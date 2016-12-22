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Аналитики назвали главную угрозу новых санкций США против России
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Аналитики назвали главную угрозу новых санкций США против России
Новые санкции США, 13:01
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Аналитики назвали главную угрозу новых санкций США против России
Самым опасным для российской экономики элементом нового проекта санкций США является блокировка операций госбанков, предупредили аналитики Barclays. А основной удар от санкций против российского госдолга примут рубль и ОФЗ
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Скрытая угроза

Блокировка активов и счетов российских госбанков в юрисдикции США и запрет на операции с ними для американских институтов — главная угроза, наряду с мерами против госдолга, содержащаяся в последнем проекте американских санкций против России, следует из обзора Barclays «Россия и санкции США» (есть у РБК). Она несет системные риски для России и может оказаться более серьезной, чем санкции против госдолга, считает экономист Barclays Лиза Ермоленко.

В представленном в конгрессе 2 августа проекте «Акта о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA) содержится предложение заблокировать счета российских госбанков, среди которых названы Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, госкорпорация ВЭБ и Промсвязьбанк.

С учетом экспортоориентированности российской экономики и потребности нефтегазовой и металлургической отраслей в международных операциях и репатриации валютной выручки с конвертацией ее в рубли предложенные санкции могут ограничить российские банки в транзакциях с международными финансовыми институтами, отмечают аналитики Barclays. Если бы реализовался самый жесткий вариант законопроекта и все перечисленные в нем госбанки попали под санкции, эффект оказался бы даже более болезненным, чем от мер в отношении суверенного долга, сказала РБК Ермоленко.

«На данный момент эти предложения носят очень широкий характер и, скорее всего, должны быть уточнены, учитывая потенциальные последствия», — отмечается в обзоре. Но в любом случае документ, по мнению Barclays, свидетельствует о «твердом намерении США пойти дальше, чем прежде, чтобы нанести урон России».

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Другие риски

К числу других ограничений DASKAA относятся запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более 14 дней (в том числе облигации Центробанка, ФНБ, Федерального казначейства) и запрет на соглашения о валютных свопах с Банком России, ФНБ или казначейством на срок более 14 дней. Кроме того, предлагаются дополнительные санкции против российских политиков, «олигархов» и членов их семей, запрет на инвестиции в энергетические проекты с госучастием и на участие в нефтяных проектах на территории России, а также требование подготовить доклад об активах президента России Владимира Путина.

Текущие формулировки документа подразумевают распространение санкций на облигации Банка России (ОБР), которые используются как инструмент регулирования банковской ликвидности, отмечает Barclays. В настоящее время объем находящихся в обращении ОБР составляет порядка 1,45 трлн руб. ($23 млрд), то есть они помогают абсорбировать примерно половину избыточной ликвидности банковского сектора. Меры против ОБР обернутся серьезными последствиями для монетарной политики, и неясно, действительно ли именно этого добиваются сенаторы, которые представили законопроект, пишут экономисты Barclays.

Отнесение к категории госдолга валютных свопов может быть нацелено на закрытие возможностей привлечения Россией долларовой ликвидности, предполагают аналитики.

Экономика выдержит

Основной удар от санкций против российского госдолга в случае их введения примут на себя рубль и ОФЗ, в то время как инвесторы в российское евробонды будут чувствовать себя комфортнее, отмечается в обзоре. По оценке Barclays, Россия способна продолжить уверенно обслуживать валютный долг.

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В свою очередь, по оценке экономистов Oxford Economics, потенциальные санкции США не приведут к кризису, несмотря на то что иностранные инвесторы скупили почти 50% всего нового долга России, выпущенного с января 2016 года по февраль 2018 года. Во-первых, Россия привлекает финансирование преимущественно через средне- и долгосрочные бумаги (70%), а во-вторых, они будут пользоваться достаточным спросом со стороны локальных и иностранных инвесторов, чтобы восполнить выпадающих американских, следует из обзора Oxford Economics от 6 августа (есть у РБК). Сейчас из 25 крупнейших иностранных держателей ОФЗ, на которых приходится 67% доли нерезидентов, почти половина — это компании из США, пишет экономист Oxford Economics Майя Сенусси.

По оценке Moody’s Investors Service, Россия готова нейтрализовать удар со стороны новых санкций США. Меры по сокращению вложений в казначейские бумаги США и снижению зависимости от доллара сделали экономику менее уязвимой к угрозе более масштабных ограничений, сказала в интервью Bloomberg аналитик Moody’s Кристин Линдоу.

После санкций против алюминиевой компании Rusal Олега Дерипаски Банк России принял дополнительные меры для защиты финансовой системы страны. За это время Россия продала госбумаги США на общую сумму $81 млрд.

Автор: Олег Макаров.
При участии: Евгений Пудовкин.
Теги: санкции США , антироссийские санкции , госдолг , Barclays , Moody's
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