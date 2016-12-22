ВТБ рассказал о предложенном Минфину плане по дедолларизации

Представители банка считают, что полностью отказываться от доллара во внешней экономике страны не стоит, но нужно увеличить в ней роль национальной валюты, в частности перевести размещение акций и облигаций на российский рынок

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Банк ВТБ направил в Министерство финансов свой план по дедолларизации российской экономики. Об этом РБК рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Банк предлагает частично отказаться от долларового оборота во внешнеэкономической деятельности, в частности в международных расчетах, параллельно отведя более важную роль российской валюте. В ВТБ заметили, что речь идет не о полном отказе от доллара, его изъятии или запрете на обращение в экономике.

«Наши предложения носят долгосрочный характер и нацелены, скорее, на изменение существующих мировых тенденций. В частности, речь идет о том, чтобы максимально перевести размещение акций, облигаций на российский фондовый рынок, активнее осуществлять перерегистрацию собственности отечественных компаний в России», — говорится в ответе банка на запрос РБК.

В ВТБ заключили, что в стране нужно поступательно создавать альтернативные возможности для финансовой системы. Конкретные детали плана, который находится на рассмотрении Минфина, в банке не раскрыли.

Идея дедолларизации российской экономики обсуждается с лета. Первым с таким предложением выступил глава ВТБ Андрей Костин. Во время своей встречи с президентом Владимиром Путиным 13 июля он сказал главе государства, что специалисты его банка подготовили предложения, которые позволили бы увеличить использование рубля в международных расчетах, что позволило бы защитить страну от внешних факторов. Глава кредитной организации также заметил, что с начала года россияне стали меньше открывать долларовых депозитов и кредитов.

Путин по итогам саммита БРИКС, который прошел в Йоханнесбурге в конце июля, отвечая журналистам, заявил, что Россия не собирается отказываться от долларовых расчетов, поскольку более универсальной валюты пока нет, с резервной функцией не справится, по мнению президента, даже евро.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что Россия может вынужденно увеличить расчеты в национальных валютах, отказавшись от доллара. Это, как заявил он на Московском финансовом форуме в начале сентября, приведет к дополнительным издержкам, поскольку такие валюты менее стабильны.

«Только увеличить, заменить [расчеты в долларах] невозможно. Национальные валюты более волатильны, и это порождает дополнительные издержки», —​ указал он.