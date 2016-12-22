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Силуанов рассказал о судьбе валютных вкладов при курсе на дедолларизацию
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Силуанов рассказал о судьбе валютных вкладов при курсе на дедолларизацию
Дедолларизация, 20:13
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Силуанов рассказал о судьбе валютных вкладов при курсе на дедолларизацию
Силуанов предложил россиянам спокойно реагировать на планы правительства по переводу внешнеторговых контрактов на отличные от доллара валюты. По его словам, курс на дедолларизацию экономики не затронет валютные сбережения россиян
Антон Силуанов (на первом плане) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью на телеканале «Россия 1» рассказал о мерах, которые планирует принять правительство в рамках плана по дедолларизации экономики, а также о том, какие последствия этот курс будет иметь для валютных вкладов граждан.

По словам Силуанова, снизить влияние доллара на российскую экономику необходимо для того, чтобы «обеспечить стабильность в расчетах» с другими странами. «Мы все больше и больше должны переходить на расчеты в рублях, в евро, в национальных валютах», — заявил министр финансов, указав, что речь идет как о партнерах России по странам Евразийского союза и СНГ, так и о партнерах России в Европе.

Он подчеркнул, что план по дедолларизации российской экономики не коснется валютных депозитов россиян.

«Мы не говорим о ситуации с долларами, которые хранятся на счетах в банках. Граждане, у которых такие валютные счета, должны абсолютно спокойно реагировать на все наши предложения по расчетам по внешнеторговым контрактам, поскольку никто не собирается исключать доллар, хождение доллара, никто не собирается принудительно менять долларовые сбережения на рублевые или на какие-то еще. Эта политика как была, так и будет сохраняться», — подчеркнул Силуанов.

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По его словам, правительство намерено стимулировать экспортеров переходить на другие валюты за счет налоговых преференций.

«Будем делать налоговые преференции, будем говорить о более ускоренном порядке возврата расчетов по валютным выручкам, возврата НДС по экспортным поставкам. Будем создавать стимулы для перехода на расчеты в национальной валюте. Считаю, что это абсолютно правильное решение», — сказал первый вице-премьер.

Ранее о том, что в российском правительстве нет планов по отказу от долларовых расчетов или планов по введению иных ограничений на эту валюту, заявили в пресс-службе правительства.

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«Финансово-экономический блок правительства прорабатывает лишь вопрос снижения зависимости экономики от доллара, среди обсуждаемых мер «создание стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов компаний на национальные валюты», — говорилось в заявлении правительства, опубликованном 3 октября.

В частности, как пояснял глава Минэкономразвития Максим Орешкин, речь идет о расчетах с Китаем и рядом других стран. Свои предложения по снижению издержек при переходе на расчеты в национальных валютах правительству представили Минфин, Минэкономразвития и ЦБ.

Идея дедолларизации российской экономики активно обсуждается с лета 2018 года. В середине июля с предложениями по использованию рубля в международных расчетах и развитию российского рынка деривативов выступил глава ВТБ Андрей Костин.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным он рассказал, что аналитики ВТБ подготовили предложения, которые позволили бы увеличить использование рубля в международных расчетах и защитить российскую экономику от влияния внешних факторов. Он также указал на тенденцию по снижению числа открытых валютных вкладов и призвал президента России поддержать курс на дедолларизацию.

Говорили о тенденциях дедолларизацции экономики ранее также глава Минэкономразвития Максим Орешкин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая еще в 2016 году отмечала, что видит одной из задач Банка России дедолларизацию банковской системы России.

Выступая на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в конце июля 2018 года, Путин заявил, что полностью отказываться от использования доллара Россия не собирается, и продолжит использовать его в качестве резервной валюты, так как с этой ролью не может заменить ни одна другая национальная валюта. Тем не менее, он согласился, что постепенно создавать резервы в других валютах также нужно.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в начале сентября дискутировал с Костиным во время Московского финансового форума и говорил, что у отказа от доллара есть свои издержки, так как эти валюты менее стабильны. «Национальные валюты более волатильны, и это порождает дополнительные издержки», － указал он.

ВТБ направил свои предложения по дедолларизации экономики не только президенту, но и в Минфин. В частности, банк предлагает частично отказаться от долларового оборота при международных расчетах, параллельно отведя более важную роль российской валюте. Кроме того, в ответ на запрос РБК в ВТБ сообщили, что подготовили предложения, которые будут способствовать переводу размещения акций, облигаций на российский фондовый рынок, а также «активнее осуществлять перерегистрацию собственности отечественных компаний в России».

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Антон Силуанов , дедолларизация , преференции
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