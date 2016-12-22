Костин рассказал о поддержке Путиным предложений по дедолларизации

Глава ВТБ Андрей Костин заявил «РИА Новости», что президент России Владимир Путин поддержал его предложения по дедолларизации экономики.

«В целом да», — сказал Костин, отметив, что речь не идет о полном отказе от доллара.

В начале июня Костин заявил, что необходимо вести работу над дедолларизацией мировой экономики, как и российской. Впоследствии глава ВТБ рассказал, что специалисты банка подготовили предложения по увеличению использования рубля в международных расчетах. Он также попросил Путина поддержать курс на дедолларизацию и поручить правительству и ЦБ рассмотреть подготовленные банком предложения.

По мнению Костина, необходимо перейти на расчеты с иностранными государствами в других валютах, например в юанях, евро и рублях. Затем стоит перевести юридические адреса крупных российских компаний в юрисдикцию России, а также переправить на российскую площадку размещение еврооблигаций.

В конце июля Путин заявил, что Россия не будет «делать резких движений» и полностью отказываться от доллара. По словам президента, страна будет применять американскую валюту «настолько, насколько финансовые власти Соединенных Штатов не будут препятствовать использованию доллара в расчетах».