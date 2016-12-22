Путин заявил о нежелании России полностью отказываться от доллара

По словам президента, Россия не намерена делать резких движений и будет использовать доллар в расчетах настолько, настолько власти США не будут в этом мешать

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия не намерена отказываться от использования доллара, так как заменить его в роли универсальной резервной валюты пока не в состоянии даже евро, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР).

«Мы не собираемся делать никаких резких движений, не собираемся никак отказываться от доллара. Мы применяем его и будем применять настолько, насколько финансовые власти Соединенных Штатов не будут препятствовать использованию доллара в расчетах», — заявил Путин на брифинге, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

Президент России особо указал на необходимость создания новых резервных валют, так как это сделает мировую экономику более устойчивой. Путин подчеркнул, что такое мнение разделяют во многих странах мира и особенно оно укрепилось после того, как власти США начали использовать ограничения на расчеты в долларах в качестве своеобразного оружия в «сфере политической конкуренции».

«Это большая стратегическая ошибка наших американских партнеров, потому что они подрывают, тем самым, доверие к доллару как резервной валюте. Если бы этого не было, не было бы желания уже не у одной страны, а у десятков стран, задумываться о других вариантах», — сказал Путин.

В середине июля глава ВТБ Андрей Костин попросил Путина поддержать дедолларизацию, увеличив использование рубля в международных расчетах. Ранее тот же Костин также призывал бороться с долларом «в мировом масштабе». Чтобы добиться этой цели, по словам банкира, необходимо перевести в другую валюту расчеты с другими странами.