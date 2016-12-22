Минфин представил поправки о смягчении режима зарубежных счетов

Минфин представил новые предложения по либерализации валютного контроля. Штрафы для физлиц за незаконные валютные операции предложено снизить втрое, а экспортерам хотят разрешить оставлять рублевую выручку за границей

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Минфин разместил на regulation.gov.ru для общественного обсуждения два проекта поправок в валютное законодательство: один снимает с компаний часть обязательств по репатриации экспортной выручки и существенно облегчает гражданам получение денег от нерезидентов на зарубежные банковские счета, второй смягчает наказание для физлиц за незаконные валютные операции. Предлагаемые меры вступят в силу в 2019 году, рассчитывают разработчики.

Инициативы Минфина далеки от полной отмены валютного контроля, которую предлагает Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, но все равно это существенные предложения по либерализации валютных ограничений, особенно для физлиц. Минфин серьезно смягчает валютный контроль для физлиц, но при этом выставляет ряд значительных ограничений, указывает юрист, руководитель проектов адвокатского бюро «Михайлов и партнеры» Александр Нечаев.

Зачисляйте свободно

Физлица — валютные резиденты (к ним с 2018 года относятся все граждане России) смогут «без ограничений» зачислять на счета в зарубежных банках средства, полученные от нерезидентов, следует из проекта Минфина. Но для этого должны одновременно выполняться два условия: банк, где открыт счет, должен находиться на территории государства ОЭСР (35 стран, включая ведущие западные) или FATF (тоже 35 стран, по большей части совпадают с ОЭСР), и такое государство присоединилось к многостороннему соглашению об автоматическом обмене финансовой информацией (почти 100 юрисдикций к настоящему времени) или же связано с Россией двусторонними договоренностями об автообмене.

Действующий закон о валютном регулировании разрешает россиянам получать деньги от иностранцев на зарубежные счета только в случаях, прямо оговоренных в законе (сдача в аренду иностранной собственности, продажа внешних ценных бумаг, продажа недвижимости или транспортного средства за рубежом и т.д.).

Предложено ослабить и режим отчетности по иностранным счетам физлиц. Сейчас россияне — владельцы банковских счетов за рубежом, которые больше половины времени в году проводят в России, — обязаны представлять налоговикам ежегодные отчеты о движении средств по таким счетам (вкладам). Минфин предлагает освободить таких граждан от этой обязанности, но только если счет открыт в государстве ОЭСР или FATF, которое присоединилось к международному автообмену финансовой информацией или имеет такие договоренности с Россией, и только по относительно небольшим счетам, где общая сумма зачисленных средств за отчетный год не превышает 600 тыс. руб. (эквивалент 600 тыс. руб., если на счете лежит валюта) либо остаток средств на конец года не превышает 600 тыс. руб.

Не все страны подойдут

Чтобы смягчение контроля распространялось на гражданина, его банковский счет должен быть открыт в стране ОЭСР (FATF), но при этом также должен осуществляться автоматический обмен информацией. Далеко не все государства, где россияне держат свои счета, удовлетворяют обоим этим требованиям, замечает Нечаев. Например, Кипр не является членом ни ОЭСР, ни FATF, хотя и обменивается с Россией информацией. А США являются членом ОЭСР, но не присоединялись к международному автообмену информацией, приводит примеры юрист. Под оба критерия попадают такие страны, как Дания, Германия, Франция, Великобритания — на банковские счета в этих государствах будет распространяться действие поправок Минфина, говорит Нечаев.

Не совсем понятно, чем руководствовался Минфин, выбирая порог в 600 тыс. руб., говорит Нечаев. «В сентябре, когда заработает автоматический обмен, ФНС получит информацию о любых остатках по счетам российских резидентов за рубежом. Какой бы ни был баланс счета, информация придет в Россию», — указывает юрист. Состоятельные лица, которые открывают счета в швейцарских или австрийских банках, держат там гораздо более высокие суммы — для них смягчение не подействует.

Драконовские штрафы сократятся

Отдельными поправками в «валютную» статью 15.25 Кодекса об административных правонарушениях предлагается снизить размер штрафа за незаконные валютные операции для физлиц с текущих 75–100% от суммы операции до 20–40%. К таким незаконным операциям, например, относится зачисление денег на иностранный счет физлица в обход российского уполномоченного банка. При этом Минфин предлагает не штрафовать лиц (физических и юридических), которые в течение 30 дней после такого зачисления средств на иностранный счет перевели сумму в полном объеме на счет в российском банке.

