусматривает отмену нормы об обязательном возврате в Россию выручки экспортеров, производящих расчеты в рублях. Отказаться от этого принципа кабмин намерен к 2024 году.

«В случае использования в расчетах рубля мы договорились — для экспортеров ускоренный возврат по НДС. Мы договорились о том, что в наших планах постепенная отмена обязательства по возврату экспортной выручки в случае, если расчеты осуществляются в рублях. У нас такие планы к 2024 году подготовлены. Будем делать преференциальный режим, стимулировать наших участников внешнеэкономической деятельности к использованию нашей национальной валюты», — рассказал глава Минфина.

Накануне Силуанов, комментируя взятый курс на дедолларизацию, заявил, что он не затронет валютные вклады граждан. «Граждане, у которых такие валютные счета, должны абсолютно спокойно реагировать на все наши предложения по расчетам по внешнеторговым контрактам, поскольку никто не собирается исключать доллар, хождение доллара, никто не собирается принудительно менять долларовые сбережения на рублевые или на какие-то еще», — говорил он в интервью телеканалу «Россия 1». Глава Минфина подчеркивал, что в первую очередь речь идет о стимулировании перехода экспортеров с доллара на другие валюты в ходе расчетов.

СМИ узнали о подготовке правительством плана по отказу от доллара
Экономика

В июле в ходе саммита БРИКС в Йоханнесбурге президент Владимир Путин также заявлял, что снижение зависимости экономики России от доллара не подразумевает полного отказа от американской валюты. Вместе с тем​ создание новых резервных валют и снижение роли доллара должно повысить устойчивость мировой экономики, указывал российский президент. Это связано с тем, что ограничения на расчеты в долларах способны налагать США, используя роль своей национальной валюты в мире в качестве меры политического давления. «Это большая стратегическая ошибка наших американских партнеров, потому что они подрывают тем самым доверие к доллару как резервной валюте. Если бы этого не было, не было бы желания уже не у одной страны, а у десятков стран задумываться о других вариантах», — заявлял Путин.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: дедолларизация , Антон Силуанов
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