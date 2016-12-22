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Власти подтвердили обсуждение плана по снижению зависимости от доллара
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Власти подтвердили обсуждение плана по снижению зависимости от доллара
Экономика, 11:36
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Власти подтвердили обсуждение плана по снижению зависимости от доллара
Вопрос снижения зависимости экономики от доллара прорабатывается, но о запрете на хождение этой валюты речь не идет, подчеркнули в пресс-службе правительства России
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

В российском правительстве нет планов по отказу от долларовых расчетов, сообщила пресс-служба кабинета министров, передает ТАСС. Не обсуждается и запрет на хождение доллара или какие-либо другие ограничения в отношении этой валюты, подчеркнули в пресс-службе.

Финансово-экономический блок правительства прорабатывает лишь вопрос снижения зависимости экономики от доллара, среди обсуждаемых мер «создание стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов компаний на национальные валюты».

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«Работа в этом направлении не связана с какими-либо личными инициативами, высказываемыми на различных площадках, и отражает стратегическую линию правительства», — подчеркнули в кабмине.

В июле глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом попросил Владимира Путина поддержать курс на дедолларизацию российской экономики. Он также пояснил, что специалисты ВТБ подготовили предложения по увеличению использования рубля в международных расчетах.

Спустя пару недель после встречи с Костиным Путин заявил, что Россия не намерена отказываться от использования доллара. Президент пояснил, что даже евро пока не может заменить доллар в роли универсальной резервной валюты.

«Мы применяем его [доллар] и будем применять настолько, насколько финансовые власти Соединенных Штатов не будут препятствовать использованию доллара в расчетах», — заявил Путин, отдельно подчеркнув, что для устойчивости экономики нужно создать новые резервные валюты.

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2 октября Костин заявил, что президент «в целом» поддержал его предложение о дедолларизации. В тот же день ряд СМИ со ссылкой на издание The Bell сообщили, что кабинет министров разрабатывает на основе предложений главы ВТБ проект по дедолларизации экономики страны. Источники изданий утверждали, что документ в ближайшие пару недель должен утвердить глава правительства Дмитрий Медведев.

Ранее переход на национальную валюту во взаимных расчетах между странами комментировал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. В интервью «РИА Новости» он отмечал, что основу для этого дает «отсутствие доверия» к доллару как к валюте, способной всегда обеспечивать удобный и эффективный способ осуществления платежей и инвестиций. ​Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов также заявлял, что доллар становится ненадежным инструментом. Он не исключил возможности перехода на национальные валюты в расчетах при торговле нефтью.

С начала 2013 года доля расчетов в долларах в российском экспорте снизилась с 81,2 до 70,7%, а по импорту в страну — с 40,6 до 36,2%, показывает статистика Банка России на конец марта.

Авторы: Маргарита Девяткина, Иван Ткачёв.
Теги: дедолларизация , Андрей Костин , Владимир Путин , Антон Силуанов , Максим Орешкин
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