Предложенные поправки могут быть связаны с прецедентом, когда россиянин Николай Кузнецов был оштрафован налоговой инспекцией на 75% от суммы незаконной валютной операции, а операция, с точки зрения налоговиков, как раз и заключалась в зачислении валюты на счет в иностранном банке (Barclays) без участия уполномоченного банка. Тот факт, что Кузнецов после этого перевел всю сумму на свой счет в Сбербанке, не защитил его от штрафа в 31 млн руб.

Минфин продвигает рубль

Для юридических лиц главное нововведение Минфина заключается в предлагаемой отмене требования об обязательном возврате экспортной выручки в Россию, если внешнеторговый контракт предусматривает оплату в рублях. Сейчас экспортеры обязаны обеспечивать своевременное получение на свои банковские счета в России денег от иностранных покупателей товаров или услуг — независимо от того, осуществляется оплата в валюте или рублях.

Минфин предлагает оставить обязательной только репатриацию валютной экспортной выручки. Если же российская компания договорилась с нерезидентом об оплате в рублях, то у нее будет выбор — получить деньги на счет в российском банке или зарубежном. При этом, если компания выбирает зарубежный счет, она все равно должна уведомлять уполномоченный банк в России о сроках получения денег в соответствии с условиями внешнеторгового договора. За нарушение этих сроков (при просрочке более 30 дней) юрлицу-резиденту все равно будет грозить штраф.

Положительным последствием таких поправок Минфин видит «создание правовой базы для расширения использования валюты Российской Федерации во внешнеторговых расчетах, завоевание российским рублем статуса региональной валюты и средства международных расчетов». По данным SWIFT за декабрь 2017 года, рубль является лишь 18-й валютой в мире с точки зрения востребованности в международных расчетах с долей 0,27%.

Экспортные контракты в рублях заключаются в основном с партнерами по Евразийскому экономическому союзу, указывает директор Центра исследований международной торговли Александр Кнобель. «С Европой практически нет такой практики, большинство контрактов с европейскими партнерами заключаются в евро, а со странами остального мира — в основном в долларах. От смягчения, которое предлагает Минфин, выиграют те поставщики, которые в основном экспортируют в страны ЕАЭС», — считает Кнобель.

В валютной структуре поступлений российских экспортеров преобладает доллар (68,8%) согласно данным ЦБ за девять месяцев 2017 года (более свежих данных нет). На рубль за этот же период пришлось 14,6% экспортной выручки, на евро — 14,8%.

Но в торговле со странами ЕАЭС доля рублевых поступлений по экспорту достигает 69,4%. Больше всего (79,3%) рублями рассчитываются белорусские партнеры, на втором месте (62,3%) — Казахстан, следует из данных ЦБ.

Отказ от жесткого контроля

Валютный контроль — это избыточная мера регулирования, считает Кнобель. «Закон о валютном контроле был принят в то время, когда нужно было наполнять казну и обеспечивать приток валюты в Россию. Сейчас такой проблемы нет, ​и валютный контроль в текущем виде является ограничением для экспортеров. По-хорошему, его нужно отменять», — говорит экономист.

С предложением отменить валютный контроль ранее выступил ЦСР Алексея Кудрина. Ключевыми проблемами валютного регулирования в России ЦСР назвал необходимость предоставления отчетности по зарубежным счетам и репатриации экспортной выручки, запрет валютных операций между резидентами и слишком жесткую ответственность за нарушения валютного законодательства. Отказ от жесткого контроля «приведет к снижению издержек российских экономических агентов и будет способствовать повышению экономической активности», пришли к выводу эксперты.

Они предложили провести либерализацию валютного регулирования в два этапа: сначала отменить требования по репатриации, установить открытый режим использования иностранных счетов, а нормы отчетности по зарубежным счетам перенести в Налоговый кодекс. Второй этап реформы должен пройти в 2019–2020-е годы, считают в ЦСР, и должен заключаться в отмене отчетности для лиц, чьи счета находятся в странах, с которыми Россия начала автоматически обменивается информацией по стандартам ОЭСР.