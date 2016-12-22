Авен сравнил отказ от доллара с заменой топора шкурой

Глава совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает возможный отказ от доллара неэффективной мерой, равнозначной замене топора шкурой. По его словам, в мировой торговле нет альтернативы доллару

Петр Авен (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Глава совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил на открытой лекции в МГИМО, что отказ от доллара был бы неэффективен. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Сегодня отказ от доллара — это как менять топор на шкуру. На сегодня я альтернативы в мировой торговле [кроме доллара] не вижу. Очень неэффективно было бы отказываться от доллара, это колоссальные инфляционные издержки», — сказал он.

Авен, заметил, что, как сказал президент Владимир Путин, «американцы сами подталкивают к этому» и это плохо. «Если это случится и доллар будет выталкиваться нами, это неэффективно и хотелось бы, чтобы этого не было», — добавил он.

Глава совета директоров Альфа-банка заметил, что для него главная ценность — свобода. «Если человек хочет в долларах, значит пусть будет в долларах. Что значит запрещать? Хотят доллары, хотят евро. Другое дело, что такая ситуация складывается, и это плохо», — сказал он.

В начале июня глава ВТБ Андрей Костин призвал вести работу над дедолларизацией и российской и мировой экономики. Позднее он заявил, что Путин в целом поддержал эту инициативу.

Сам президент утверждал, что Россия не станет отказываться от использования доллара, поскольку заменить его в роли универсальной резервной валюты пока не в состоянии даже евро. Путин отметил, что американская валюта будет использоваться «настолько, насколько финансовые власти Соединенных Штатов не будут препятствовать использованию доллара в расчетах». При этом он подчеркнул необходимость создания новых резервных валют.

Детали плана по дедолларизации российской экономики раскрыл в октябре первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. По его словам, правительство будет стимулировать экспортеров переходить на другие валюты за счет налоговых преференций. План предусматривает также отмену нормы об обязательном возврате в Россию выручки экспортеров, производящих расчеты в рублях, к 2024 году. При этом он заявил, что план не коснется валютных депозитов россиян.